Piste paraşütle iniyor: Seyir füzesi KEMANKEŞ 2 testleri sürüyor

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Tam Boyutta Gör Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından geliştirilen milli ve özgün mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2 için testler devam ediyor. Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde sürdürülen testler kapsamında KEMANKEŞ 2 için sistem tanımlama testinin de başarıyla icra edildiği açıklandı.

Paraşütle piste iniyor

KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi için geçtiğimiz aylarda sistem doğrulama testlerinin tamamlandığı açıklanmıştı. Yaklaşık iki ay sonra sistem tanımlama testi de tamamlandı. Paylaşılan videoda dikkatleri çeken bir detay ise füzeye eklenen mini paraşüt oldu. Önceki testlerde bu paraşüt bulunmuyordu. Baykar bu paraşütü kullanarak füzeyi piste de indirdiğini gösteriyor videoda.

KEMANKEŞ 2, yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirebilecek bir ürün. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2, sahip olduğu yerli jet motoru sayesinde süratle düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik göstermek için geliştiriliyor.

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200+ kilometre görev menziline sahip ve yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini zorlu hava şartlarında dahi tanıyarak tam isabetle imha edebiliyor. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev icra edebilecek. KEMANKEŞ 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda da destek sağlayacak.

KEMANKEŞ 2 özellikleri

200 Km+ Operasyonel Menzil

27.000 Feet Azami İrtifa

1 Saat Azami Uçuş Süresi

0.5 Metre Yükseklik

2.5 Metre Uzunluk

1.4 Metre Kanat Açıklığı

70 Kilogram Azami Ağırlık

20 Kilogram Faydalı Yük

+0.6 Mach Dalış Sürati

Yapay Zekâ Destekli Oto Pilot Sistemi

Yerli Jet Motoru

Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Seti

Elektronik Karıştırmaya Karşı Anti-Jamming Sistemi

Gece ve Gündüz Şartlarında Kullanım

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Piste paraşütle iniyor: Seyir füzesi KEMANKEŞ 2 testleri sürüyor