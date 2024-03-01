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    Bayraktar Akıncı, Çakır seyir füzesiyle 100 km uzaktaki hedefi vurdu

    Bayraktar Akıncı insansız hava aracndan Roketsan'ın Çakır seyir füzesiyle uzun menzilli test atışı yapıldı. 100 kilometre uzaktaki hedefi başarıyla vurdu.       
    Bayraktar Akıncı, Çakır'la 100 km uzaktaki hedefi vurdu Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı insansız hava aracına Roketsan’ın Çakır seyir füzesinin entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Akıncı’dan Çakır seyir füzesi ile uzun menzilli atış testi gerçekleşti.

    Uzun menzilli atış testinde Bayraktar Akıncı, Sinop’ta atış yaptı. 100 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurdu. Çakır seyir füzesi 800 km/s sürate ulaştı.

    Çakır seyir füzesinin üzerinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen jet uçuş motoru bulunuyor. Bu sayede 150 kilometre uzaktaki hedefe karşı yüksek etki gösterebiliyor. Çakır ile birlikte insansız hava araçlarımız uzaktaki hedefleri imha edebilir hale gelecek. Çakır seyir füzesi kara, deniz ve hava platformlarında kullanılabiliyor.

    Bayraktar Akıncı, Çakır'la 100 km uzaktaki hedefi vurdu Tam Boyutta Gör

    Roketsan Çakır özellikleri

    • Menzil: 150 km
    • Füze ağırlığı: 245 kg (fırlatma motorsuz) ≤ 330 kg (fırlatma motorlu)
    • Füze çapı: ≤ 275 mm
    • Füze boyu: ≤ 3,3 m (fırlatma motorsuz) ≤ 4,1 m (fırlatma motorlu)
    • Harp başlığı ağırlığı: 70 kg
    • Uçuş motoru: Turbo jet motor
    • Fırlatma motoru: Katı yakıtlı fırlatma motoru
    • Seyir hızı: Yüksek ses altı (0,75-0,85 mach)
    • Atıcı platformlar: Sabit ve döner kanatlı hava araçları, SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara aracı, su-üstü platformlar

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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