KVKK'den Twitch'e 2 milyonluk ceza!

Türkiye'den 35 bin kişinin Twitch verisi sızdırıldı
Başlatılan soruşturma sonucunda Twitch’in gerekli önemleri almadığına kanaat getirildi. Twitch’e toplam 2 milyon TL ceza kesildi. Veri sızıntısından Türkiye'de yerleşik 35 bin 274 kişinin etkilendiği tespit edildi. Bu veri sızıntısında bazı ünlü Türk yayıncıların gelirleri ortaya çıkmış ve bit dolandırıcılığı ortaya çıkmıştı.
Twitch’in sistemdeki problemleri ortadan kaldıracak yapılandırmaları uygularken yeterli özeni göstermediğini belirleyen KVKK, ihlal meydana gelmeden önce alınması gereken güvenlik önlemlerinin veri ihlali sonrası alındığını, risk ve tehditlerin belirlenmesinde yetersiz kalındığını tespit etti.
Kesilen 2 milyon TL’lik cezanın 1 milyon 750 bini "Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı hareket" sebebiyle, 250 bini ise veri ihlali hakkında bildirimde bulunulmaması nedeniyle ceza olarak belirlendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir