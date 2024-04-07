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    Anlık Bildirim

    Bayraktar TB3 tam yükle uçuş testini tamamladı

    Bayraktar TB3, 28'inci uçuş testinde tam yükte kalkış ve iniş performansını test etti. Toplam 249 saat uçuş süresine ulaşıldı. Bayraktar TB3 özellikleri neler?   
    Bayraktar TB3 tam yükle uçuş testini tamamladı Tam Boyutta Gör
    Baykar'ın katlanabilir kanat yapısıyla dikkat çeken ve TCG Anadolu'dan kalkış-iniş yeteneğiyle öne çıkan yeni insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün tam yük testi yapıldı. Tam yük ile kalkış ve iniş gerçekleştirildi.

    Bayraktar TB3, 1450 kilogram kalkış ağırlığı ve 280 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. Bayraktar TB3'ün 28'inci test uçuşunda bu sınırlar test edildi. Uçuş testi başarıyla tamamlandı. Bu testle birlikte Bayraktar TB3 bugüne kadar toplam 249 saat test uçuşu süresine ulaştı.

    'TCG Anadolu'dan ilk uçuş 2024'te yapılacak

    Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Mavi Vatanın güvenliğinde etkin rol alacak. Aracın kanatları katlanabilir yapıda tasarlandığı için TCG Anadolu’ya 11 adet Bayraktar TB3 konuşlandırılabilecek. Bayraktar TB3’ün geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak görev yapacak. Bayraktar TB3 için 2024'te TCG Anadolu gemisinde testlere başlanması planlanıyor.

    Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti sunan Bayraktar TB3, çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

    Bayraktar TB3 özellikleri

    • 14 Metre Kanat Açıklığı
    • 8,35 Metre Uzunluk
    • 2,6 Metre Yükseklik
    • 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
    • 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
    • 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 24+ Saat Havada Kalış Süresi
    • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
    • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
    • Otomatik İniş ve Kalkış
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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