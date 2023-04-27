TEKNOFEST 2023 İstanbul kapılarını ziyaretçilere açtı

Tam Boyutta Gör Teknoloji, Uzay ve Havacılık festivali TEKNOFEST 2023 İstanbul başladı. Festival 1 Mayıs’ta sona erecek. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilerine açan TEKNOFEST İstanbul festivali ücretsiz olarak gezebiliyor.

TEKNOFEST İstanbul’da neler var?

TEKNOFEST İstanbul teknoloji, uzay, savunma sanayi, havacılık, ulaşım, iletişim ve startup şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Firmaların yenilikçi ürünleri ve projeleri sergileniyor. 108 Paydaş Kurum, 14 Sponsor, 38 Katılımcı Firma, 22 STK, 37 Food Court Katılımcısı bulunuyor ve bu stantlarda toplam 350’den fazla stant etkinliği gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST ayrıca 102 farklı kategoride 41 ana yarışmaya ev sahipliği yapıyor. İlkokuldan üniversite sonrası seviyeye kadar tüm gençlerin katılabildiği yarışmalarda 13 milyon TL’nin üzerinde ödül ve 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği verilecek. Yarışmaların yanı sıra ziyaretçilere yönelik çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Tam Boyutta Gör Baykar standında ziyaretçiler Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı ve Bayraktar TB3 insansız hava aracı ilk kez halka sergileniyor. Ayrıca Bayraktar Akıncı İHA ve CEZERİ insansız uçan otomobil konsepti de stantta yer alıyor. Baykar’ın mini akıllı seyir füzesi Bayraktar Kemankeş de ilk kez TEKNOFEST 2023’te sergileniyor.

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Festivalin hava etkinlikleri kapsamında Bayraktar TB2, Kızılelma, Hürkuş, Aksungur, Anka, Atak Helikopteri, Gyrocopter, Gökbey Helikopter, MB-339NAT Fursan Al Emarat, S-70 Skorsky, BEL 429 Helikopter, Cirrus/Cesna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları ile SoloTürk ve Türk Yıldızları akrobasi uçuşları yapılacak.

TEKNOFEST 2023'e katılmak için https://www.teknofest.org/ adresinden ücretsiz ziyaretçi kaydı oluşturabilirsiniz.

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