Güneş ve rüzgar enerjisi hızla yaygınlaşıyor: Nükleeri geçmek üzere

- Güneş ve rüzgar enerjisi hızla büyüyor
- Rüzgar ve güneşte Avrupa ülkeleri başı çekiyor
- Türkiye'de güneş enerjisine ilgi artıyor
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Güneş ve rüzgar enerjisi hızla büyüyor
Geçtiğimiz 10 yılda, küresel güneş enerjisi üretimi 9 kat artarak yılda 1.500 TWh'ye ulaşırken, rüzgar üretimi ise 3 kat artışla yılda 2.300 TWh'ye ulaştı. Bu iki kaynak, sırasıyla yıllık %22 ve %11'lik bileşik büyüme oranıyla diğer bütün elektrik üretim yöntemlerini geride bıraktı. Buna karşılık, hidroelektrik, nükleer ve kömür santrallerinde üretim yılda yaklaşık %1, doğalgaz ile üretimde ise %3 büyüme oranları görüldü.
Bir elektrik santralinin belirli bir zaman dilimi içerisinde ürettiği gücün, kurulu gücüne oranını belirten kapasite faktörüne baktığımızda, nükleer santrallerin ortalama %74 kapasite faktörüyle zirvede olduğunu görüyoruz. Nükleeri, kömür (%50-%70), doğalgaz (%40-%60), rüzgar (%30-%60) ve hidroelektrik (%30-%50) takip ediyor. Güneş enerjisi ise %12 -%25 ile son sırada yer alıyor.
Düşük kapasite faktörüne rağmen, güneş enerjisinden elektrik üretimi 2026'da nükleeri, 2027'de rüzgarı, 2028'de hidroelektriği, 2030'da doğalgazı ve 2032'de kömür ile üretimi geride bırakacak. Güneş ve rüzgar, elektrik santrali inşaatında güçlü bir hakimiyet kurarken, diğer tüm üretim teknolojilerinin inşaatında durgunluk hakim.
Rüzgar ve güneşte Avrupa ülkeleri başı çekiyor
Türkiye'de güneş enerjisine ilgi artıyor
Ülkemizde de son yıllarda güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları artıyor. Henüz Avrupa ülkeleri seviyesinde olmasak da, 2023 yılında Türkiye'nin elektrik üretiminde rüzgar enerjisi %10,4, güneş ise %5,7 pay elde etmeyi başardı. Özellikle güneş enerjisinde son dönemde kurulumlar hızlanmış durumda. Nisan ayında 1,3 GW güneş enerjisi kapasitesi eklenerek aylık bazda rekor kırıldı. Güneş enerjisinde toplam kurulu güç 13,9 GW seviyesinde.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2024/05/20/solar-and-wind-generation-will-soon-pass-nuclear-and-hydro/ https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-elektrik Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.