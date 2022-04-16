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    Battlefield 2042'nin 400'den fazla düzeltme ve geliştirme sunan güncellemesi yolda

    DICE geçtiğimiz saatlerde Battlefield 2042'nin 400'den fazla geliştirme ve düzeltme sunan güncellemesinin önümüzdeki hafta yayınlanacağını duyurdu.                
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    Battlefield 2042'ye büyük bir güncelleme geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Electronic Arts'ın yaptığı Battlefield 2042'nin sorunlu çıkışı üzerinden yaklaşık 6 ay geçmiş durumda ve oyuncular her geçen gün daha da mutsuz oluyor. Geçtiğimiz saatlerde de DICE'dan az da olsa sevindiren bir haber geldi.

    Battlefield 2042 Güncellemesi Yolda

    Geçtiğimiz saatlerde DICE'ın onaylaması üzerine oyunun yeni güncellemesinin yolda olduğu öğrenildi. Yeni güncelleme 400'den fazla geliştirme ve düzeltme sunacak. Ne yazık ki detaylar henüz belli değil ancak birkaç gün içerisinde detaylar da gelecektir. Net bir tarih de şu an için belli değil ancak büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanacak.

    Yeni güncelleme oyunun içerik problemlerini büyük bir ihtimalle çözemeyecek ancak yine de güzel bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun eş zamanlı oyuncu sayısı geçtiğimiz günlerde 1000'in altına düşmüştü ve bu da bir Battlefield oyunu için kabul edilemeyecek bir istatistik. EA, oyuncuları kazanmak istiyorsa biraz daha farklı adımlar atmak zorunda kalabilir.

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    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 14 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 2 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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