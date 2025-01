Robert Pattinson'ın Batman'i DC Sinematik Evreni'ne dâhil edilebilir

Tam Boyutta Gör Matt Reeves'in yazıp yönettiği The Batman, aynı Joker gibi DC Sinematik Evreni ile bağı olmayan münferit bir film olarak hazırlanıp sinemaseverlere sunuldu. Reeves'in planı, diğer DC filmlerinden bağımsız bir üçleme yaratmaktı. Ancak bu esnada DC Films'te yönetim değişip sıfırdan yeni bir DC Sinematik Evreni kurma kararı alınınca, Batman'e dair planlar da değişmeye başladı.

DC Films'in başına getirilen James Gunn ilk aşamada The Brave and the Bold adlı yeni bir Batman filmi duyurmuş olsa da bu proje için somut bir adım atılmadı. Hollywood içinden bilgi aktaran kaynaklara göre bu gecikmenin sebebi, DC'nin aynı anda iki farklı Batman sunarak izleyicilerin kafasını karıştırmak istememesiydi. James Gunn, bunun yerine Robert Pattinson'ın Batman'ini kendi sinematik evrenine dâhil etmek istiyordu. Ancak The Batman serisinin kontrolü Matt Reeves'te olduğu için DC ve James Gunn'ın Reeves'i ikna etmesi gerekiyordu. Görünen o ki bu konuda aşama kat edilmiş. Zira Matt Reeves artık bu konuda gayet açık fikirli konuşuyor.

Will Smith'ten ilginç paylaşım: Yeni Matrix'te mi rol alacak? 23 sa. önce eklendi

Matt Reeves, The Batman ile DC Sinematik Evreni'nin Birleştirilmesine Açık Kapı Bıraktı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Matt Reeves'e Batman'in DC Sinematik Evreni'ne katılıp katılmayacağı soruldu. Matt Reeves'in bu söylentileri yalanlamak yerine bu ihtimale açık kapı bırakması dikkat çekti. Şu anda The Batman 2'ye odaklandığını söyleyen Reeves, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "(Bu evrene katılması) gerçekten mantıklı olup olmadığına bağlı. Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Nereye gideceğini bekleyip göreceğiz."

Bir yandan The Brave and the Bold'un ertelenmesi, diğer yandan Matt Reeves'in bu konudaki tutumunu yumuşatması derken, Robert Pattinson'ın DC Sinematik Evreni'ne katılma ihtimali hiç olmadığı kadar yüksek görünüyor. Kısa süre öncesine kadar sadece söylentiden ibaret olan bu ihtimal, belli ki DC içinde de ciddi ciddi konuşuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.