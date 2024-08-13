Bayraktar Kızılelma PT-3 motor çalıştırma ve koşu testlerini tamamladı

Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma için gelişim tüm hızıyla sürüyor. İlk 2 prototipte kıyasla hem motor hem de tasarımsal değişikliklere sahip olan 3’üncü prototipin (PT-3) testlerine devam eden Baykar, son olarak motor çalıştırma ve koşu testlerini gerçekleştirdiğini açıkladı.
Kızılelma PT-3 uçmaya çok yakın
1 milyar dolarlık devasa bir kaynak ayrılarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma, 3’üncü prototipinde hem tasarımsal hem de yapısal değişikliklerden geçmiş durumda. PT-3 konfigürasyonunda yeni bir motora geçen Baykar, bu motorda art yakıcı (afterburner) kabiliyetine ve dolayısıyla süpersonik uçuş yeteneğine sahip olacak.
Ivchenko AI-322F motoruna geçen Kızılelma, 2.500 kgf (24,5 kN; 5.511,6 lbf) itki üretebiliyor. Art yakıcı devreye alındığında ise itki 4.200 kgf (41,2 kN; 9.259,4 lbf) seviyesine çıkıyor. Bayraktar Kızılelma PT-3 için testler oldukça hızlı ilerliyor. Bu hızlı ilerleme göz önüne alındığında yeni motorla birlikte yapılacak ilk uçuşun çok yakında olacağını varsayabiliriz.
Kızılelma neler yapacak?
Savunma doktrinlerinin hızla değişmesiyle gelecekteki hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle yapılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda, Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA (MİUS), bu yeni muharebe konseptine yön verecek. Bayraktar İHA/SİHA’ların tecrübesiyle geliştirilen bu sistem, geleceğin teknolojileriyle donatılacak ve agresif manevralarla hava-hava muharebeleri gerçekleştirebilecek. Düşük radar izine sahip KIZILELMA, kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilecek ve gövde içindeki mühimmatlarla hedeflere taarruz edebilecek.
Bayraktar Kızılelma özellikleri
- 5 Saat Havada Kalış Süresi
- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
- 0.6 Mach Seyir Hızı
- 0.9 Mach Maksimum Hız
- 30.000 Feet Operasyonel İrtifa
- 500 nm Görev Yarı Çapı
- Otomatik İniş ve Kalkış
- Düşük Görünürlük
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.