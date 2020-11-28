Simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption, Aralık'ta mobil cihazlara geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini ise DryGin Studios'un yaptığı tıbbi simülasyon oyunu Bio Inc. Redemption'ın mobil cihazlar için çıkış tarihi açıklandı.

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8 Mart 2018'de Steam üzerinden PC için yayınlanan ve oyuncular tarafından oldukça beğenilen oyun Bio Inc. Redemption, 8 Aralık'ta iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacak. Oyunda baktığınız hastalar için ölüm ve yaşam arasında kararlar vermeniz gerkiyor. Dilerseniz hastaları iyileştirebilir ya da bazı "hatalar" yaparak iyice kötüleştirebilirsiniz. Oyunda 600'ün üzerinde gerçek hastalık bulunuyor ve teşhisi koymak, tedaviyi seçmek ve uygulamak tamamen size kalmış durumda.

Yaklaşık olarak 20 saatin üzerinde tek kişilik oynanış süresi sunan Bio Inc. Redemption, çıkışında ücretsiz olarak sunulacak. Ancak oyun içi ödeme içereceğini hatırlatalım. Ne yazık ki şu an için oyunun Google Play ve App Store mağazası açılmış değil. Oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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