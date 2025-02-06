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    EA açıkladı: Yeni Battlefield oyunu ne zaman çıkacak?

    Electronic Arts, yeni Battlefield oyununun hangi zaman aralığında piyasaya sürüleceğini paylaştı. FPS serisinin yeni oyunu, Mart 2026’dan önce çıkış yapacak. İşte detaylar...
    EA açıkladı: Yeni Battlefield oyunu ne zaman çıkacak? Tam Boyutta Gör
    Electronic Arts (EA), Battlefield serisinin yeni oyununu geçtiğimiz günlerde duyurmuş ve yeni bilgiler paylaşmıştı. Hatta Battlefield Labs isimli program kapsamında, oyuna ilişkin ilk görüntüler de yayınlandı. Şimdi ise oyunun çıkış tarihiyle ilgili Electronic Arts'tan sürpriz bir açıklama daha geldi. 

    Mart 2026’dan önce çıkış yapacak

    EA, Battlefield serisinin bir sonraki oyununa dair beklentileri artıran önemli bir gelişmeyi duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, yeni oyunun 2026 mali yılı içinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu da Mart 2026'dan önce yeni Battlefield oyununu göreceğimiz anlamına geliyor. Yeni Battlefield hakkında şu an çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak, oyunun modern dönemde geçeceği ve gemi ile helikopter savaşları gibi öğelerin yer alacağı kesinleşmiş durumda.

    Bu sefer oyuncular da sürece dahil

    Kaçıranlar için yeni Battlefield, Battlefield Labs programı kapsamında oyuncuların geri bildirimleri ile geliştirilecek. Oyun, önceden belirlenmiş bir tarih aralığına göre piyasaya sürülse de, EA'nin hedefi oyunculardan alınacak geri bildirimlerle, deneyimin mükemmelleşmesini sağlamak. Dolayısıyla lansman penceresinde farklılık görebiliriz.

    Programda yer alacak oyuncular, EA'nin resmi web sitesi üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ayrıca, oyunun gelişim sürecini takip etmek isteyen oyuncular için EA, düzenli olarak kamuya açık güncellemeler ve gelişmelerini Discord topluluğu aracılığıyla paylaşacak. Son olarak henüz yeni Battlefield oyununun platformları veya adı hakkında bir açıklama yapılmadı.

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