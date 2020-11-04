Rami Malek yeni James Bond filmi No Time to Die'ın izleyenleri şaşırtacağını söylüyor

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Covid-19 salgını sebebiyle yılın ertelenen ilk filmlerinden biri olan James Bond serisinin yeni filmi No Time to Die'ın oyuncularından Rami Malek, film hakkında GQile konuştu.

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Daha çok Mr. Robot dizisindeki rolü ile tanınan başarılı oyuncu Rami Malek, James Bond karakterine ait 25. film olan No Time to Die'ın kötü karakterini canlandırıyor. Karakterin açıklanan ismi Safin ancak teorilere ve söylentilere göre Rami Malek, Bond'un en büyük düşmanlarından Dr. No'nun farklı bir versiyonunu canlandırıyor. Rami Malek, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda da bu konu hakkında bir açıklama yapmayacağını ancak filmi izlediğimiz zaman çok şaşıracağımızı dile getirdi.

No Time to Die, 2 Nisan 2021'de vizyona girecek ve Daniel Craig'in bu film ile James Bond'u bırakması bekleniyor. Yeni James Bond'un kim olduğuna dair net bir açıklama yok. Filmin yönetmenliğini Cary Joji Fukunaga üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Daniel Craig, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Rami Malek, Naomie Harris ve Ben Whishaw gibi isimler bulunuyor.

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