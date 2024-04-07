Bayraktar TB3 tam yükle uçuş testini tamamladı

Bayraktar TB3, 1450 kilogram kalkış ağırlığı ve 280 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. Bayraktar TB3'ün 28'inci test uçuşunda bu sınırlar test edildi. Uçuş testi başarıyla tamamlandı. Bu testle birlikte Bayraktar TB3 bugüne kadar toplam 249 saat test uçuşu süresine ulaştı.
'TCG Anadolu'dan ilk uçuş 2024'te yapılacak
Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Mavi Vatanın güvenliğinde etkin rol alacak. Aracın kanatları katlanabilir yapıda tasarlandığı için TCG Anadolu’ya 11 adet Bayraktar TB3 konuşlandırılabilecek. Bayraktar TB3’ün geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak görev yapacak. Bayraktar TB3 için 2024'te TCG Anadolu gemisinde testlere başlanması planlanıyor.
Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti sunan Bayraktar TB3, çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.
Bayraktar TB3 özellikleri
- 14 Metre Kanat Açıklığı
- 8,35 Metre Uzunluk
- 2,6 Metre Yükseklik
- 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
- 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
- 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 24+ Saat Havada Kalış Süresi
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Otomatik İniş ve Kalkış
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...