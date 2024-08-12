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    Piste paraşütle iniyor: Seyir füzesi KEMANKEŞ 2 testleri sürüyor

    Baykar tarafından geliştirilen KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi için testler sürüyor. Yapılan açıklamaya göre KEMANKEŞ 2 için sistem tanımlama testi de başarıyla tamamlandı.
    Piste paraşütle iniyor: Seyir füzesi KEMANKEŞ 2 testleri sürüyor Tam Boyutta Gör
    Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından geliştirilen milli ve özgün mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2 için testler devam ediyor. Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde sürdürülen testler kapsamında KEMANKEŞ 2 için sistem tanımlama testinin de başarıyla icra edildiği açıklandı.

    Paraşütle piste iniyor

    KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi için geçtiğimiz aylarda sistem doğrulama testlerinin tamamlandığı açıklanmıştı. Yaklaşık iki ay sonra sistem tanımlama testi de tamamlandı. Paylaşılan videoda dikkatleri çeken bir detay ise füzeye eklenen mini paraşüt oldu. Önceki testlerde bu paraşüt bulunmuyordu. Baykar bu paraşütü kullanarak füzeyi piste de indirdiğini gösteriyor videoda.

    KEMANKEŞ 2, yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirebilecek bir ürün. Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi KEMANKEŞ 2, sahip olduğu yerli jet motoru sayesinde süratle düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik göstermek için geliştiriliyor.

    200+ kilometre görev menziline sahip ve yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini zorlu hava şartlarında dahi tanıyarak tam isabetle imha edebiliyor. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev icra edebilecek. KEMANKEŞ 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda da destek sağlayacak.

    KEMANKEŞ 2 özellikleri

    • 200 Km+ Operasyonel Menzil
    • 27.000 Feet Azami İrtifa
    • 1 Saat Azami Uçuş Süresi
    • 0.5 Metre Yükseklik
    • 2.5 Metre Uzunluk
    • 1.4 Metre Kanat Açıklığı
    • 70 Kilogram Azami Ağırlık
    • 20 Kilogram Faydalı Yük
    • +0.6 Mach Dalış Sürati
    • Yapay Zekâ Destekli Oto Pilot Sistemi
    • Yerli Jet Motoru
    • Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Seti
    • Elektronik Karıştırmaya Karşı Anti-Jamming Sistemi
    • Gece ve Gündüz Şartlarında Kullanım
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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