Baykar şimdi de kargo İHA geliştiriyor!

- Leonardo'nun nakliye uçaklarındaki tecrübesinden yararlanılacak
- Çin'in 1.000 kg kapasiteli kargo İHA'sı uçtu
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Baykar, insansız kargo uçağının tasarımını geliştirecek yeni yetenekler arıyor. Kargo İHA tasarımının, Akıncı Hava Aracı referans alınarak ve mevcut imalat yöntemleri göz önünde bulundurularak hazırlanması isteniyor.
Leonardo'nun nakliye uçaklarındaki tecrübesinden yararlanılacak
Bugüne kadar geliştirilen İHA’lar keşif, gözetleme ve saldırı amacıyla kullanıldı. İHA’ların düşük maliyetlerle uçuş gerçekleştirmesi ve kısa pistlerden iniş kalkış yeteneğine sahip olması, bu araçların askeri alanda yaygın şekilde kullanılmasını sağladı. İHA’ların askeri yük taşımacılığında kullanılması için çeşitli girişimler bulunuyor.
Çin'in 1.000 kg kapasiteli kargo İHA'sı uçtu
İnsansız kargo uçağında ilk proje Çin’den geldi. Test uçuşlarına başlanan CH-YH1000 insansız nakliye uçağı yaklaşık 1.000 kilograma kadar yük taşıyor ve 10 saatin üzerinde kesintisiz uçuş yapabiliyor.
Türkiye’de henüz askeri alanda kullanılabilecek ve yüksek faydalı yük kapasitesine sahip herhangi bir kargo İHA projesi bulunmuyor. Baykar’ın kargo İHA’sı Türkiye’nin ilk kargo İHA’sı olmaya geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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