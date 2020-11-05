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    Başrollerde Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın olduğu Netflix filmi Red Notice'in çekimleri bitti

    Başrollerinde son dönemin popüler isimlerinin olduğu yeni Netflix filmi Red Notice'in çekimleri bitirildi. Film aksiyon komedi türünde olacak.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Başrollerde Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın olduğu Netflix filmi Red Notice'in çekimleri bitti
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    Son dönemin popüler oyuncularının başrolünde olduğu, Netflix'in aksiyon komedi türündeki yeni filmi Red Notice'ten güzel bir haber paylaşıldı.

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    Normalde salgından önce çekimleri başlayan ancak ne yazık ki salgın sebebiyle çekimlerine ara verilen filmin çekimleri sonunda bitirildi. Geçtiğimiz günlerde Ryan Reynolds'ın çekimleri bitmişti, şimdi de komple filmin çekimleri tamamlanmış oldu. Filmin çekim aşamasından bazı görselleri de aşağıda bulabilirsiniz.

    Red Notice filmi, dünyanın en çok aranan suçlularından birini yakalamaya çalışan bir Interpol ajanının hikayesine odaklanacak. Filmin başrollerinde ise Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Ritu Arya ve Chris Diamantopoulos gibi isimler bulunuyor. 2021 yılında da Netflix üzerinden yayınlanması bekleniyor.



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    ilkerinanç

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    31 dakika önce
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    48 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Evil.Morty 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen deniz_sea
    Düşünceniz çok saçma. Kimse seçemiyor doğduğu yeri. Sırf baştakiler suç işliyor diye herkesi suçlayamazsın. Sadece biraz yapıcı olun, yıkıcı değil. Ayrıca küfür etmen bir şey ifade etmiyor.
    Düşünceniz çok saçma. Kimse seçemiyor doğduğu yeri. Sırf baştakiler suç işliyor diye herkesi suçlayamazsın. Sadece biraz yapıcı olun, yıkıcı değil. Ayrıca küfür...
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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    Rhego (Rhego ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) deniz_sea
    İsrailli amerikalı ingiliz fransız türk veya kürt gibi ayırmıyorum. Benim için iyi insan bide kötü insan var o kadar.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    shyne 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) EddyCue
    Kişisel görüşüm dediği şey de ırkçılık, nefret suçu bu arada
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kadrodakiler çok iyi
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    boşyapanlaratepki 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar lütfen sakin olun şimdi izmli mizimli saçma şeyler çıkacak dikkat edelim
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    Yusuf_Ozkan (Yusuf Özkan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Gal gadot tam bir efsane
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    deniz_sea (Deniz ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ....
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    Evil.Morty 1 hf. ( Mesaj Silindi ) deniz_sea
    Düşünceniz çok saçma. Kimse seçemiyor doğduğu yeri. Sırf baştakiler suç işliyor diye herkesi suçlayamazsın. Sadece biraz yapıcı olun, yıkıcı değil. Ayrıca küfür etmen bir şey ifade etmiyor.
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    Rhego (Rhego ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) deniz_sea
    İsrailli amerikalı ingiliz fransız türk veya kürt gibi ayırmıyorum. Benim için iyi insan bide kötü insan var o kadar.
    Yanıtla +16
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