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    Battlefield 6 dışında bir Battlefield oyunu daha geliştiriliyor olabilir

    Electronic Arts'ın sevilen oyunlarından Battlefield 6 dışında yeni bir Battlefield oyunu daha geliştiriliyor olabilir. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    12 Şubat 2021, 13:45 (5 gün)
    1,9b
    1
    14
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Battlefield 6 dışında bir Battlefield oyunu daha geliştiriliyor olabilir
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    Electornic Arts'ın ve oyun dünyasının popüler serlerinden biri olan Battlefield 6 geçtiğimiz yalarda duyurulmuştu. Henüz pek fazla resmi detay bilinmiyor ancak bu yılın sonlarında, yeni nesil için çıkış yapacağı biliniyor. Ancak son açıklamaya göre başka bir oyun daha geliştiriliyor olabilir.

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    Ayrıca Bkz. "Bu yıl çıkacak olan Call of Duty'nin geliştirici stüdyosu belli olmuş olabilir"

    Geçtiğimiz yıllarda Battlefield oyunlarını geliştiren DICE stüdyosunun destek stüdyosu DICE LA kurulmuştu. Respawn Entertaintment'ın kurucu ortaklarından Vince Zampella da bu yeni stüdyoya yardımcı olacağı açıklanmıştı. 

    Geçtiğimiz saatlerde DICE LA'in kıdemli tasarım direktörü Justin Wiebe, yeni oyunlarının bir Battlefield oyunu olduğunu açıkladı. Bu stüdyo yalnızca DICE'a yardım etme amacıyla değil, gelişip kendi oyunlarını da çıkarma hedefiyle kurulmuştu. 

    Ne yazık ki Justin Wiebe, geliştirdikleri bu oyunun Battlefield 6 mı olduğunu yoksa başka bir Battlefield oyunu mu olduğunu söylemedi. Eğer Battlefield 6 değilse, çevrimiçi tabanlı bir oyun geliştiriyor olabilirler ya da Battlefield için aynı Call of Duty gibi yeniden yan seriler başlıyor olabilir.



    https://www.vg247.com/2021/02/11/dice-la-battlefield-project/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Cod gibi her sene basacaklar bir tane galiba
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    Black Heart Rebellion (İsmini vermek istemeyen bir seyirci ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Battlefield Heroes isteriz :D
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    SilentHunterHD 5 gün ( Mesaj Silindi ) Black Heart Rebellion
    gerçekten çok keyifli zamanlardı :D gözümde canlandı bir an
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    MC.CYBER_ (Serhan Şüküroğlu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Biri rmake biri yeni oyun :=) Battlefield 4 rmake yeni oyuna tercih ederim :=)
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    TearsForFears 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Battlefield ın beleş battle royale versiyonu çıksın.
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    Gargagar 5 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Battlefield 1942’deki gibi oyunculara kendi ülkelerini ve taraflarını seçebilme özelliği eklenirse,



    Battlefield 1’deki gibi konu olarak 1.Dünya Savaşı’ndan esinlenirlerse,



    Battlefield 5’deki gibi aşkın grafikleri geliştirirlerse,



    Efsane bir oyun olabilir. Yoksa benim için hep bir kısmı eksik kalacaktır.
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    GLaDOS_2.0 (GLaDOS ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir ara battlefield 3 remested haberleri dolanıyordu.Battlefield 6 ile birlikte çıkacak diye.
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    ?Roovu (Umut Caglar) 5 gün ( Mesaj Silindi ) GLaDOS_2.0
    Çok saçma olur. Bf 3 yılına göre hala her açıdan iyi bi oyun. Kaldı ki zaten ana haritaları bf4de de var.
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    napolyon94 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bad company 2 resmini gördüm, tüyler direk diken diken. Serinin zirvesi!
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    A adnan96 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bad Company gelse güzel olur. Son oyunu başarılıydı ama yenisini çıkartmadılar nedense.
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    N nuksws_99 (dasasd ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    keske battlefield play4free tekrar gelse
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    featfromcrash 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Battlefield 1 çok iyiydi, 5 bana göre tam bir fiyasko. İnşallah 6 güzel olur...
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 5 gün ( Mesaj Silindi ) featfromcrash
    ----


    keyif meselesi ama sırf bf5 için sistem kurmuştum


    https://forum.donanimhaber.com/bf5-1440p-2560x1440-yeni-hedefler-icin-parcalar-satildi--137323969



    bad company 2'den sonra en çok heyecan duyduğum oyun bf5 , ha onuda 3-4 ay anca oynayabildim





    bad company 2 bf serisinin uçuş modudur , ahh ahhh , oyun çıktığında ne güzel heyecanla oynuyorduk
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