TUSAŞ CEO'su Temel Kotil ATAK-2 için tarih verdi

Tam Boyutta Gör TUSAŞ firması tarafından geliştirilen T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-II’nin teslim tarihini açıklandı. TUSAŞ CEO’su Prof. Dr. Temel Kotil, ATAK-2’nin ilk teslimatını 2025’te yapılacağını duyurdu.

ATAK-II hakkında açıklamalar yapan Kotil, şunları söyledi:

“ATAK-II, önümüzdeki birkaç gün içerisinde motor çalıştıracak. Bu ay içinde uçuşunu gerçekleştirecek. 2025’te Kara Kuvvetlerimize 3 tane teslim edeceğiz.”

T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-II’nin bütün silah sistemleri, transmisyonu, uçuş bilgisayarı ve şaftı yerli olarak üretiliyor. İlk prototiplerde motor olarak ise Ukraynalı Motor Sich firması tarafından üretilen TV3-117VMA-SBM1V-01T motoru kullanılacak. ATAK-I’e göre daha fazla faydalı yük ve daha fazla mühimmat kapasitesi sunacak.

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ATAK-2 özellikleri

MTOW : +10 ton

: +10 ton Mürettebat Kapasitesi : 2 Pilot

: 2 Pilot HOGE : 6000 ft @ 35°C

: 6000 ft @ 35°C Servis Tavanı : 20000 ft

: 20000 ft Azami Hız : +170 Kts

: +170 Kts Mühimmat Taşıma Kapasitesi : 1200 kg (Lançerler Hariç)

: 1200 kg (Lançerler Hariç) Mühimmatlar : Güdümsüz Roket, Güdümlü Roket, Hava Yer Füzesi, Hava Hava Füzesi, Radar Güdümlü Füze, Serbest Düşümlü Mühimmat, 30 mm (20 mm) Top Sistemi, Lazer Silahı

: Güdümsüz Roket, Güdümlü Roket, Hava Yer Füzesi, Hava Hava Füzesi, Radar Güdümlü Füze, Serbest Düşümlü Mühimmat, 30 mm (20 mm) Top Sistemi, Lazer Silahı Roller: Taarruz, Hava-Yer Muharebesi, Hava-Hava Muharebesi, Silahlı Keşif ve Gözetleme, Yakın Hava Desteği, Silahlı Eskort, Müşterek Taarruz Operasyonları

ANKA-3 önümüzdeki günlerde uçacak

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3 hakkında açıklamalar yapan Kotil, önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacağını duyurdu. Delta kanat tasarımı sayesinde radarda düşük görünürlüğe sahip olacağını ve 1,5 ton faydalı yük taşıyacağını açıkladı.

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