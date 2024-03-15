Netflix, Black Mirror 7. sezonu duyurdu: İşte yeni sezon hakkında ilk bilgiler

Tam Boyutta Gör Netflix, Londra’daki Picturehouse Central sinema ve kültür alanında düzenlenen, Netflix yöneticileri ve yıldızlarının katıldığı Next on Netflix etkinliğinde Black Mirror hayranları için sevindirinci bir haber paylaştı. Black Mirror 7. sezon olacak mı merak ediliyordu, yeni sezonuna geleceği netlik kazanırken, yedinci sezonun kaç bölümden oluşacağı da paylaşıldı.

Mart ayında Netflix'e eklenecek dizi ve filmler belli oldu 2 hf. önce eklendi

Black Mirror 7. sezonuyla 2025’te Netflix’e geri dönüyor

Sevilen antoloji dizisinin yedinci sezonu izleyiciye altı yeni hikaye sunacak. Yeni sezonda en sevilen bölümlerden biri olan bilim kurgu macerası USS Callister’ın devamı da olacak. USS Callister, dizinin dördüncü sezonunun ilk bölümüydü ve başrollerde Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson ve Michaela Coel yer alıyordu. Emmy ödüllü bu bölüm, Charlie Brooker ve William Bridges tarafından kaleme alındı, Toby Haynes tarafından yönetildi.

Brooker, Jessica Rhoades ve Annabel Jones, Black Mirror 7. sezonun baş yapımcı olarak görev yapacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Black Mirror 7. sezon ne zaman başlayacak? İşte resmi açıklama