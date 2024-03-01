Bayraktar Akıncı, Çakır seyir füzesiyle 100 km uzaktaki hedefi vurdu

Uzun menzilli atış testinde Bayraktar Akıncı, Sinop’ta atış yaptı. 100 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurdu. Çakır seyir füzesi 800 km/s sürate ulaştı.
Çakır seyir füzesinin üzerinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen jet uçuş motoru bulunuyor. Bu sayede 150 kilometre uzaktaki hedefe karşı yüksek etki gösterebiliyor. Çakır ile birlikte insansız hava araçlarımız uzaktaki hedefleri imha edebilir hale gelecek. Çakır seyir füzesi kara, deniz ve hava platformlarında kullanılabiliyor.
Roketsan Çakır özellikleri
- Menzil: 150 km
- Füze ağırlığı: 245 kg (fırlatma motorsuz) ≤ 330 kg (fırlatma motorlu)
- Füze çapı: ≤ 275 mm
- Füze boyu: ≤ 3,3 m (fırlatma motorsuz) ≤ 4,1 m (fırlatma motorlu)
- Harp başlığı ağırlığı: 70 kg
- Uçuş motoru: Turbo jet motor
- Fırlatma motoru: Katı yakıtlı fırlatma motoru
- Seyir hızı: Yüksek ses altı (0,75-0,85 mach)
- Atıcı platformlar: Sabit ve döner kanatlı hava araçları, SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara aracı, su-üstü platformlar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.