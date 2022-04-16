Battlefield 2042'nin 400'den fazla düzeltme ve geliştirme sunan güncellemesi yolda

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Electronic Arts'ın yaptığı Battlefield 2042'nin sorunlu çıkışı üzerinden yaklaşık 6 ay geçmiş durumda ve oyuncular her geçen gün daha da mutsuz oluyor. Geçtiğimiz saatlerde de DICE'dan az da olsa sevindiren bir haber geldi.

Battlefield 2042 Güncellemesi Yolda

Geçtiğimiz saatlerde DICE'ın onaylaması üzerine oyunun yeni güncellemesinin yolda olduğu öğrenildi. Yeni güncelleme 400'den fazla geliştirme ve düzeltme sunacak. Ne yazık ki detaylar henüz belli değil ancak birkaç gün içerisinde detaylar da gelecektir. Net bir tarih de şu an için belli değil ancak büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanacak.

Battlefield 2042'nin oyuncu kaybı devam ediyor 3 gün önce eklendi

Yeni güncelleme oyunun içerik problemlerini büyük bir ihtimalle çözemeyecek ancak yine de güzel bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun eş zamanlı oyuncu sayısı geçtiğimiz günlerde 1000'in altına düşmüştü ve bu da bir Battlefield oyunu için kabul edilemeyecek bir istatistik. EA, oyuncuları kazanmak istiyorsa biraz daha farklı adımlar atmak zorunda kalabilir.

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Battlefield 2042'ye büyük bir güncelleme geliyor