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    EA'dan heyecanlandıran Battlefield 6 açıklaması: "Daha önce benzeri görülmemiş büyüklükte olacak"

    EA CEO'su Andrew Wilson, yeni Battlefield oyunun önümüzdeki ilkbahar aylarında tanıtılacağını ve yıl sonuna doğru da piyasaya sürüleceğini söyledi.
    03 Şubat 2021, 03:23 (2 hf.)
    7,1b
    1
    43
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    8

    EA'dan heyecanlandıran Battlefield 6 açıklaması:
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    Electronic Arts, Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu için bugün bazı kısa açıklamalar yaptı. Oyunun bu yılın sonlarına doğru yayınlanacağını doğrulayan EA, detaylı resmi tanıtımın önümüzdeki aylarda yapılacağını söyledi. EA ayrıca oyun için bazı heyecanlandıran ifadeler de kullandı.

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    EA CEO'su Andrew Wilson,"Yeni Battlefield oyunu daha önce eşi benzeri görülmemiş büyüklükte haritalara sahip olacak. Bugüne kadarki en çok oyunculu devasa ve yoğun savaşları hayata geçirmek için yeni nesil platformların gücünden tam anlamıyla faydalanacak. Oyunu önümüzdeki ilkbahar aylarında tanıtacak ve dönüm noktası niteliğindeki yeni Battlefield deneyimini 2021'in tatil döneminde oyunculara sunacağız" ifadelerini kullandı. 

    Wilson oyunla ilgili gelen diğer sorulara ise cevap vermedi. Detaylı tanıtım için ilkbahar aylarındaki resmi tanıtımı beklememiz gerektiğini belirten Wilson, yeni Battlefield oyununun PS5 ve Series X/S'in gücünü kullanarak seride yeni bir dönemin kapılarını aralayacağına dikkat çekti.

    128 kişilik haritalar, modern zamanlara dönüş ve 'çapraz-nesil' bekleniyor

    Andrew Wilson'un sözleri daha önce ortaya çıkan sızıntılarla da örtüşüyor. Sızıntılarda, Battlefield 6'nın 128 kişilik haritalara sahip olacağı ve çapraz nesil olarak yayınlanacağı belirtiliyordu. Ayrıca Battlefield 6 ile birlikte serinin modern zamanlara geri dönüş yapacağı da söyleniyordu. 

    Battlefield 6'nın çapraz-nesil olarak hazırlanması elbette bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Eski nesil konsollar nedeniyle oyun görsellik anlamında beklentileri karşılayamayabilir. Ancak geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir söylentide, oyunun eski nesil ve yeni nesil versiyonlarınıın farklı stüdyolar tarafından hazırlandığı belirtilmişti. Yeni nesildeki Battlefield 6'nın konsolların gücünden en iyi şekilde faydalanacağı söyleniyor.



    https://www.pcgamer.com/the-next-battlefield-game-will-be-revealed-this-spring/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Battlefield 3 aldığım zevki hiç birin den alamıyorum metro haritası hala tadı damağım da ah ah 2 bin saat vermiştim server durumu iyi olsa yine girer oynarım
    5 Yanıt Yanıtla +28
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dünya nın en iyi online fps oyunu her oyunu muhteşem merakla bekliyorum.
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    Painkiller. (Arda Aydın) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Feminazilerin yaptığı bir oyun olacak yine geçiniz. En sevdiğim serinin içine sıçtılar.
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Battlefield 3’e yetişemedim, sistemim hiçbir zaman kaldırmadı ama BF 4’ü PS4 ile beraber yıllarca oynadım.



    Asla unutamayacağım. Hayatımda hiçbir oyundan bu kadar zevk almadım. Şu an yine oyun için sistemim yok. Takip edeceğim ve eğer değer bulursam bu sene sonu bir konsol alabilirim.



    Kim ne derse desin Battlefield serisinin tadı başkadır. O online atmosferini verebilen oyun yok benim gözümde.
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    @lexiS (Hüseyin Ekinci) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    BF3 den sonra bırakmıştım BF1 de geri döner gibi oldum ama sarmadı. Modern zamana gelsin, geri dönerim. COD mu BF mi tartışmalarını da özledim. Vakti zamanında ''BF3 Heli nasıl kullanılır'' diye video çekmiştim üni yılları. Şimdi belki tekrar bir şeyler yaparız. Gerçi BF3 zamanı oyunda ClanTurk'den arkadaşlar vardı ESL de takım halinde oynamışlardı güzel de şeyler yapmışlardı tekrar oynarız birlikte belkide.
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    T Tidus-Sama 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Wilson bey planetside oynamamış hayatında heralde hiç, bi' basede o kadar oyuncu oluyordu çünkü planetsideın.
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    Chiehsheshuai 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir Battlefield hayranı olarak umarım yeni Battlefield modern zamanda geçer. Birde oynayış tarzı olarak Battlefield 3 baz alınarak yapılmış olursa tadından yenmez. Heyecanla bekliyorum.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dosya Boyutu Olarak mı????
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    TearsForFears 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bad company 2 den sonrası sarmadı ama her türlü coddan iyidir
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    128 v 128
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    AirSupport (SK ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    BF3>BF1>BF4



    BF3 ve BF1’de girdiğim o savaş psikolojisi hiçbir oyunda yok. Umarım BF3 tadında muhteşem bir oyun gelir. Yeter artık BF V çöpünden
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    Portraitclub 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Valla ben bekliyorum, güzel bişeyler çıkacağını düşünüyorum. Battlefield 3,4 gibi bir deneyim yaşayım yeterli.
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    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ya gidi dice yaa, kopyala yapıştır yapmışsın eveleyip geveliyonuz. Bir önceki oyunun aynısı bu ne farkı var? Asla bi cod kalitesine ulaşamadınız kaç küsür sene geçti.
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    battlefield 6, battlefield 5 ve
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