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    Bayraktar Akıncı'dan Roketsan Çakır seyir füzesinin atışı yapıldı

    Bayraktar Akıncı'dan ROKETSAN Çakır seyir füzesinin atışı yapıldı. Dünyada ilk kez bir İHA'dan seyir füzesi atılmış oldu. Çakır özellikleri haberimizde.                 
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    Bayraktar Akıncı'dan Çakır seyir füzesinin atışı yapıldı Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI insansız hava aracından, ROKETSAN tarafından geliştirilen Çakır seyir füzesi atıldı. Çakır seyir füzesi hedefi tam isabetle vurdu. Dünyada ilk kez bir İHA’dan seyir füzesi atılmış oldu.

    Atış testinin görüntüleri ilk olarak 11 Mayıs 2023 tarihinde Twitter üzerinden paylaşılmıştı. Şimdi de YouTube’a yüklendi. Görüntülerde Çakır’ın ateşlendiğini, hedefe doğru yöneldiğini ve hedef koordinatı tutturduğu görülüyor.

    Bayraktar Akıncı'dan Çakır seyir füzesinin atışı yapıldı Tam Boyutta Gör
    Atış testinde Çakır, 7.000 metre yükseklikten bırakıldı. Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ-1750 turbojet motor ile hedefe doğru uçuşunu yaptı. Hedefi 0,9 mach hızla vurdu.

    ROKETSAN çakır kara, deniz ve hava platformlarından atılabiliyor. Hava araçlarından fırlatma motorsuz olarak, kara ve deniz araçlarından fırlatma motoruyla birlikte ateşleniyor. Fırlatma motorsuz versiyonu 245 kg ağırlığa, fırlatma motorlu versiyonu ise 330 kilogramın altında ağırlığa sahip. Her iki versiyonu da 150 km menzil sunuyor. Yüksek patlayıcılı yarı delici parçacık etkili özgün harp başlığıyla hedefi imha ediyor.

    Roketsan Çakır özellikleri

    • Menzil: 150 km
    • Füze ağırlığı: 245 kg (fırlatma motorsuz) ≤ 330 kg (fırlatma motorlu)
    • Füze çapı: ≤ 275 mm
    • Füze boyu: ≤ 3,3 m (fırlatma motorsuz) ≤ 4,1 m (fırlatma motorlu)
    • Harp başlığı ağırlığı: 70 kg
    • Uçuş motoru: Turbo jet motor
    • Fırlatma motoru: Katı yakıtlı fırlatma motoru
    • Seyir hızı: Yüksek ses altı (0,75-0,85 mach)
    • Atıcı platformlar: Sabit ve döner kanatlı hava araçları, SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara aracı, su-üstü platformlar
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 3 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 3 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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