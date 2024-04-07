Tam Boyutta Gör Baykar'ın katlanabilir kanat yapısıyla dikkat çeken ve TCG Anadolu'dan kalkış-iniş yeteneğiyle öne çıkan yeni insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün tam yük testi yapıldı. Tam yük ile kalkış ve iniş gerçekleştirildi.

Bayraktar TB3, 1450 kilogram kalkış ağırlığı ve 280 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. Bayraktar TB3'ün 28'inci test uçuşunda bu sınırlar test edildi. Uçuş testi başarıyla tamamlandı. Bu testle birlikte Bayraktar TB3 bugüne kadar toplam 249 saat test uçuşu süresine ulaştı.

'TCG Anadolu'dan ilk uçuş 2024'te yapılacak

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Mavi Vatanın güvenliğinde etkin rol alacak. Aracın kanatları katlanabilir yapıda tasarlandığı için TCG Anadolu’ya 11 adet Bayraktar TB3 konuşlandırılabilecek. Bayraktar TB3’ün geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olarak görev yapacak. Bayraktar TB3 için 2024'te TCG Anadolu gemisinde testlere başlanması planlanıyor.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyeti sunan Bayraktar TB3, çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

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Bayraktar TB3 özellikleri

14 Metre Kanat Açıklığı

8,35 Metre Uzunluk

2,6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış

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Bayraktar TB3 tam yükle uçuş testini tamamladı