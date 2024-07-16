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    Bayraktar Kızılelma tasarımı yenilendi: Artık daha güçlü ve çevik

    Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Kızılelma, testlerine ve geliştirme süreçlerine devam ediyor. Aracın ikinci prototipinde ise hem yapısal hem de tasarımsal değişiklik yapıldı.
    Bayraktar Kızılelma tasarımı yenilendi: Artık daha güçlü ve çekik Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen ve üretilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma için geliştirme ve test faaliyetleri sürüyor. İlk uçuşunu Aralık 2022 tarihinde yapan Kızılelma, geri bildirimlerle birlikte ideal formuna sokulmaya çalışılıyor. Bu bağlamda Baykar’ın üretmiş olduğu yeni prototip Kızılelma’nın tasarımsal ve yapısal değişimler yaşadığı ortaya çıktı.

    Bayraktar Kızılelma yenilendi

    Bayraktar Kızılelma tasarımı yenilendi: Artık daha güçlü ve çekik Tam Boyutta Gör
    Suudi Arabistan Savunma Bakanı başkanlığı heyetinin Baykar tesislerine yaptığı ziyarette ortaya çıkan yeni Kızılelma’nın iniş takımlarının biraz daha büyük olduğu ve arkaya doğru katlandığı belirtiliyor. Kızılelma için iniş takımları oldukça önemli zira platformunda, TCG Anadolu’ya iniş/kalkış yapması isteniyor. Buradaki değişiklik bu yönde atılmış bir adım olarak yorumlanıyor.
    Bayraktar Kızılelma tasarımı yenilendi: Artık daha güçlü ve çekik Tam Boyutta Gör
    Aerodinamik açıdan yapılan değişikliklerin yanı sıra Kızılelma’nın yapısında da bazı değişiklikler yapılmış durumda. Uçağın ilk prototipinde daha baskın olan dikey stabilizelerde yeni modelde sadeleştirmeye gidilerek Kızılelma’nın kesit alanı azaltılmaya çalışılmış. Kesit alanının küçültülmesi uçağın radardaki görünürlüğünü de düşürüyor. Aktarılanlara göre yeni prototipte arka tarafta bulunan bazı alt sistemler de gövde içine alınmış vaziyette.

    Ön burun değişti

    Bayraktar Kızılelma tasarımı yenilendi: Artık daha güçlü ve çekik Tam Boyutta Gör
    Kızılelma’nın dikkat çeken bir diğer değişimi ise burun tarafında. Bilindiği üzere Kızılelma’nın ASELSAN tarafından üretilen AESA radarı taşıması bekleniyor. Buradaki tasarımsal değişiklik de muhtemelen bunun için yapılıyor zira artık ön burun daha geniş bir tasarıma sahip. İlk versiyonda oldukça sivri bir burun tasarımı vardı. F-16 Blok 30 savaş uçaklarının modernizasyon işlemleri kapsamında AESA radarlar platformlara entegre edilmeye başlanmıştı. Bu radar, Kızılelma dahil olmak üzere KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve AKINCI’ya da eklenecek.

    Yeni Kızılelma prototipinde yapılan diğer değişiklik ise uçağın motor kısmında. Burada motor kısmındaki hava alıklarının iki yandan da genişletildiği belirtiliyor. Kızılelma ve Anka 3'te Ukrayna'nın AI-320/322 motoru kullanılıyor. Buradaki değişikliğin de yine termal çıktı için yapılmış olması muhtemel. Öte yandan ilerleyen yıllarda Kızılelma’nın yerli motor ile uçması amaçlanıyor. Buradaki değişiklik aynı zamanda bu yön için de atılmış olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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