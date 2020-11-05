Başrollerde Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın olduğu Netflix filmi Red Notice'in çekimleri bitti

Son dönemin popüler oyuncularının başrolünde olduğu, Netflix'in aksiyon komedi türündeki yeni filmi Red Notice'ten güzel bir haber paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Netflix'in sevilen süper kahraman dizisi The Umbrella Academy üçüncü sezon onayını aldı
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Normalde salgından önce çekimleri başlayan ancak ne yazık ki salgın sebebiyle çekimlerine ara verilen filmin çekimleri sonunda bitirildi. Geçtiğimiz günlerde Ryan Reynolds'ın çekimleri bitmişti, şimdi de komple filmin çekimleri tamamlanmış oldu. Filmin çekim aşamasından bazı görselleri de aşağıda bulabilirsiniz.
Red Notice filmi, dünyanın en çok aranan suçlularından birini yakalamaya çalışan bir Interpol ajanının hikayesine odaklanacak. Filmin başrollerinde ise Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Ritu Arya ve Chris Diamantopoulos gibi isimler bulunuyor. 2021 yılında da Netflix üzerinden yayınlanması bekleniyor.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.