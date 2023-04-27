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    Baykar'dan mini akıllı seyir füzesi: Bayraktar Kemankeş

    Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Bayraktar Kemankeş, TEKNOFEST'te sergilendi. Bayraktar Kemankeş özellikleri neler?                               
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    Baykar'dan mini akıllı seyir füzesi: Bayraktar Kemankeş Tam Boyutta Gör
    TEKNOFEST 2023 bugün başladı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kemankeş seyir füzesi, ilk kez TEKNOFEST’te sergilendi. Kemankeş, adını Osmanlı İmparatorluğu döneminde attığı okla hedefi tam isabetle vuran okçulardan alıyor.

    Mini akıllı seyir füzesi Kemankeş, jet motoru ile uçacak ve hedefi imha yeteneğine sahip olacak. 200 kilometrenin üzerinde menzile ve 1 saat havada kalma süresine sahip olacak. 0,7 mach dalış süratine ve 30 kg ağırlığa sahip olacağı açıklandı. Gece ve gündüz şartlarında görev yapabilen Bayraktar Kemankeş, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeyecek.

    Baykar'dan mini akıllı seyir füzesi: Bayraktar Kemankeş Tam Boyutta Gör
    Kemankeş’te kullanılan jet motoru, stabilize kamera sistemi, yapay zeka yazılımı gibi sistemler belli olmak üzere tamamen milli ve özgün bir proje olarak geliştirildi. Kemankeş, Bayraktar TB2 ve tüm insansız hava aracı modellerine entegre edilebilecek. Kemankeş sayesinde Bayraktar TB2’nin taarruz kabiliyeti artacak. Bayraktar TB2, riskli bölgelere girmeden Kemankeş’i bölgeye göndererek düşman unsurlarına imha edecek.

    Baykar'dan mini akıllı seyir füzesi: Bayraktar Kemankeş Tam Boyutta Gör

    Bayraktar Kemankeş özellikleri

    • 1 saat uçuş süresi
    • 200 kilometrenin üzerinde menzil
    • 50 km Haberleşme Menzili
    • 18.000 Feet Operasyonel İrtifa
    • 0,3 Mach (360km/h) Seyir Sürati
    • 0,7 mach dalış sürati
    • 30 kg ağırlık

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

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    David Attenborough 9 saat önce

    Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.

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    C28_ 20 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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