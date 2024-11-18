KVKK'den Twitch'e 2 milyonluk ceza!

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Tam Boyutta Gör Canlı yayın polatformu Twitch’in 2021 yılında başına gelen siber saldırıda 125 GB’lık veri sızıntısı yaşanmıştı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 125 GB’lık sızıntı için Twitch’e para cezası kesti.

Türkiye'den 35 bin kişinin Twitch verisi sızdırıldı

Başlatılan soruşturma sonucunda Twitch’in gerekli önemleri almadığına kanaat getirildi. Twitch’e toplam 2 milyon TL ceza kesildi. Veri sızıntısından Türkiye'de yerleşik 35 bin 274 kişinin etkilendiği tespit edildi. Bu veri sızıntısında bazı ünlü Türk yayıncıların gelirleri ortaya çıkmış ve bit dolandırıcılığı ortaya çıkmıştı.

KVKK'den X'e (Twitter) para cezası! 4 gün önce eklendi

Twitch’in sistemdeki problemleri ortadan kaldıracak yapılandırmaları uygularken yeterli özeni göstermediğini belirleyen KVKK, ihlal meydana gelmeden önce alınması gereken güvenlik önlemlerinin veri ihlali sonrası alındığını, risk ve tehditlerin belirlenmesinde yetersiz kalındığını tespit etti.

Kesilen 2 milyon TL’lik cezanın 1 milyon 750 bini "Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı hareket" sebebiyle, 250 bini ise veri ihlali hakkında bildirimde bulunulmaması nedeniyle ceza olarak belirlendi.

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