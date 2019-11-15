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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Baykar tarafından geliştirilen Akıncı İHA piste çıktı: İşte paylaşılan görüntüler

    Selçuk Bayraktar, Türkiye’de imal edilmiş en büyük İnsansız Hava Aracı olacak Akıncı’nın yer testi görüntülerini paylaştı. Akıncı İHA’nın yıl sonuna kadar ilk uçuşunu yapması öngörülüyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Baykar tarafından geliştirilen Akıncı İHA piste çıktı: İşte paylaşılan görüntüler
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    Baykar tarafından geliştirilen Akıncı İHA’nın göklere yükselmeden önceki test süreci hızla devam ediyor. Uzun uçuş süresi ve büyük yük yaşıma kapasitesiyle dikkat çeken Akıncı İHA, yapılan yer testleri kapsamında yürümeye başladı.

    Türkiye’de imal edilmiş en büyük İnsansız Hava Aracı olacak Akıncı’nın yer testi görüntülerini paylaşan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı. Yakında koşacak ve uçacak inşallah. Dua bekleriz” şeklinde not düştü.

    Akıncı İHA özellikleri

    Baykar tarafından geliştirilen Akıncı, 4,5 ton kalkış ağırlığına, 20 metre kanat açıklığına sahip olacak. Çift türbin motorlu tahrikle görev yapacak Akıncı, 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili faydalı yük taşıyabilecek. İHA, milli uydular üzerinden kontrol edilebilecek.

    Baykar tarafından geliştirilen Akıncı İHA piste çıktı: İşte paylaşılan görüntüler
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    Akıncı'da Milli Görüş Hattı ve Uydu Haberleşme Sistemi, Milli Elektronik Destek Podu, Milli AESA (Çok Amaçlı Hava Radarı, Sentetik Açıklıklı Radar, Meteoroloji Radarı) Radarı gibi donanımlar olacak. Akıncı, başta yerli mühimmatlar olmak üzere çeşitli mühimmat konfigürasyonlarıyla görev yapabilecek. Araç, MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek.

    Akıncı İHA’nın yıl sonuna kadar ilk uçuşunu yapması öngörülüyor. Test sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından 2020 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimat başlayacak.



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    DH Misafiri 1 hf. en beğenilen
    Kimsenin elini kolunu bağlamıyorlar. KOÇ' lar TOSUN' lar istese en iyisini çok önceden yapmıştı fakat mevzu farklı.
    Yanıtla +47
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    raxetul 1 hf. smart1978
    Bu yanıtın siyasi tarafı olabilir ama damat olmadan önce de UAV yapıyordu ve bu adamdan çok çok daha önce UAV projelerine başlamış olan vakıf şirketleri Baykar'ın envantere uçak sokmasından çok çok sonra envantere ürün sunabildi. Ayrıca 2010'dan önce doğuda terörün çok daha aktif olduğu yıllarda dağdaki askerler ile gezip bölgeyi tanımaya çalışıyordu, bununla ilgili fotoğraflar da internette var.
    Bu yanıtın siyasi tarafı olabilir ama damat olmadan önce de UAV yapıyordu ve bu adamdan çok çok daha önce UAV projelerine başlamış olan vakıf şirketleri Baykar'...
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    Yanıtla +30
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    gcb1903 1 hf. smart1978
    Ben de diyorum neden hep bu şahıs? Damat sonuçta. Ama diğer damat düşünülürse bence böyle damatları öpüp başımıza koyalım.

    Diğer taraftan Volvo 3 milyar dolara satıldığı zaman Koç ya da Sabancı çok rahat satın alabilirdi. Ama yerlilik misyonu olmayan şirketler bunlar. Daha çok yabancıların ürünlerini Türk pazarına sokarken iştirakçi oluyorlar.
    Ben de diyorum neden hep bu şahıs? Damat sonuçta. Ama diğer damat düşünülürse bence böyle damatları öpüp başımıza koyalım. Diğer taraftan Volvo 3 milya...
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    1 Yanıt Yanıtla +22
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    DH Misafiri 4 gün
    sen kalkıp üreteni programcı gurubunu vs gösterme, git uçakları kullanan operatörü göster. onlar hak ediyor zaten görünmeyi..
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    saltanat1299 4 gün
    Hala pervaneli uçak yapıyorlar, bırakın artık pervaneyi vs, jet motorlu yapın şunları.
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    Xdian 6 gün
    Damadın 2004li yıllarda ilk uçurduğu cihaza bakın. Adama destek verilmeseydi buralara gelemezdi bu bir gerçek. Ama forumda kaç kişi iha ile uğraştı bilmiyorum. Kendim 7yıl kadar önce hobi amaçlı iha yaptığımdan az çok bilgi sahibiyim. 2005li yıllarda bu tür iha parçasını bulamanız imkansızdı. Adam otomatik pilotlu uçuş yapmış zamanında, kimse hakkını yemesin. Tasarımı, ailesi balıkçılıkla uğraşmış sanırım oradan esinleniyor.
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    gun 6 gün
    Suriye’de alacak yer kalmadı operasyonlarda bayağı kendini geliştiriyor ve kanıtlıyordu bu İHA’lar.
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    DH Misafiri 6 gün
    ya hu corsairi 500 milyon alacak babayiğit bile çıkaramadık .
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    El_domingo 6 gün
    Sadece bir aile türkiyenin savunma sanyinde carpan etkisi yaptı..adamların bi geçmişine bakın,okuyun bu seviyeye gelene kadar yaşadıklarını öğrenin ..minnet duymamız başımız üstünde taşımamız gerekirken sırf adam tayyip erdoğanın damadı diye tuu kaka yapmak hakkaten büyük haksızlık sonuç güneş balçıkla yıkanmaz...
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    o8 1 hf.
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    efrayim 1 hf.
    Hocam daha kendimize yapamıyoruz kaldı ki sen dışarıdan bahsediyorsun. En azından bir yap benzin dizel vs fark etmez bi kendi insanına ucuzdan ver bakim bi ya
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    efrayim 1 hf.
    Şunu bir türlü anlayamıyorum

    Neden bunca şey üretirken bir araba üretemiyoruz!
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    marsk35 1 hf. efrayim
    Araba üretmek zor değil sen garajında bile üretirsin fakat içten yanmalı devri geçti ayrıca dünyada kabul görmüş marka yaratmak artık zor... elektirikli araç üretme devrini kaçırmazsak belki bişiler yaparız
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    atarlı.ergen 1 hf.
    damatlarda olmasa memleket şahlanamayacak.
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