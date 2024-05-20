Güneş ve rüzgar enerjisi hızla yaygınlaşıyor: Nükleeri geçmek üzere

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Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş ve rüzgar enerjisi dünya genelinde hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. 2023 yılında güneş ve rüzgar enerjisi kurulumları toplam eklenen kapasitenin %80'ini oluşturdu. Elektrik üretimindeki payı gittikçe artan bu kaynaklar, yakında nükleerden elektrik üretimini geride bırakacak.

Güneş ve rüzgar enerjisi hızla büyüyor

Geçtiğimiz 10 yılda, küresel güneş enerjisi üretimi 9 kat artarak yılda 1.500 TWh'ye ulaşırken, rüzgar üretimi ise 3 kat artışla yılda 2.300 TWh'ye ulaştı. Bu iki kaynak, sırasıyla yıllık %22 ve %11'lik bileşik büyüme oranıyla diğer bütün elektrik üretim yöntemlerini geride bıraktı. Buna karşılık, hidroelektrik, nükleer ve kömür santrallerinde üretim yılda yaklaşık %1, doğalgaz ile üretimde ise %3 büyüme oranları görüldü.

Yıllık %22'lik güneş enerjisi büyüme oranı, her 3 yılda bir üretimin ikiye katlandığı anlamına geliyor. Bu büyüme hızıyla güneş enerjisi üretimi 2042'de yılda 100.000 TWh'ye ulaşacak ve bu da küresel ekonomiyi tamamen karbondan arındırmaya yetecek.

Bir elektrik santralinin belirli bir zaman dilimi içerisinde ürettiği gücün, kurulu gücüne oranını belirten kapasite faktörüne baktığımızda, nükleer santrallerin ortalama %74 kapasite faktörüyle zirvede olduğunu görüyoruz. Nükleeri, kömür (%50-%70), doğalgaz (%40-%60), rüzgar (%30-%60) ve hidroelektrik (%30-%50) takip ediyor. Güneş enerjisi ise %12 -%25 ile son sırada yer alıyor.

Düşük kapasite faktörüne rağmen, güneş enerjisinden elektrik üretimi 2026'da nükleeri, 2027'de rüzgarı, 2028'de hidroelektriği, 2030'da doğalgazı ve 2032'de kömür ile üretimi geride bırakacak. Güneş ve rüzgar, elektrik santrali inşaatında güçlü bir hakimiyet kurarken, diğer tüm üretim teknolojilerinin inşaatında durgunluk hakim.

Rüzgar ve güneşte Avrupa ülkeleri başı çekiyor

Kişi başına düşen güneş ve rüzgar enerjisi üretiminde Avrupa ülkeleri üst sıralarda yer alıyor. Bu ülkeler arasında, son dönemde güneş enerjisine büyük yatırım yapan Avustralya bir istisna olarak öne çıkıyor. Önde gelen ülkelerde güneş ve rüzgardan elde edilen toplam üretim, hidroelektrik ve nükleer santrallerdeki üretimin dört katını geçmiş durumda.

Türkiye'de güneş enerjisinde aylık kapasite artış rekoru kırıldı 1 hf. önce eklendi

Türkiye'de güneş enerjisine ilgi artıyor

Ülkemizde de son yıllarda güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları artıyor. Henüz Avrupa ülkeleri seviyesinde olmasak da, 2023 yılında Türkiye'nin elektrik üretiminde rüzgar enerjisi %10,4, güneş ise %5,7 pay elde etmeyi başardı. Özellikle güneş enerjisinde son dönemde kurulumlar hızlanmış durumda. Nisan ayında 1,3 GW güneş enerjisi kapasitesi eklenerek aylık bazda rekor kırıldı. Güneş enerjisinde toplam kurulu güç 13,9 GW seviyesinde.

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