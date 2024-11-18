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    Anlık Bildirim

    KVKK'den Twitch'e 2 milyonluk ceza!

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 125 GB'lık veri sızıntısı yaşayan ve bunu kuruma bildirmeyen Twitch'e 2 milyon liralık ceza kesti. Twitch'e neden ceza kesildi?   
    KVKK'den Twitch'e 2 milyonluk ceza! Tam Boyutta Gör
    Canlı yayın polatformu Twitch’in 2021 yılında başına gelen siber saldırıda 125 GB’lık veri sızıntısı yaşanmıştı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 125 GB’lık sızıntı için Twitch’e para cezası kesti.

    Türkiye'den 35 bin kişinin Twitch verisi sızdırıldı

    Başlatılan soruşturma sonucunda Twitch’in gerekli önemleri almadığına kanaat getirildi. Twitch’e toplam 2 milyon TL ceza kesildi. Veri sızıntısından Türkiye'de yerleşik 35 bin 274 kişinin etkilendiği tespit edildi. Bu veri sızıntısında bazı ünlü Türk yayıncıların gelirleri ortaya çıkmış ve bit dolandırıcılığı ortaya çıkmıştı.

    Twitch’in sistemdeki problemleri ortadan kaldıracak yapılandırmaları uygularken yeterli özeni göstermediğini belirleyen KVKK, ihlal meydana gelmeden önce alınması gereken güvenlik önlemlerinin veri ihlali sonrası alındığını, risk ve tehditlerin belirlenmesinde yetersiz kalındığını tespit etti.

    Kesilen 2 milyon TL’lik cezanın 1 milyon 750 bini "Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı hareket" sebebiyle, 250 bini ise veri ihlali hakkında bildirimde bulunulmaması nedeniyle ceza olarak belirlendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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