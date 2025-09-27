Avrupa'nın en büyük sodyum iyon bataryası tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

İsviçre merkezli Phenogy, Almanya'nın kuzeyinde Bremen Havalimanı yakınlarında, megavat-saat ölçeğinde sodyum-iyon enerji depolama sistemi kurdu. Bu proje, İsviçreli üreticinin Avrupa enerji depolama pazarındaki ilk ticari adımı olurken, şirketin tamamen entegre yerel üretim hedeflerini de gözler önüne seriyor. Proje aynı zamanda Avrupa'nın da en büyüğü olma unvanını taşıyor.

Hem sanayi hem de ticari amaçlar için kullanılabiliyor

Sistem, 400 kW güç sağlarken yaklaşık 1 MWh depolama kapasitesine sahip. Mevcut 50 kW’lık bir güneş paneliyle entegre edilen batarya, şu anda ada modunda çalışarak sahadaki enerji tüketimini optimize ederken elektrikli araç şarj istasyonlarına güç sağlıyor.

Sodyum-iyon bataryaların yaygın kullanımında karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, geniş voltaj aralığı nedeniyle inverter uyumluluğu. Bu nedenle, inverter teknolojisi seçimi kritik önem taşıyor. Phenogy, konteynerde SMA’nın Sunny Island X 50 inverterlerinden sekiz adet entegre etti. Bu inverterler, yaygın olarak kullanılan LFP kimyasının ötesinde uygulamaları destekleyecek şekilde tasarlandı ve entegre DC-DC dönüştürücüleri sayesinde voltaj eşleştirmesinde daha fazla esneklik sunuyor.

PHENOGY 1.0 adlı sistem şirketin açıklamasına göre sanayi, ticari alanlar, şebeke, kritik altyapı ve EV şarj uygulamaları gibi geniş bir kullanım yelpazesi için tasarlandı. Ancak detaylı teknik bilgiler henüz paylaşılmadı.

ABD'nin şebeke ölçekli ilk sodyum iyon bataryası hizmete girdi 1 gün önce eklendi

Son yıllarda sodyum-iyon bataryalar, lityum-iyon teknolojisine güçlü bir alternatif olarak öne çıkmış durumda. Daha ucuz ve sürdürülebilir bir seçenek olarak tanımlanan bu teknoloji, sodyumun bolluğu ve görece düşük çıkarım maliyetleri sayesinde cazip görünüyor. Öte yandan Çin, ülkedeki CATL, BYD ve Huawei gibi şirketlerin öncülüğünde hem teknolojik geliştirme hem de 100 MW ölçeğinde projeler ve hibrit sistemler ile sodyum-iyon bataryada lider konumda.

