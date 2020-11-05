Başrollerde Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın olduğu Netflix filmi Red Notice'in çekimleri bitti

Tam Boyutta Gör

Son dönemin popüler oyuncularının başrolünde olduğu, Netflix'in aksiyon komedi türündeki yeni filmi Red Notice'ten güzel bir haber paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir

Netflix'in sevilen süper kahraman dizisi The Umbrella Academy üçüncü sezon onayını aldı

Ayrıca Bkz. "Rami Malek yeni James Bond filmi No Time to Die'ın izleyenleri şaşırtacağını söylüyor"

Normalde salgından önce çekimleri başlayan ancak ne yazık ki salgın sebebiyle çekimlerine ara verilen filmin çekimleri sonunda bitirildi. Geçtiğimiz günlerde Ryan Reynolds'ın çekimleri bitmişti, şimdi de komple filmin çekimleri tamamlanmış oldu. Filmin çekim aşamasından bazı görselleri de aşağıda bulabilirsiniz.

Red Notice filmi, dünyanın en çok aranan suçlularından birini yakalamaya çalışan bir Interpol ajanının hikayesine odaklanacak. Filmin başrollerinde ise Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Ritu Arya ve Chris Diamantopoulos gibi isimler bulunuyor. 2021 yılında da Netflix üzerinden yayınlanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.