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    Bayraktar Kızılelma PT-3 motor çalıştırma ve koşu testlerini tamamladı

    Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, üçüncü prototipinde testlerinde sürdürüyor. Son olarak ise motor çalıştırma ve koşu testi gerçekleştirildi.

    Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma için gelişim tüm hızıyla sürüyor. İlk 2 prototipte kıyasla hem motor hem de tasarımsal değişikliklere sahip olan 3’üncü prototipin (PT-3) testlerine devam eden Baykar, son olarak motor çalıştırma ve koşu testlerini gerçekleştirdiğini açıkladı.

    Kızılelma PT-3 uçmaya çok yakın

    1 milyar dolarlık devasa bir kaynak ayrılarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma, 3’üncü prototipinde hem tasarımsal hem de yapısal değişikliklerden geçmiş durumda. PT-3 konfigürasyonunda yeni bir motora geçen Baykar, bu motorda art yakıcı (afterburner) kabiliyetine ve dolayısıyla süpersonik uçuş yeteneğine sahip olacak.

    Ivchenko AI-322F motoruna geçen Kızılelma, 2.500 kgf (24,5 kN; 5.511,6 lbf) itki üretebiliyor. Art yakıcı devreye alındığında ise itki 4.200 kgf (41,2 kN; 9.259,4 lbf) seviyesine çıkıyor. Bayraktar Kızılelma PT-3 için testler oldukça hızlı ilerliyor. Bu hızlı ilerleme göz önüne alındığında yeni motorla birlikte yapılacak ilk uçuşun çok yakında olacağını varsayabiliriz.

    Kızılelma neler yapacak?

    Savunma doktrinlerinin hızla değişmesiyle gelecekteki hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle yapılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda, Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA (MİUS), bu yeni muharebe konseptine yön verecek. Bayraktar İHA/SİHA’ların tecrübesiyle geliştirilen bu sistem, geleceğin teknolojileriyle donatılacak ve agresif manevralarla hava-hava muharebeleri gerçekleştirebilecek. Düşük radar izine sahip KIZILELMA, kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilecek ve gövde içindeki mühimmatlarla hedeflere taarruz edebilecek.

    Bayraktar Kızılelma özellikleri

    Bayraktar Kızılelma PT-3’ten motor çalıştırma ve koşu testi Tam Boyutta Gör

    • 5 Saat Havada Kalış Süresi
    • 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
    • 0.6 Mach Seyir Hızı
    • 0.9 Mach Maksimum Hız
    • 30.000 Feet Operasyonel İrtifa
    • 500 nm Görev Yarı Çapı
    • Otomatik İniş ve Kalkış
    • Düşük Görünürlük
    • Yüksek Manevra Kabiliyeti
    • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
    • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
    • AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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