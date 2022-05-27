Baydöner müşterilerinin verileri sızdırıldı

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Türkiye’de veri sızıntılarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Baydöner’de veri sızıntısı yaşandı ve yaklaşık 500 bin kişinin verisi ele geçirildi.

Hangi veriler sızdı?

KVKK.gov.tr’den yapılan duyuruya göre siber saldırganlar Baydöner’in sistem bilgisayarlarına erişerek web servis şifrelerini ele geçirdi ve Baydöner müşterilerinin kişisel verilerine ulaştı. Baydöner müşterisi 505 bin 337 kişinin isim, e-posta, cep telefonu, cinsiyet ve yaşadığı şehir bilgileri sızdı.

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KVKK'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Baydöner Restoranları A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildirimlerinde;

İhlalin veri sorumlusunun Bilgi İşlem Yöneticisinin bilgisayarının zararlı bir yazılım ile saldırıya uğraması ve web servis şifrelerinin ele geçirilmesi sonucu gerçekleştiği,

İhlalin 21.05.2022 tarihinde gerçekleştiği ve 22.05.2022 tarihinde tespit edildiği,

İhlalden etkilenen kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar ve aboneler/üyeler olduğu,

İhlalden etkilenen kişisel verilerin; müşterilerin isim, e-posta, cep telefonu, cinsiyet, yaşadığı şehir bilgileri olduğu,

İhlalden etkilenen kişi sayısının 505.337 olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.05.2022 tarih ve 2022/536 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlal bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir."

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