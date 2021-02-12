Battlefield 6 dışında bir Battlefield oyunu daha geliştiriliyor olabilir

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Electornic Arts'ın ve oyun dünyasının popüler serlerinden biri olan Battlefield 6 geçtiğimiz yalarda duyurulmuştu. Henüz pek fazla resmi detay bilinmiyor ancak bu yılın sonlarında, yeni nesil için çıkış yapacağı biliniyor. Ancak son açıklamaya göre başka bir oyun daha geliştiriliyor olabilir.

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Geçtiğimiz yıllarda Battlefield oyunlarını geliştiren DICE stüdyosunun destek stüdyosu DICE LA kurulmuştu. Respawn Entertaintment'ın kurucu ortaklarından Vince Zampella da bu yeni stüdyoya yardımcı olacağı açıklanmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde DICE LA'in kıdemli tasarım direktörü Justin Wiebe, yeni oyunlarının bir Battlefield oyunu olduğunu açıkladı. Bu stüdyo yalnızca DICE'a yardım etme amacıyla değil, gelişip kendi oyunlarını da çıkarma hedefiyle kurulmuştu.

Ne yazık ki Justin Wiebe, geliştirdikleri bu oyunun Battlefield 6 mı olduğunu yoksa başka bir Battlefield oyunu mu olduğunu söylemedi. Eğer Battlefield 6 değilse, çevrimiçi tabanlı bir oyun geliştiriyor olabilirler ya da Battlefield için aynı Call of Duty gibi yeniden yan seriler başlıyor olabilir.

https://www.vg247.com/2021/02/11/dice-la-battlefield-project/

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