Bayraktar Kızılelma tasarımı yenilendi: Artık daha güçlü ve çevik

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen ve üretilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma için geliştirme ve test faaliyetleri sürüyor. İlk uçuşunu Aralık 2022 tarihinde yapan Kızılelma, geri bildirimlerle birlikte ideal formuna sokulmaya çalışılıyor. Bu bağlamda Baykar’ın üretmiş olduğu yeni prototip Kızılelma’nın tasarımsal ve yapısal değişimler yaşadığı ortaya çıktı.

Bayraktar Kızılelma yenilendi

Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan Savunma Bakanı başkanlığı heyetinin Baykar tesislerine yaptığı ziyarette ortaya çıkan yeni Kızılelma’nın iniş takımlarının biraz daha büyük olduğu ve arkaya doğru katlandığı belirtiliyor. Kızılelma için iniş takımları oldukça önemli zira platformunda, TCG Anadolu’ya iniş/kalkış yapması isteniyor. Buradaki değişiklik bu yönde atılmış bir adım olarak yorumlanıyor.

Tam Boyutta Gör Aerodinamik açıdan yapılan değişikliklerin yanı sıra Kızılelma’nın yapısında da bazı değişiklikler yapılmış durumda. Uçağın ilk prototipinde daha baskın olan dikey stabilizelerde yeni modelde sadeleştirmeye gidilerek Kızılelma’nın kesit alanı azaltılmaya çalışılmış. Kesit alanının küçültülmesi uçağın radardaki görünürlüğünü de düşürüyor. Aktarılanlara göre yeni prototipte arka tarafta bulunan bazı alt sistemler de gövde içine alınmış vaziyette.

Ön burun değişti

Tam Boyutta Gör Kızılelma’nın dikkat çeken bir diğer değişimi ise burun tarafında. Bilindiği üzere Kızılelma’nın ASELSAN tarafından üretilen AESA radarı taşıması bekleniyor. Buradaki tasarımsal değişiklik de muhtemelen bunun için yapılıyor zira artık ön burun daha geniş bir tasarıma sahip. İlk versiyonda oldukça sivri bir burun tasarımı vardı. F-16 Blok 30 savaş uçaklarının modernizasyon işlemleri kapsamında AESA radarlar platformlara entegre edilmeye başlanmıştı. Bu radar, Kızılelma dahil olmak üzere KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve AKINCI’ya da eklenecek.

Yerli İHA motoru TEI-PD170 yabancı rakiplerini solladı! 2 gün önce eklendi

Yeni Kızılelma prototipinde yapılan diğer değişiklik ise uçağın motor kısmında. Burada motor kısmındaki hava alıklarının iki yandan da genişletildiği belirtiliyor. Kızılelma ve Anka 3'te Ukrayna'nın AI-320/322 motoru kullanılıyor. Buradaki değişikliğin de yine termal çıktı için yapılmış olması muhtemel. Öte yandan ilerleyen yıllarda Kızılelma’nın yerli motor ile uçması amaçlanıyor. Buradaki değişiklik aynı zamanda bu yön için de atılmış olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Bayraktar Kızılelma tasarımı yenilendi: Artık daha güçlü ve çekik