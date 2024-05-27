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    Anlık Bildirim

    Semavi geri dönüyor: Kübra 2. sezon fragmanı yayınlandı

    Çağatay Ulusoy'lu dram ve gerilim dizisi Kübra'nın 2. sezonu yakında başlıyor. Netflix, yeni bölümlerinin merakla beklendiği dizi için ilk fragmanı yayınladı. Semavi'den mesaj var: Kazanacağız!
    kübra 2. sezon fragman izle Tam Boyutta Gör
    Allah’la konuştuğunu iddia eden bir adamın (Semavi) hikayesini anlatan Kübra dizisinin 2. sezonu 6 Haziran’da başlıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu’nun yer aldığı dram dizisinin yeni sezonu nasıl olacak merakla beklenirken ilk fragman yayınlandı.

    Kübra 2. sezon 6 Haziran’da başlıyor

    Netflix, Kübra 2. sezon fragmanını “Gücü elde ettiğinde hâlâ aynı kişi olabilecek misin? Kübra 2. sezon 6 Haziran’da sadece Netflix’te.” ifadesiyle paylaştı.

    Dizinin yeni sezonu nasıl olacak merak edenler içinse şu açıklamaya yer verildi: "Kübra hakkındaki gerçeğin ortaya çıkmasını inancı adına başka bir sınav olarak gören Gökhan’ın asıl mücadelesi şimdi başlamaktadır. Kendisini ‘Semavi’ yapan sarsılmaz inancının ona verdiği güçle aldığı her kararın artık bir bedeli vardır; yeni çıkmazların içinde, sadece düşman bildikleriyle değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle de savaşması gerekecektir. Peki Gökhan, Semavi olarak yürümeyi seçtiği yolda, inancının gücüne sahip çıkıp doğru yolu bulmayı amaçlarken, Kübra ona karanlığı aydınlatmasında yardımcı olacak mıdır?

    Kübra dizisi 1. sezon, 18 Ocak 2024’te başlamış ve 8 bölüm sürmüştü. Dizinin yönetmenliğini Durul Taylan ve Yağmur Taylan yapıyor, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu, Bekir Baran Sıtkı ve Murat Uyurkulak yazıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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