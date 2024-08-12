Piste paraşütle iniyor: Seyir füzesi KEMANKEŞ 2 testleri sürüyor

Paraşütle piste iniyor
KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi için geçtiğimiz aylarda sistem doğrulama testlerinin tamamlandığı açıklanmıştı. Yaklaşık iki ay sonra sistem tanımlama testi de tamamlandı. Paylaşılan videoda dikkatleri çeken bir detay ise füzeye eklenen mini paraşüt oldu. Önceki testlerde bu paraşüt bulunmuyordu. Baykar bu paraşütü kullanarak füzeyi piste de indirdiğini gösteriyor videoda.
KEMANKEŞ 2, yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirebilecek bir ürün. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2, sahip olduğu yerli jet motoru sayesinde süratle düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik göstermek için geliştiriliyor.
200+ kilometre görev menziline sahip ve yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini zorlu hava şartlarında dahi tanıyarak tam isabetle imha edebiliyor. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev icra edebilecek. KEMANKEŞ 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda da destek sağlayacak.
KEMANKEŞ 2 özellikleri
- 200 Km+ Operasyonel Menzil
- 27.000 Feet Azami İrtifa
- 1 Saat Azami Uçuş Süresi
- 0.5 Metre Yükseklik
- 2.5 Metre Uzunluk
- 1.4 Metre Kanat Açıklığı
- 70 Kilogram Azami Ağırlık
- 20 Kilogram Faydalı Yük
- +0.6 Mach Dalış Sürati
- Yapay Zekâ Destekli Oto Pilot Sistemi
- Yerli Jet Motoru
- Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Seti
- Elektronik Karıştırmaya Karşı Anti-Jamming Sistemi
- Gece ve Gündüz Şartlarında Kullanım
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.