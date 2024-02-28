Türkiye’nin ilk muhrip gemisi TF-2000’in özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin hava savunma muhribi/destroyeri özelinde uzun bir geçmişi ve arzusu bulunuyor. Bu bağlamda Türk Deniz Kuvvetleri için Savunma Sanayii Başkanlığı'nın MİLGEM projesi kapsamında geliştirilen TF-2000 hava savunma muhribi için hazırlıkların devam ettiği açıklandı. Korvetler, fırkateynler ve denizaltılar ile güçlenen Türk donanması için TF-2000 muhribinin önemi oldukça büyük. TF-2000 hava savunma muhribi özellikleri ve tasarımı ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi’nde görüldü.

TF-2000 hava savunma muhribi detaylandı

MİLGEM programının korvet ve fırkateynden sonra 3’üncü projesi olan TF-2000 muhribinin tasarım ve yol haritası hakkında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri Dizayn Proje Ofisine (DPO) gerçekleştirdiği ziyarette bilgiler aldı. Millî Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan fotoğraflarda TF-2000 hava savunma muhribi özellikleri ve tasarımı da görülmüş oldu.

Buna göre TF-2000 hava savunma muhribi, 149 metre boyunda ve 21.3 metre genişliğinde olacak. 8.300 tonluk deplasmana sahip olan TF-2000 muhribi 26+ kts hıza ulaşabilecek. Projenin önceki aşamalarında TF-2000’in 7000 tonluk deplasmana ve 166 metrelik uzunluğa sahip olması bekleniyordu.

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Genel özelliklerin yanında TF-2000’de kullanılacak silah sistemlerinin de bazıları detaylanmış durumda. Buna göre TF-2000’in üstünde lazer ikaz sistemi, E/O dayrektör, elektronik harp sistemi, ÇAFRAD, LPI/Seyir radarı, GM’li yakın hava savunma sistemi, MİDLAS Dikey Atım Sistemi, X-Band uydu muharebe, ADVENT savaş yönetim sistemi, 25 mm STOP, GÖKDENİZ yakın hava savunma silah sistemi (CIWS) ve düşük frekanslı aktif sonar sistemi bulunacak.

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi özellikleri

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Tam Boy: 149 metre

Genişlik: 21.3 metre

Su Çekimi: 5.75 metre

Deplasman: 8.300 ton

Hız: 26+ kts

Ana Tahrik Sistemi: CODOG (2 x G/T, 2 x ATD)

TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi silah sistemleri

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Lazer İkaz Sistemi

E/O Dayrektör

Elektronik Harp Sistemi

ÇAFRAD

LPI/Seyir Radarı

GM’li Yakın Hava Savunma Sistemi

MİDLAS Dikey Atım Sistemi

X-Band Uydu Muharebe

ADVENT Savaş Yönetim Sistemi

25 Mm STOP

GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Silah Sistemi (CIWS)

Düşük Frekanslı Aktif Sonar

TF-2000 muhribi nedir? Neden çok önemli?

TF-2000 hava savunma muhribi, Türk Deniz Kuvvetleri için Savunma Sanayii Başkanlığı’nın MİLGEM programı kapsamında geliştirdiği hava savunma muhribi/destroyeri projesidir. MİLGEM Projesi’nin 3. fazı olan TF-2000’in tasarım faaliyetleri 2017 yılında başlatıldı. TF-2000 hava savunma muhribinin 2027 yılında teslim edilmesi beklenirken toplamda 7 adet üretilmesi planlanıyor.

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TF-2000, Türkiye’nin Akdeniz’de kuvvet çarpanı olacak ve donanmanın kabiliyetlerini oldukça yükseltecek. Alçak, orta ve yüksek irtifada kısa, orta ve uzun menzilli güdümlü mermilerin tespit edilip imha edilmesini sağlayabilecek, balistik füzelerin ise ana karadan çok önce fark edilebilmesini olanaklı kılacak. Bu kabiliyet Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar (ÇAFRAD) sistemi ile sağlanacak. Ancak yukarıda verdiğimiz özellikler ve detaylar nihai üründe değişebilir. Farklı silah sistemleriyle konfigürasyonda değişiklik yapılabilir. Ancak genel itibariyle TF-2000 destroyerleri, Türkiye’nin kendi kendine yeterlilik yolculuğunun son halkası olacaktır. TCG Anadolu LHD ve gelecekteki uçak gemisi için TF-2000’in önemi de yadsınamaz.

Esasında TF-2000’in temelleri bundan çok eskiye, 28 yıl öncesine dayanıyor. TF-2000 projesinin Bilgi İstek Dosyası Mayıs 1996’da, İhaleye Çağrı Dökümanı 1998 yılında yayınlandı. O dönemde 5 milyar dolarlık bütçe ile 2004 yılında ilk gemiyle birlikte 6 adet TF-2000 üretilmesi hedeflenmişti. Ancak 1999 Gölcük depremi ve ekonomik kriz projeyi olumsuz etkiledi.

Uzun bir aradan sonra Dizayn Proje Ofisi (DPO) tarafından 2017'de TF-2000’in ön tasarımına tekrar başlandı. İlk başta 32 adet Dikey Atım Sistemi (VLS) bulunması planlanıyordu ve ilk tasarımlarda gemi esasında firkateyn sınıfına giriyordu. Bu nedenle bazı resmi görsellerde “TF-2000 Hava Savunma Harbi Fırkateyni” olarak adlandırıldığını gördük. Ancak sonrasında VLS sayısı 32'den 64’e çıkarıldı, tasarım değiştirildi, deplasmanı 8 bin 500 tona yükseldi ve “TF-2000 Hava Savunma Muhribi” olarak adlandırıldı. Gemilerin halihazırda Deniz Kuvvetlerinin kullandığı sekiz adet Gabya sınıfı firkateynin yerini alması bekleniyor.

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