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    Güneş ve rüzgar enerjisi hızla yaygınlaşıyor: Nükleeri geçmek üzere

    Güneş ve rüzgar enerjisi dünya genelinde hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. 2023 yılında güneş ve rüzgar enerjisi kurulumları toplam eklenen kapasitenin %80'ini oluşturdu.
    Güneş ve rüzgar enerjisi nükleeri geçmek üzere Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş ve rüzgar enerjisi dünya genelinde hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. 2023 yılında güneş ve rüzgar enerjisi kurulumları toplam eklenen kapasitenin %80'ini oluşturdu. Elektrik üretimindeki payı gittikçe artan bu kaynaklar, yakında nükleerden elektrik üretimini geride bırakacak. 

    Güneş ve rüzgar enerjisi hızla büyüyor

    Geçtiğimiz 10 yılda, küresel güneş enerjisi üretimi 9 kat artarak yılda 1.500 TWh'ye ulaşırken, rüzgar üretimi ise 3 kat artışla yılda 2.300 TWh'ye ulaştı. Bu iki kaynak, sırasıyla yıllık %22 ve %11'lik bileşik büyüme oranıyla diğer bütün elektrik üretim yöntemlerini geride bıraktı. Buna karşılık, hidroelektrik, nükleer ve kömür santrallerinde üretim yılda yaklaşık %1, doğalgaz ile üretimde ise %3 büyüme oranları görüldü.

    Güneş ve rüzgar enerjisi nükleeri geçmek üzere
    Yıllık %22'lik güneş enerjisi büyüme oranı, her 3 yılda bir üretimin ikiye katlandığı anlamına geliyor. Bu büyüme hızıyla güneş enerjisi üretimi 2042'de yılda 100.000 TWh'ye ulaşacak ve bu da küresel ekonomiyi tamamen karbondan arındırmaya yetecek.

    Bir elektrik santralinin belirli bir zaman dilimi içerisinde ürettiği gücün, kurulu gücüne oranını belirten kapasite faktörüne baktığımızda, nükleer santrallerin ortalama %74 kapasite faktörüyle zirvede olduğunu görüyoruz. Nükleeri, kömür (%50-%70), doğalgaz (%40-%60), rüzgar (%30-%60) ve hidroelektrik (%30-%50) takip ediyor. Güneş enerjisi ise %12 -%25 ile son sırada yer alıyor.

    Düşük kapasite faktörüne rağmen, güneş enerjisinden elektrik üretimi 2026'da nükleeri, 2027'de rüzgarı, 2028'de hidroelektriği, 2030'da doğalgazı ve 2032'de kömür ile üretimi geride bırakacak. Güneş ve rüzgar, elektrik santrali inşaatında güçlü bir hakimiyet kurarken, diğer tüm üretim teknolojilerinin inşaatında durgunluk hakim. 

    Rüzgar ve güneşte Avrupa ülkeleri başı çekiyor 

    Güneş ve rüzgar enerjisi nükleeri geçmek üzere
    Kişi başına düşen güneş ve rüzgar enerjisi üretiminde Avrupa ülkeleri üst sıralarda yer alıyor. Bu ülkeler arasında, son dönemde güneş enerjisine büyük yatırım yapan Avustralya bir istisna olarak öne çıkıyor. Önde gelen ülkelerde güneş ve rüzgardan elde edilen toplam üretim, hidroelektrik ve nükleer santrallerdeki üretimin dört katını geçmiş durumda.

    Türkiye'de güneş enerjisine ilgi artıyor

    Ülkemizde de son yıllarda güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları artıyor. Henüz Avrupa ülkeleri seviyesinde olmasak da, 2023 yılında Türkiye'nin elektrik üretiminde rüzgar enerjisi %10,4, güneş ise %5,7 pay elde etmeyi başardı. Özellikle güneş enerjisinde son dönemde kurulumlar hızlanmış durumda. Nisan ayında 1,3 GW güneş enerjisi kapasitesi eklenerek aylık bazda rekor kırıldı. Güneş enerjisinde toplam kurulu güç 13,9 GW seviyesinde.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2024/05/20/solar-and-wind-generation-will-soon-pass-nuclear-and-hydro/ https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-elektrik
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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