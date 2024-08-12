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    Renault, yeni reklam panosuyla Tesla kullanıcılarını hedef aldı

    Londra'daki popüler bir şarj istasyonuna dijital reklam panosu yerleştiren Renault, Tesla kullanıcılarına özel mesajlar veren bir reklam çalışmasına imza attı.    
    Renault, yeni reklam panosuyla Tesla kullanıcılarını hedef aldı Tam Boyutta Gör
    Avrupa pazarında Tesla Model Y'nin arkasındaki rüzgar biraz azalmış olsa da hala en çok tercih edilen elektrikli otomobiller arasında yer alıyor. Renault da bu durumdan faydalanarak dikkat çekmek adına Tesla sürücülerini hedef alan bir reklam hazırlamış.

    Renault'nun Londra'daki popüler bir şarj istasyonuna yerleştirdiği reklam panosunda İngiliz Auto Express sitesinin yeni Renault Scenic incelemesindeki bir cümlesi yer alıyor: "Yeni Renault Scenic, fiyat ve menzil açısından Tesla Model Y'yi utandırıyor."

    Dijital pano, bir Tesla'nın yaklaştığını tespit ettiğinde ise reklamdaki mesajı değiştirip Tesla ile alakalı özel mesajlarla değiştiriyor. Bu mesajlar arasında "Bu çok garip" ve "Muhtemelen siz de başka şeylerde iyisiniz" gibi ifadeler yer alıyor. Panonun popüler bir şarj istasyonunda olmasının yanı sıra sosyal medya üzerinden de çok sayıda paylaşım alması yayılmasını hızlandırmış durumda.

    Renault, yeni reklam panosuyla Tesla kullanıcılarını hedef aldı Tam Boyutta Gör
    Arkadan itişli Renault Scenic E-Tech'in uzun menzilli versiyonu 87 kWsa kapasiteye sahip bataryasıyla WLTP'ye göre 610 km menzil sunuyor. Bu değer, dört tekerlekten çekişli Tesla Model Y Long Range'den 77 km, giriş seviyesinde yer alan arkadan itişli versiyondan ise 155 km daha fazla.

    Öte yandan, Scenic E-Tech'in giriş seviye versiyonunun 60 kWsa batarya ile 418 km menzil sunduğunu da unutmamak gerek. Bu değer, Model Y'nin giriş seviye versiyonundan 37 km daha az. Model Y aynı zamanda güç avantajına da sahip. Söz konusu model 295 beygir güç sunarken Scenic 168 beygir veya 215 beygirlik versiyonlara sahip.

    Renault Scenic E-Tech fiyatları İngiltere'de 37.495 pounddan başlıyor. Benzer özelliklere sahip Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatı ise 44.990 pound. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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