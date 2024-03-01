Bayraktar Akıncı, Çakır seyir füzesiyle 100 km uzaktaki hedefi vurdu

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı insansız hava aracına Roketsan’ın Çakır seyir füzesinin entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Akıncı’dan Çakır seyir füzesi ile uzun menzilli atış testi gerçekleşti.

Uzun menzilli atış testinde Bayraktar Akıncı, Sinop’ta atış yaptı. 100 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurdu. Çakır seyir füzesi 800 km/s sürate ulaştı.

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Çakır seyir füzesinin üzerinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen jet uçuş motoru bulunuyor. Bu sayede 150 kilometre uzaktaki hedefe karşı yüksek etki gösterebiliyor. Çakır ile birlikte insansız hava araçlarımız uzaktaki hedefleri imha edebilir hale gelecek. Çakır seyir füzesi kara, deniz ve hava platformlarında kullanılabiliyor.

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Roketsan Çakır özellikleri

Menzil : 150 km

: 150 km Füze ağırlığı : 245 kg (fırlatma motorsuz) ≤ 330 kg (fırlatma motorlu)

: 245 kg (fırlatma motorsuz) ≤ 330 kg (fırlatma motorlu) Füze çapı : ≤ 275 mm

: ≤ 275 mm Füze boyu : ≤ 3,3 m (fırlatma motorsuz) ≤ 4,1 m (fırlatma motorlu)

: ≤ 3,3 m (fırlatma motorsuz) ≤ 4,1 m (fırlatma motorlu) Harp başlığı ağırlığı : 70 kg

: 70 kg Uçuş motoru: Turbo jet motor

Turbo jet motor Fırlatma motoru : Katı yakıtlı fırlatma motoru

: Katı yakıtlı fırlatma motoru Seyir hızı : Yüksek ses altı (0,75-0,85 mach)

: Yüksek ses altı (0,75-0,85 mach) Atıcı platformlar: Sabit ve döner kanatlı hava araçları, SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara aracı, su-üstü platformlar

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