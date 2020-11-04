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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rami Malek yeni James Bond filmi No Time to Die'ın izleyenleri şaşırtacağını söylüyor

    Sinema tarihinin en önemli karakterlerinden biri olan James Bond'un yeni filmi No Time to Die'ın yıldızlarından Rami Malek, film hakkında heyecanlandıran şeyler söyledi.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Rami Malek yeni James Bond filmi No Time to Die'ın izleyenleri şaşırtacağını söylüyor
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    Covid-19 salgını sebebiyle yılın ertelenen ilk filmlerinden biri olan James Bond serisinin yeni filmi No Time to Die'ın oyuncularından Rami Malek, film hakkında GQile konuştu.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'ın fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı"

    Daha çok Mr. Robot dizisindeki rolü ile tanınan başarılı oyuncu Rami Malek, James Bond karakterine ait 25. film olan No Time to Die'ın kötü karakterini canlandırıyor. Karakterin açıklanan ismi Safin ancak teorilere ve söylentilere göre Rami Malek, Bond'un en büyük düşmanlarından Dr. No'nun farklı bir versiyonunu canlandırıyor. Rami Malek, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda da bu konu hakkında bir açıklama yapmayacağını ancak filmi izlediğimiz zaman çok şaşıracağımızı dile getirdi.

    No Time to Die, 2 Nisan 2021'de vizyona girecek ve Daniel Craig'in bu film ile James Bond'u bırakması bekleniyor. Yeni James Bond'un kim olduğuna dair net bir açıklama yok. Filmin yönetmenliğini Cary Joji Fukunaga üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Daniel Craig, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Rami Malek, Naomie Harris ve Ben Whishaw gibi isimler bulunuyor.   



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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    56 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Abicim spoiler niye veriyorsun, bırak izlerken şaşıralım. Şimdi gereksiz hype oldu bende. Hadi bakalım ne kadar şaşıracağız bekleyelim.
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    MR.BERK (BERK ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vizyon tarihi geciktikçe milyon dolar zarar eden yapımcı firmanın ilgiyi sıcak tutma çalışmaları.
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sarışın james bond mu olur eleştirileriyle başlayan Bond filmlerine en çok bu adamı yakıştırır oldum. Daniel olmadan çok yavan gelecek filmler.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ULYSES (Mustafa Kemal TOKATLI) 6 gün ( Mesaj Silindi ) alprkrkmz
    Roger Moore da sarışındı. Ama katılıyorum, Daniel Craig dışındakilerde gerçek ajan, asker tipi yoktu. Ajan dediğin fotomodel gibi olmaz. Dikkat çekmeyen bir tip olması lazım mantıken.
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bohemian Rapsody performansi unutulmaz
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu film ile belki oyunculuk kariyeri gerçek manada başlar
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    VaporWave (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mr. Robot'tan sonra bu adama hiçbir rolü yakıştıramam, olmaz olmaz olamazzzz.
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