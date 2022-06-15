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    Bayraktar AKINCI TİHA, KGK-SİHA-82 ile ilk atış testini başarıyla tamamladı

    KGK-SİHA-82 mühimmatı, Aksungur İHA'nın ardından şimdi de Akıncı TİHA'ya  entegre ediliyor. Akıncı TİHA'dan yapılan ilk atış testinde hedefi başarıyla vurdu.   
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    Bayraktar AKINCI TİHA, KGK-SİHA-82 ile atış testini geçti
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    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA’ya TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 (Kanatlı Güdüm Kiti) mühimmatının entegrasyon çalışmaları kapsamında ilk atış testi başarıyla tamamlandı. Atış testinin videosu paylaşıldı.

    Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik yapılan atış testinde başarılı sonuç alındı. 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre uzaktaki hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

    Nisan ayında Akıncı TİHA ile Roketsan’ın Teber-82 Güdüm Kiti’nin ilk atış testi yapılmıştı. Dev insansız hava aracına, yeni mühimmatlar entegre edilmeye devam ediliyor.

    Şu ana kadar TSK envanterine 6 adet Akıncı TİHA girdi. Yurt dışında güvenlik güçlerinin ilgisini çeken Akıncı için şu ana kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. İsmi açıklanmayan bu üç ülkeye teslimatlar 2023’ten itibaren başlayacak.

    Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri

    • Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
    • Havada Kalış: 24 saat
    • Kanat Açıklığı: 20 metre
    • Yükseklik: 4,1 metre
    • Uzunluk: 12,2 metre
    • Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
    • Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
    • Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
    • Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
    • Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar
    • İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
    • Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
    • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
    • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
    • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
    • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
    • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
    • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
    • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
    • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

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    WIPERRANTAN 2 gün önce

    oha

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 6 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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