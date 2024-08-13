Bayraktar Kızılelma PT-3 motor çalıştırma ve koşu testlerini tamamladı

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Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma için gelişim tüm hızıyla sürüyor. İlk 2 prototipte kıyasla hem motor hem de tasarımsal değişikliklere sahip olan 3’üncü prototipin (PT-3) testlerine devam eden Baykar, son olarak motor çalıştırma ve koşu testlerini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kızılelma PT-3 uçmaya çok yakın

1 milyar dolarlık devasa bir kaynak ayrılarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma, 3’üncü prototipinde hem tasarımsal hem de yapısal değişikliklerden geçmiş durumda. PT-3 konfigürasyonunda yeni bir motora geçen Baykar, bu motorda art yakıcı (afterburner) kabiliyetine ve dolayısıyla süpersonik uçuş yeteneğine sahip olacak.

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Ivchenko AI-322F motoruna geçen Kızılelma, 2.500 kgf (24,5 kN; 5.511,6 lbf) itki üretebiliyor. Art yakıcı devreye alındığında ise itki 4.200 kgf (41,2 kN; 9.259,4 lbf) seviyesine çıkıyor. Bayraktar Kızılelma PT-3 için testler oldukça hızlı ilerliyor. Bu hızlı ilerleme göz önüne alındığında yeni motorla birlikte yapılacak ilk uçuşun çok yakında olacağını varsayabiliriz.

Kızılelma neler yapacak?

Savunma doktrinlerinin hızla değişmesiyle gelecekteki hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle yapılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda, Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA (MİUS), bu yeni muharebe konseptine yön verecek. Bayraktar İHA/SİHA’ların tecrübesiyle geliştirilen bu sistem, geleceğin teknolojileriyle donatılacak ve agresif manevralarla hava-hava muharebeleri gerçekleştirebilecek. Düşük radar izine sahip KIZILELMA, kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilecek ve gövde içindeki mühimmatlarla hedeflere taarruz edebilecek.

Bayraktar Kızılelma özellikleri

Tam Boyutta Gör

5 Saat Havada Kalış Süresi

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

0.9 Mach Maksimum Hız

30.000 Feet Operasyonel İrtifa

500 nm Görev Yarı Çapı

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

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Bayraktar Kızılelma PT-3’ten motor çalıştırma ve koşu testi