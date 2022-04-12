Battlefield 2042'nin oyuncu kaybı devam ediyor: Eş zamanlı oyuncu sayısı 1000'in altında

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Electronic Arts'ın yaptığı Battlefield 2042'nin çıkışı geçtiğimiz yıl gerçekleşti. Ne yazık ki oyun kötü bir çıkış yaptı ve bunu da EA kabul etti. Oyundaki düşüş hızlı bir şekilde devam ediyor.

Oyuncu Sayısı 1000'in Altında

Steam'deki oyuncu istatistiklerini inceleyebildiğimiz SteamDB'de geçtiğimiz saatlerde enteresan bir durum dikkat çekti. Oyuncu sayısını hızlı bir şekilde kaybeden Battlefield 2042'nin eş zamanlı oyuncu sayısı ilk kez 1000'in altına düştü. Bu sabah oyunu oynayan eş zamanlı oyuncu sayısı 951'e kadar düştü. Bu kadar büyük ve popüler bir oyunun böylesine düşüş yaşaması da aslında oyuncuların ne kadar tepkili olduğunu gösteriyor.

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Battlefield 2042 ilk günlerinde 100.000'in üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısını geçerek aslında güzel bir başlangıç yapmıştı ancak dediğimiz gibi oyundaki sorunlar sebebiyle oyuncular oyunu hızla bırakmaya başladı. EA'nin bu durumu düzeltmek için bir şeyler yapacağı söyleniyordu ancak hala net bir hamle yapılmış değil.

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Battlefield 2042'nin oyuncu kaybı devam ediyor