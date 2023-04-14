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    TUSAŞ CEO'su Temel Kotil ATAK-2 için tarih verdi

    TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ATAK-II helikopterinin 2025'te ilk teslimatının yapılacağını duyurdu. ATAK-2 özellikleri neler?                                           
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    TUSAŞ CEO'su Temel Kotil ATAK-2 için tarih verdi Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ firması tarafından geliştirilen T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-II’nin teslim tarihini açıklandı. TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil, ATAK-2’nin ilk teslimatını 2025’te yapılacağını duyurdu.

    ATAK-II hakkında açıklamalar yapan Kotil, şunları söyledi:

    “ATAK-II, önümüzdeki birkaç gün içerisinde motor çalıştıracak. Bu ay içinde uçuşunu gerçekleştirecek. 2025’te Kara Kuvvetlerimize 3 tane teslim edeceğiz.”

    T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-II’nin bütün silah sistemleri, transmisyonu, uçuş bilgisayarı ve şaftı yerli olarak üretiliyor. İlk prototiplerde motor olarak ise Ukraynalı Motor Sich firması tarafından üretilen TV3-117VMA-SBM1V-01T motoru kullanılacak. ATAK-I’e göre daha fazla faydalı yük ve daha fazla mühimmat kapasitesi sunacak.

    ATAK-2 özellikleri

    • MTOW: +10 ton
    • Mürettebat Kapasitesi: 2 Pilot
    • HOGE: 6000 ft @ 35°C
    • Servis Tavanı: 20000 ft
    • Azami Hız: +170 Kts
    • Mühimmat Taşıma Kapasitesi: 1200 kg (Lançerler Hariç)
    • Mühimmatlar: Güdümsüz Roket, Güdümlü Roket, Hava Yer Füzesi, Hava Hava Füzesi, Radar Güdümlü Füze, Serbest Düşümlü Mühimmat, 30 mm (20 mm) Top Sistemi, Lazer Silahı
    • Roller: Taarruz, Hava-Yer Muharebesi, Hava-Hava Muharebesi, Silahlı Keşif ve Gözetleme, Yakın Hava Desteği, Silahlı Eskort, Müşterek Taarruz Operasyonları

    ANKA-3 önümüzdeki günlerde uçacak

    TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3 hakkında açıklamalar yapan Kotil, önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacağını duyurdu. Delta kanat tasarımı sayesinde radarda düşük görünürlüğe sahip olacağını ve 1,5 ton faydalı yük taşıyacağını açıkladı.

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