Renault, yeni reklam panosuyla Tesla kullanıcılarını hedef aldı

Renault'nun Londra'daki popüler bir şarj istasyonuna yerleştirdiği reklam panosunda İngiliz Auto Express sitesinin yeni Renault Scenic incelemesindeki bir cümlesi yer alıyor: "Yeni Renault Scenic, fiyat ve menzil açısından Tesla Model Y'yi utandırıyor."
Dijital pano, bir Tesla'nın yaklaştığını tespit ettiğinde ise reklamdaki mesajı değiştirip Tesla ile alakalı özel mesajlarla değiştiriyor. Bu mesajlar arasında "Bu çok garip" ve "Muhtemelen siz de başka şeylerde iyisiniz" gibi ifadeler yer alıyor. Panonun popüler bir şarj istasyonunda olmasının yanı sıra sosyal medya üzerinden de çok sayıda paylaşım alması yayılmasını hızlandırmış durumda.
Öte yandan, Scenic E-Tech'in giriş seviye versiyonunun 60 kWsa batarya ile 418 km menzil sunduğunu da unutmamak gerek. Bu değer, Model Y'nin giriş seviye versiyonundan 37 km daha az. Model Y aynı zamanda güç avantajına da sahip. Söz konusu model 295 beygir güç sunarken Scenic 168 beygir veya 215 beygirlik versiyonlara sahip.
Renault Scenic E-Tech fiyatları İngiltere'de 37.495 pounddan başlıyor. Benzer özelliklere sahip Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı ise 44.990 pound.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.