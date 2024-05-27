Semavi geri dönüyor: Kübra 2. sezon fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Allah’la konuştuğunu iddia eden bir adamın (Semavi) hikayesini anlatan Kübra dizisinin 2. sezonu 6 Haziran’da başlıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu’nun yer aldığı dram dizisinin yeni sezonu nasıl olacak merakla beklenirken ilk fragman yayınlandı.

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Kübra 2. sezon 6 Haziran’da başlıyor

Netflix, Kübra 2. sezon fragmanını “Gücü elde ettiğinde hâlâ aynı kişi olabilecek misin? Kübra 2. sezon 6 Haziran’da sadece Netflix’te.” ifadesiyle paylaştı.

Dizinin yeni sezonu nasıl olacak merak edenler içinse şu açıklamaya yer verildi: "Kübra hakkındaki gerçeğin ortaya çıkmasını inancı adına başka bir sınav olarak gören Gökhan’ın asıl mücadelesi şimdi başlamaktadır. Kendisini ‘Semavi’ yapan sarsılmaz inancının ona verdiği güçle aldığı her kararın artık bir bedeli vardır; yeni çıkmazların içinde, sadece düşman bildikleriyle değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle de savaşması gerekecektir. Peki Gökhan, Semavi olarak yürümeyi seçtiği yolda, inancının gücüne sahip çıkıp doğru yolu bulmayı amaçlarken, Kübra ona karanlığı aydınlatmasında yardımcı olacak mıdır?”

Kübra dizisi 1. sezon, 18 Ocak 2024’te başlamış ve 8 bölüm sürmüştü. Dizinin yönetmenliğini Durul Taylan ve Yağmur Taylan yapıyor, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu, Bekir Baran Sıtkı ve Murat Uyurkulak yazıyor.

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