Simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption, Aralık'ta mobil cihazlara geliyor

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini ise DryGin Studios'un yaptığı tıbbi simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption'ın mobil cihazlar için çıkış tarihi açıklandı.İlginizi Çekebilir Haftalık Mobil Oyun Önerisi 01: Race The Sun
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8 Mart 2018'de Steam üzerinden PC için yayınlanan ve oyuncular tarafından oldukça beğenilen oyun Bio Inc. Redemption, 8 Aralık'ta iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacak. Oyunda baktığınız hastalar için ölüm ve yaşam arasında kararlar vermeniz gerkiyor. Dilerseniz hastaları iyileştirebilir ya da bazı "hatalar" yaparak iyice kötüleştirebilirsiniz. Oyunda 600'ün üzerinde gerçek hastalık bulunuyor ve teşhisi koymak, tedaviyi seçmek ve uygulamak tamamen size kalmış durumda.
Yaklaşık olarak 20 saatin üzerinde tek kişilik oynanış süresi sunan Bio Inc. Redemption, çıkışında ücretsiz olarak sunulacak. Ancak oyun içi ödeme içereceğini hatırlatalım. Ne yazık ki şu an için oyunun Google Play ve App Store mağazası açılmış değil. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.