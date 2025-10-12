DICE, eleştirileri dinlemedi: Battlefield 6 haritaları çok küçük!

Battlefield 6 beta testleri sırasında en sık karşılaşılan eleştirilerden biri; haritaların çok küçük olmasıydı. Bu, daha az stratejik oynanış, daha çok çatışma anlamına geliyor. Dar haritalarda oynamayı sevmeyen oyuncular, beta sırasında geliştiricilere geri bildirimde bulunsa da DICE’ın bunu çok ciddiye almadığı görülüyor.
Oyuncular, sosyal medya platformlarında Battlefield 6 haritalarıyla ilgili çeşitli hayal kırıklıklarını dile getiriyor. Haritalar, genel olarak önceki Battlefield oyunlarına göre daha kompaktlar. Koordineli saldırılar planlamak neredeyse mümkün değil. Oyuncuların fark edilmeden saklanabileceği veya saldırı başlatabileceği alanlar kısıtlı.
Battlefield 6 haritaları
Battlefield 6, şu anda Kahire, Cebelitarık, Tacikistan, Brooklyn ve Legacy olmak üzere beş savaş alanına bölünmüş dokuz harita içeriyor. Bu dokuz haritanın içinde, her haritanın mevcut çok oyunculu moduna göre uyarlanmış, el yapımı versiyonları olan 25 savaş bölgesi bulunuyor.
- Siege of Cairo
- Iberian Offensive
- Liberation Peak
- Empire State
- Manhattan Bridge
- Saints Quarter
- New Sobek City
- Mirak Valley
- Operation Firestorm