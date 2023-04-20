İnsansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın yüksek hızlı uçuş testi yapıldı

- Bayraktar Kızılelma ne zaman seri üretime geçecek?
- Bayraktar Kızıelma'nın öne çıkan özellikleri neler?
- Bayraktar Kızılelma özellikleri
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Test uçuşu görüntülerini yayınlayan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “Gök vatanda ve uzayda tam bağımız oluncaya kadar…” notunu paylaştı.
Bayraktar Kızılelma ne zaman seri üretime geçecek?
Bayraktar Kızılelma ilk uçuşunu 14 Aralık 2022 tarihinde yapmıştı. 2024 yılının başında Kızılelma’nın seri üretimine başlanması hedefleniyor.
Bayraktar Kızıelma'nın öne çıkan özellikleri neler?
Muharip insansız savaş uçağı olarak geliştirilen Kızılelma, tamamen insansız şekilde uçuş yapıyor. Ses hızına yakın sürate ulaşabilecek Kızıelma'nın seyir hızı 0.6 mach, maksimum hızı ise 0.9 mach olacak. Kalkış ağırlığının 6 ton, faydalı yük kapasitesi 1.500 kg, havada kalış süresi ise 5 saat olarak açıklandı.
İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar İHA’ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi Kızılelma, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek. düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti sayesinde TCG Anadolu'ya konuşlanacak. Bayraktar KIZILELMA, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.
Bayraktar Kızılelma özellikleri
- Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı
- 5 saat havada kalış süresi
- 1.500 kg faydalı yük kapasitesi
- 0,6 mach seyir hızı
- 6.000 kg maks. kalkış ağırlığı
- 35.000 feet operasyonel irtifa
- 500 Nm Görev Yarı Çapı
- TCG Andolu’dan ve kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti
- Otonom kalkış ve iniş
- Radarda düşük görünürlük
- Yüksek manevra kabiliyeti
- Görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme
- AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık
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