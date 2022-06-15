Bayraktar AKINCI TİHA, KGK-SİHA-82 ile ilk atış testini başarıyla tamamladı

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Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA’ya TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 (Kanatlı Güdüm Kiti) mühimmatının entegrasyon çalışmaları kapsamında ilk atış testi başarıyla tamamlandı. Atış testinin videosu paylaşıldı.

Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen koordinata yönelik yapılan atış testinde başarılı sonuç alındı. 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre uzaktaki hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

Nisan ayında Akıncı TİHA ile Roketsan’ın Teber-82 Güdüm Kiti’nin ilk atış testi yapılmıştı. Dev insansız hava aracına, yeni mühimmatlar entegre edilmeye devam ediliyor.

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Şu ana kadar TSK envanterine 6 adet Akıncı TİHA girdi. Yurt dışında güvenlik güçlerinin ilgisini çeken Akıncı için şu ana kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. İsmi açıklanmayan bu üç ülkeye teslimatlar 2023’ten itibaren başlayacak.

Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg

Havada Kalış: 24 saat

Kanat Açıklığı: 20 metre

Yükseklik: 4,1 metre

Uzunluk: 12,2 metre

Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg

Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar

İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

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