Tam Boyutta Gör Battlefield 6, güçlü bir başlangıç ​​yaptı. 747.000'den fazla oyuncu aynı anda oyuna giriş yaptı ve geçmiş Call of Duty serisiyle birlikte Battlefield oyunlarının puanlarını geride bıraktı. Oyunun şu an için en çok eleştirilen yanlarından biri; haritaları. BF6’nın yeni haritaları, oyuncuları strateji gerektirmeyen, dar bir alanda mücadeleye sokuyor.

Battlefield 6 çıkış yaptı: Steam'de rekorları alt üst etti! 1 gün önce eklendi

Battlefield 6 beta testleri sırasında en sık karşılaşılan eleştirilerden biri; haritaların çok küçük olmasıydı. Bu, daha az stratejik oynanış, daha çok çatışma anlamına geliyor. Dar haritalarda oynamayı sevmeyen oyuncular, beta sırasında geliştiricilere geri bildirimde bulunsa da DICE’ın bunu çok ciddiye almadığı görülüyor.

Oyuncular, sosyal medya platformlarında Battlefield 6 haritalarıyla ilgili çeşitli hayal kırıklıklarını dile getiriyor. Haritalar, genel olarak önceki Battlefield oyunlarına göre daha kompaktlar. Koordineli saldırılar planlamak neredeyse mümkün değil. Oyuncuların fark edilmeden saklanabileceği veya saldırı başlatabileceği alanlar kısıtlı.

Battlefield 6 haritaları

Battlefield 6, şu anda Kahire, Cebelitarık, Tacikistan, Brooklyn ve Legacy olmak üzere beş savaş alanına bölünmüş dokuz harita içeriyor. Bu dokuz haritanın içinde, her haritanın mevcut çok oyunculu moduna göre uyarlanmış, el yapımı versiyonları olan 25 savaş bölgesi bulunuyor.

Siege of Cairo

Iberian Offensive

Liberation Peak

Empire State

Manhattan Bridge

Saints Quarter

New Sobek City

Mirak Valley

Operation Firestorm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

DICE, eleştirileri dinlemedi: Battlefield 6 haritaları çok küçük!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: