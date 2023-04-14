TUSAŞ CEO'su Temel Kotil ATAK-2 için tarih verdi

ATAK-II hakkında açıklamalar yapan Kotil, şunları söyledi:
“ATAK-II, önümüzdeki birkaç gün içerisinde motor çalıştıracak. Bu ay içinde uçuşunu gerçekleştirecek. 2025’te Kara Kuvvetlerimize 3 tane teslim edeceğiz.”
T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-II’nin bütün silah sistemleri, transmisyonu, uçuş bilgisayarı ve şaftı yerli olarak üretiliyor. İlk prototiplerde motor olarak ise Ukraynalı Motor Sich firması tarafından üretilen TV3-117VMA-SBM1V-01T motoru kullanılacak. ATAK-I’e göre daha fazla faydalı yük ve daha fazla mühimmat kapasitesi sunacak.
ATAK-2 özellikleri
- MTOW: +10 ton
- Mürettebat Kapasitesi: 2 Pilot
- HOGE: 6000 ft @ 35°C
- Servis Tavanı: 20000 ft
- Azami Hız: +170 Kts
- Mühimmat Taşıma Kapasitesi: 1200 kg (Lançerler Hariç)
- Mühimmatlar: Güdümsüz Roket, Güdümlü Roket, Hava Yer Füzesi, Hava Hava Füzesi, Radar Güdümlü Füze, Serbest Düşümlü Mühimmat, 30 mm (20 mm) Top Sistemi, Lazer Silahı
- Roller: Taarruz, Hava-Yer Muharebesi, Hava-Hava Muharebesi, Silahlı Keşif ve Gözetleme, Yakın Hava Desteği, Silahlı Eskort, Müşterek Taarruz Operasyonları
ANKA-3 önümüzdeki günlerde uçacak
TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3 hakkında açıklamalar yapan Kotil, önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacağını duyurdu. Delta kanat tasarımı sayesinde radarda düşük görünürlüğe sahip olacağını ve 1,5 ton faydalı yük taşıyacağını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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