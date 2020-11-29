Battle Royale türündeki Farlight 84, mobil cihazlar için duyuruldu

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Yayıncılığını Miracle Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Lilith Games'in yaptığı battle royale türündeki oyun Farlight 84, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu. Ayrıca PC için de çıkış yapacak.

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Farlight 84, günümüzün popüler oyunlarından PUBG ve Fortnite gibi battle royale türünde bir oyun. Oyun craft elementlerini, MOBA elementlerini ve birçok farklı türün çeşitli yönlerini birleştiriyor. Oyunda ayrıca harita içerisinde gezebileceğiniz araçlar da bulunuyor.

Ayrıca oyunda kendine has özellikleri ve oynanış tarzı olan birçok farklı karakter bulunacak. KIyamet sonrası bir senaryoyu anlatacak olan Farlight 84, birinci şahıs bakış açısı sunacak ve oyun 40 kişilik maçları destekleyecek. Son olarak ise eşyalarınızı da kişiselleştirebileceksiniz.

Oyuna genel olarak bakıldığında Farlight 84, Overwatch, Borderlands ve Fortnite gibi oyunlardan bolca esinlenmiş gibi duruyor. Oyun 2021 yılında iOS, Android ve PC için yayınlanacak ne yazık ki net bir çıkış tarihi bulunmuyor. Oyunun yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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