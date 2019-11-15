Baykar tarafından geliştirilen Akıncı İHA piste çıktı: İşte paylaşılan görüntüler

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Baykar tarafından geliştirilen Akıncı İHA’nın göklere yükselmeden önceki test süreci hızla devam ediyor. Uzun uçuş süresi ve büyük yük yaşıma kapasitesiyle dikkat çeken Akıncı İHA, yapılan yer testleri kapsamında yürümeye başladı.

Türkiye’de imal edilmiş en büyük İnsansız Hava Aracı olacak Akıncı’nın yer testi görüntülerini paylaşan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı. Yakında koşacak ve uçacak inşallah. Dua bekleriz” şeklinde not düştü.

Akıncı İHA özellikleri

Baykar tarafından geliştirilen Akıncı, 4,5 ton kalkış ağırlığına, 20 metre kanat açıklığına sahip olacak. Çift türbin motorlu tahrikle görev yapacak Akıncı, 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili faydalı yük taşıyabilecek. İHA, milli uydular üzerinden kontrol edilebilecek.

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Akıncı'da Milli Görüş Hattı ve Uydu Haberleşme Sistemi, Milli Elektronik Destek Podu, Milli AESA (Çok Amaçlı Hava Radarı, Sentetik Açıklıklı Radar, Meteoroloji Radarı) Radarı gibi donanımlar olacak. Akıncı, başta yerli mühimmatlar olmak üzere çeşitli mühimmat konfigürasyonlarıyla görev yapabilecek. Araç, MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek.

Akıncı İHA’nın yıl sonuna kadar ilk uçuşunu yapması öngörülüyor. Test sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından 2020 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimat başlayacak.