Bayraktar Akıncı'dan Roketsan Çakır seyir füzesinin atışı yapıldı

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI insansız hava aracından, ROKETSAN tarafından geliştirilen Çakır seyir füzesi atıldı. Çakır seyir füzesi hedefi tam isabetle vurdu. Dünyada ilk kez bir İHA’dan seyir füzesi atılmış oldu.

Atış testinin görüntüleri ilk olarak 11 Mayıs 2023 tarihinde Twitter üzerinden paylaşılmıştı. Şimdi de YouTube’a yüklendi. Görüntülerde Çakır’ın ateşlendiğini, hedefe doğru yöneldiğini ve hedef koordinatı tutturduğu görülüyor.

Tam Boyutta Gör Atış testinde Çakır, 7.000 metre yükseklikten bırakıldı. Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ-1750 turbojet motor ile hedefe doğru uçuşunu yaptı. Hedefi 0,9 mach hızla vurdu.

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ROKETSAN çakır kara, deniz ve hava platformlarından atılabiliyor. Hava araçlarından fırlatma motorsuz olarak, kara ve deniz araçlarından fırlatma motoruyla birlikte ateşleniyor. Fırlatma motorsuz versiyonu 245 kg ağırlığa, fırlatma motorlu versiyonu ise 330 kilogramın altında ağırlığa sahip. Her iki versiyonu da 150 km menzil sunuyor. Yüksek patlayıcılı yarı delici parçacık etkili özgün harp başlığıyla hedefi imha ediyor.

Roketsan Çakır özellikleri

Menzil : 150 km

: 150 km Füze ağırlığı : 245 kg (fırlatma motorsuz) ≤ 330 kg (fırlatma motorlu)

: 245 kg (fırlatma motorsuz) ≤ 330 kg (fırlatma motorlu) Füze çapı : ≤ 275 mm

: ≤ 275 mm Füze boyu : ≤ 3,3 m (fırlatma motorsuz) ≤ 4,1 m (fırlatma motorlu)

: ≤ 3,3 m (fırlatma motorsuz) ≤ 4,1 m (fırlatma motorlu) Harp başlığı ağırlığı : 70 kg

: 70 kg Uçuş motoru: Turbo jet motor

Turbo jet motor Fırlatma motoru : Katı yakıtlı fırlatma motoru

: Katı yakıtlı fırlatma motoru Seyir hızı : Yüksek ses altı (0,75-0,85 mach)

: Yüksek ses altı (0,75-0,85 mach) Atıcı platformlar: Sabit ve döner kanatlı hava araçları, SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara aracı, su-üstü platformlar

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