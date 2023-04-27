Baykar'dan mini akıllı seyir füzesi: Bayraktar Kemankeş

Tam Boyutta Gör TEKNOFEST 2023 bugün başladı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kemankeş seyir füzesi, ilk kez TEKNOFEST’te sergilendi. Kemankeş, adını Osmanlı İmparatorluğu döneminde attığı okla hedefi tam isabetle vuran okçulardan alıyor.

TEKNOFEST 2023 İstanbul kapılarını ziyaretçilere açtı 5 sa. önce eklendi

Mini akıllı seyir füzesi Kemankeş, jet motoru ile uçacak ve hedefi imha yeteneğine sahip olacak. 200 kilometrenin üzerinde menzile ve 1 saat havada kalma süresine sahip olacak. 0,7 mach dalış süratine ve 30 kg ağırlığa sahip olacağı açıklandı. Gece ve gündüz şartlarında görev yapabilen Bayraktar Kemankeş, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeyecek.

Tam Boyutta Gör Kemankeş’te kullanılan jet motoru, stabilize kamera sistemi, yapay zeka yazılımı gibi sistemler belli olmak üzere tamamen milli ve özgün bir proje olarak geliştirildi. Kemankeş, Bayraktar TB2 ve tüm insansız hava aracı modellerine entegre edilebilecek. Kemankeş sayesinde Bayraktar TB2’nin taarruz kabiliyeti artacak. Bayraktar TB2, riskli bölgelere girmeden Kemankeş’i bölgeye göndererek düşman unsurlarına imha edecek.

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Bayraktar Kemankeş özellikleri

1 saat uçuş süresi

200 kilometrenin üzerinde menzil

50 km Haberleşme Menzili

18.000 Feet Operasyonel İrtifa

0,3 Mach (360km/h) Seyir Sürati

0,7 mach dalış sürati

30 kg ağırlık

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