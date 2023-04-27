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    TEKNOFEST 2023 İstanbul kapılarını ziyaretçilere açtı

    TEKNOFEST 2023 İstanbul bugün başladı. Teknofest İstanbul festivali 1 Mayıs'ta sona erecek. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.
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    TEKNOFEST 2023 İstanbul kapılarını ziyaretçilere açtı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji, Uzay ve Havacılık festivali TEKNOFEST 2023 İstanbul başladı. Festival 1 Mayıs’ta sona erecek. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kapılarını ziyaretçilerine açan TEKNOFEST İstanbul festivali ücretsiz olarak gezebiliyor.

    TEKNOFEST İstanbul’da neler var?

    TEKNOFEST İstanbul teknoloji, uzay, savunma sanayi, havacılık, ulaşım, iletişim ve startup şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Firmaların yenilikçi ürünleri ve projeleri sergileniyor. 108 Paydaş Kurum, 14 Sponsor, 38 Katılımcı Firma, 22 STK, 37 Food Court Katılımcısı bulunuyor ve bu stantlarda toplam 350’den fazla stant etkinliği gerçekleştiriliyor.

    TEKNOFEST ayrıca 102 farklı kategoride 41 ana yarışmaya ev sahipliği yapıyor. İlkokuldan üniversite sonrası seviyeye kadar tüm gençlerin katılabildiği yarışmalarda 13 milyon TL’nin üzerinde ödül ve 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği verilecek. Yarışmaların yanı sıra ziyaretçilere yönelik çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

    TEKNOFEST 2023 İstanbul kapılarını ziyaretçilere açtı Tam Boyutta Gör
    Baykar standında ziyaretçiler Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı ve Bayraktar TB3 insansız hava aracı ilk kez halka sergileniyor. Ayrıca Bayraktar Akıncı İHA ve CEZERİ insansız uçan otomobil konsepti de stantta yer alıyor. Baykar’ın mini akıllı seyir füzesi Bayraktar Kemankeş de ilk kez TEKNOFEST 2023’te sergileniyor.

    Festivalin hava etkinlikleri kapsamında Bayraktar TB2, Kızılelma, Hürkuş, Aksungur, Anka, Atak Helikopteri, Gyrocopter, Gökbey Helikopter, MB-339NAT Fursan Al Emarat, S-70 Skorsky, BEL 429 Helikopter, Cirrus/Cesna ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları ile SoloTürk ve Türk Yıldızları akrobasi uçuşları yapılacak.

    TEKNOFEST 2023'e katılmak için https://www.teknofest.org/ adresinden ücretsiz ziyaretçi kaydı oluşturabilirsiniz.

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    David Attenborough 5 saat önce

    Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.

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    C28_ 16 saat önce

    “Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”

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