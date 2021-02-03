EA'dan heyecanlandıran Battlefield 6 açıklaması: "Daha önce benzeri görülmemiş büyüklükte olacak"

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Electronic Arts, Battlefield serisinin merakla beklenen yeni oyunu için bugün bazı kısa açıklamalar yaptı. Oyunun bu yılın sonlarına doğru yayınlanacağını doğrulayan EA, detaylı resmi tanıtımın önümüzdeki aylarda yapılacağını söyledi. EA ayrıca oyun için bazı heyecanlandıran ifadeler de kullandı.

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Battlefield 6'dan yeni bilgiler sızdı: 128 kişilik haritalar ve daha fazlası

EA CEO'su Andrew Wilson,"Yeni Battlefield oyunu daha önce eşi benzeri görülmemiş büyüklükte haritalara sahip olacak. Bugüne kadarki en çok oyunculu devasa ve yoğun savaşları hayata geçirmek için yeni nesil platformların gücünden tam anlamıyla faydalanacak. Oyunu önümüzdeki ilkbahar aylarında tanıtacak ve dönüm noktası niteliğindeki yeni Battlefield deneyimini 2021'in tatil döneminde oyunculara sunacağız" ifadelerini kullandı.

Wilson oyunla ilgili gelen diğer sorulara ise cevap vermedi. Detaylı tanıtım için ilkbahar aylarındaki resmi tanıtımı beklememiz gerektiğini belirten Wilson, yeni Battlefield oyununun PS5 ve Series X/S'in gücünü kullanarak seride yeni bir dönemin kapılarını aralayacağına dikkat çekti.

128 kişilik haritalar, modern zamanlara dönüş ve 'çapraz-nesil' bekleniyor

Andrew Wilson'un sözleri daha önce ortaya çıkan sızıntılarla da örtüşüyor. Sızıntılarda, Battlefield 6'nın 128 kişilik haritalara sahip olacağı ve çapraz nesil olarak yayınlanacağı belirtiliyordu. Ayrıca Battlefield 6 ile birlikte serinin modern zamanlara geri dönüş yapacağı da söyleniyordu.

Battlefield 6'nın çapraz-nesil olarak hazırlanması elbette bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Eski nesil konsollar nedeniyle oyun görsellik anlamında beklentileri karşılayamayabilir. Ancak geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir söylentide, oyunun eski nesil ve yeni nesil versiyonlarınıın farklı stüdyolar tarafından hazırlandığı belirtilmişti. Yeni nesildeki Battlefield 6'nın konsolların gücünden en iyi şekilde faydalanacağı söyleniyor.

https://www.pcgamer.com/the-next-battlefield-game-will-be-revealed-this-spring/

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