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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Battle Royale türündeki Farlight 84, mobil cihazlar için duyuruldu

    İçinde bulunduğumuz dönemin en popüler oyun türlerinden biri olan battle royale türündeki yeni oyun Farlight 84, mobil cihazlar ve PC için duyuruldu.
    11 dk.
    11
    25
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Battle Royale türündeki Farlight 84, mobil cihazlar için duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Miracle Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Lilith Games'in yaptığı battle royale türündeki oyun Farlight 84, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu. Ayrıca PC için de çıkış yapacak.

    Ayrıca Bkz. "Simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption, Aralık'ta mobil cihazlara geliyor"

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    Farlight 84, günümüzün popüler oyunlarından PUBG ve Fortnite gibi battle royale türünde bir oyun. Oyun craft elementlerini, MOBA elementlerini ve birçok farklı türün çeşitli yönlerini birleştiriyor. Oyunda ayrıca harita içerisinde gezebileceğiniz araçlar da bulunuyor.

    Ayrıca oyunda kendine has özellikleri ve oynanış tarzı olan birçok farklı karakter bulunacak. KIyamet sonrası bir senaryoyu anlatacak olan Farlight 84, birinci şahıs bakış açısı sunacak ve oyun 40 kişilik maçları destekleyecek. Son olarak ise eşyalarınızı da kişiselleştirebileceksiniz.

    Oyuna genel olarak bakıldığında Farlight 84, Overwatch, Borderlands ve Fortnite gibi oyunlardan bolca esinlenmiş gibi duruyor. Oyun 2021 yılında iOS, Android ve PC için yayınlanacak ne yazık ki net bir çıkış tarihi bulunmuyor. Oyunun yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    3 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    8 saat önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    9 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    10 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    11 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    12 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    12 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    13 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    21 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
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