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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption, Aralık'ta mobil cihazlara geliyor

    DryGin Studios'un yeni simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption, 8 Aralık'ta App Store ve Google Play üzerinden iOS ve Android cihazlar için yayınlanacak.
    1 sa.
    137
    4
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption, Aralık'ta mobil cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini ise DryGin Studios'un yaptığı tıbbi simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption'ın mobil cihazlar için çıkış tarihi açıklandı.

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    Ayrıca Bkz. "2 boyutlu uçak simülasyon oyunu "Flight Simulator 2D" mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı"

    8 Mart 2018'de Steam üzerinden PC için yayınlanan ve oyuncular tarafından oldukça beğenilen oyun Bio Inc. Redemption, 8 Aralık'ta iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacak. Oyunda baktığınız hastalar için ölüm ve yaşam arasında kararlar  vermeniz gerkiyor. Dilerseniz hastaları iyileştirebilir ya da bazı "hatalar" yaparak iyice kötüleştirebilirsiniz. Oyunda 600'ün üzerinde gerçek hastalık bulunuyor ve teşhisi koymak, tedaviyi seçmek ve uygulamak tamamen size kalmış durumda.

    Yaklaşık olarak 20 saatin üzerinde tek kişilik oynanış süresi sunan Bio Inc. Redemption, çıkışında ücretsiz olarak sunulacak. Ancak oyun içi ödeme içereceğini hatırlatalım. Ne yazık ki şu an için oyunun Google Play ve App Store mağazası açılmış değil. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    1 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    6 saat önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    7 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    8 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    8 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    9 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    9 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    11 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    18 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    22 saat önce
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