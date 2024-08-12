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Tam Boyutta Gör Avrupa pazarında Tesla Model Y'nin arkasındaki rüzgar biraz azalmış olsa da hala en çok tercih edilen elektrikli otomobiller arasında yer alıyor. Renault da bu durumdan faydalanarak dikkat çekmek adına Tesla sürücülerini hedef alan bir reklam hazırlamış.

Renault'nun Londra'daki popüler bir şarj istasyonuna yerleştirdiği reklam panosunda İngiliz Auto Express sitesinin yeni Renault Scenic incelemesindeki bir cümlesi yer alıyor: "Yeni Renault Scenic, fiyat ve menzil açısından Tesla Model Y'yi utandırıyor."

Dijital pano, bir Tesla'nın yaklaştığını tespit ettiğinde ise reklamdaki mesajı değiştirip Tesla ile alakalı özel mesajlarla değiştiriyor. Bu mesajlar arasında "Bu çok garip" ve "Muhtemelen siz de başka şeylerde iyisiniz" gibi ifadeler yer alıyor. Panonun popüler bir şarj istasyonunda olmasının yanı sıra sosyal medya üzerinden de çok sayıda paylaşım alması yayılmasını hızlandırmış durumda.

Tam Boyutta Gör Arkadan itişli Renault Scenic E-Tech'in uzun menzilli versiyonu 87 kWsa kapasiteye sahip bataryasıyla WLTP'ye göre 610 km menzil sunuyor. Bu değer, dört tekerlekten çekişli Tesla Model Y Long Range'den 77 km, giriş seviyesinde yer alan arkadan itişli versiyondan ise 155 km daha fazla.

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Öte yandan, Scenic E-Tech'in giriş seviye versiyonunun 60 kWsa batarya ile 418 km menzil sunduğunu da unutmamak gerek. Bu değer, Model Y'nin giriş seviye versiyonundan 37 km daha az. Model Y aynı zamanda güç avantajına da sahip. Söz konusu model 295 beygir güç sunarken Scenic 168 beygir veya 215 beygirlik versiyonlara sahip.

Renault Scenic E-Tech fiyatları İngiltere'de 37.495 pounddan başlıyor. Benzer özelliklere sahip Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı ise 44.990 pound.

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Renault, yeni reklam panosuyla Tesla kullanıcılarını hedef aldı