Battlefield 6, Cronus Zen kullanıcılarına geçit vermedi: Direkt ban!

Tam Boyutta Gör Cronus Zen cihazı, kullananlara birtakım avantajlar sağladığı için oyun dünyasında uzun süredir tartışmaların odağında. Battlefield 6’yı bu cihazla oynamaya çalışan kullanıcıların Electronic Arts tarafından hesaplarının askıya alındığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir görselde, EA’in oyunda Cronus Zen kullandığı tespit edilen kişilerin Battlefield 6'ya erişimini kalıcı olarak engellediği görülüyor.

Kullanıcılar, Cronus Zen takılıyken Battlefield 6'yı başlatmaya çalıştıktan sonra karşılaştıkları engelin görüntülerini sosyal medyada paylaşıyor:

Cronus Zen cihazı ne işe yarar?

Bilmeyenler için, Cronus Zen (ve önceki Cronus ürünleri), kullanıldığı oyunlarda komut dosyaları ve makroların kullanılmasına olanak tanıyor ve PS5 ve Xbox Series X/S dahil olmak üzere konsollarda kullanılabiliyor. Bu makrolar tek oyunculu oyunlarda zararsız olabilir ancak çok oyunculu oyunlarda, ek nişan yardımı, geri tepmeyi azaltma, otomatik drop-shot ve daha fazlasını aktif etme özelliği nedeniyle cihaz kötü bir üne kavuştu. Tüm bu özel makrolar ve daha fazlası Cronus Zen web sitesinde açıkça listeleniyor.

Hilecilere yer yok!

Battlefield 6’nın teknik bölüm direktörü Christian Buhl, Push Square ile yaptığı bir röportajda şunları söyledi: “Hilenin, konsol alanında, özellikle de Cronus Zen aygıtları ve diğer her şeyle birlikte bir sorun haline gelmesi üzücü bir durum. Bu nedenle, bir tür tespit yapmak için PlayStation ve Microsoft ile iş birliği yaptık. PC tarafında Javelin etkili. Bitmek bilmeyen hileci sorunuyla mücadele etmemize yardımcı olması için Güvenli Önyükleme özelliğini de etkinleştirdik. Konsollarda hile sorununun farkındayız, hilecileri çok ama çok ciddiye alıyoruz.” diyor.

Cronus serisinin baş programcısı, Battlefield 6’yı oynarken Cronus Zen cihazlarını kullanmamalarını tavsiye etmişti.

