Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Battlefield 2042'nin oyuncu kaybı devam ediyor: Eş zamanlı oyuncu sayısı 1000'in altında

    Geçtiğimiz yıl sorunlu bir şekilde çıkış yapan Battlefield 2042'nin oyuncu sayısındaki düşüş hızla devam ediyor. Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısı ilk kez 1000'in altına düştü.
    3

    Battlefield 2042'nin oyuncu kaybı devam ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Electronic Arts'ın yaptığı Battlefield 2042'nin çıkışı geçtiğimiz yıl gerçekleşti. Ne yazık ki oyun kötü bir çıkış yaptı ve bunu da EA kabul etti. Oyundaki düşüş hızlı bir şekilde devam ediyor.

    Oyuncu Sayısı 1000'in Altında

    Steam'deki oyuncu istatistiklerini inceleyebildiğimiz SteamDB'de geçtiğimiz saatlerde enteresan bir durum dikkat çekti. Oyuncu sayısını hızlı bir şekilde kaybeden Battlefield 2042'nin eş zamanlı oyuncu sayısı ilk kez 1000'in altına düştü. Bu sabah oyunu oynayan eş zamanlı oyuncu sayısı 951'e kadar düştü. Bu kadar büyük ve popüler bir oyunun böylesine düşüş yaşaması da aslında oyuncuların ne kadar tepkili olduğunu gösteriyor.

    Battlefield 2042 ilk günlerinde 100.000'in üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısını geçerek aslında güzel bir başlangıç yapmıştı ancak dediğimiz gibi oyundaki sorunlar sebebiyle oyuncular oyunu hızla bırakmaya başladı. EA'nin bu durumu düzeltmek için bir şeyler yapacağı söyleniyordu ancak hala net bir hamle yapılmış değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 5 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TncyKrmn +43 Charaznable +40 RichesMen +38 aliceqper +37 gcb1903 +35 emrekaradag +29 krkmz1666 +28 TEHET +28 Mylevi +25 khytr89 +25
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    32 Kişi Okuyor (8 Üye, 24 Misafir) 20 Masaüstü 12 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    429 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    battlefield 2042, battlefield ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili107,3b
    Instagram Sayfası46,4b
    YouTube Kanalı320b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI GE76 Raider 11UG-260XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız