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    Bayraktar TB3 SİHA, 40'ıncı uçuş testini tamamladı

    Bayraktar TB3 SİHA, bugüne kadar 40 farklı uçuş testi gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, gökyüzünde 357 uçuş saatini geride bıraktı.                                 
    Bayraktar TB3 SİHA, 40'ıncı uçuş testini tamamladı Tam Boyutta Gör
    Baykar’ın katlanabilir kanatlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA’nın uçuş testleri tam gaz devam ediyor. Bu hafta üç farklı günde yapılan uçuş testleriyle Bayraktar TB3 SİHA, 40’ıncı uçuş testini tamamladı.

    Bugüne sistemlerin testi için 40 farklı uçuş testi gerçekleştiren Bayraktar TB3, bugüne kadar toplam 357 uçuş saatini geride bıraktı. Tamamlanan uçuş testleri arasında yüksek irtifa testleri ve tam yükle uçuş testleri de yer aldı.

    Yerli motorla irtifa rekoru

    Bayraktar TB3 ile yaklaşık iki hafta önce yapılan Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi’nde 33.000 feet irtifaya çıkarak bugüne kadar yerli motorla en yüksek irtifaya çıkan insansız hava aracı oldu. Bayraktar TB3, TEI tarafından yerli imkanlarla geliştirilen TEI PD-170 motordan güç alıyor.

    Bayraktar TB3 SİHA, 40'ıncı uçuş testini tamamladı Tam Boyutta Gör

    Kısa pistli gemilerden kalkış iniş yapan dünyanın ilk SİHA’sı

    Bayraktar TB3 SİHA, bu sene TCG Anadolu’dan ilk uçuşunu yapacak. Katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra edebilecek. TCG Anadolu'dan ilk uçuşun 2024'te yapılması planlanıyor.

    Bayraktar TB3 özellikleri

    • 14 Metre Kanat Açıklığı
    • 8,35 Metre Uzunluk
    • 2,6 Metre Yükseklik
    • 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
    • 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
    • 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 24+ Saat Havada Kalış Süresi
    • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
    • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
    • Otomatik İniş ve Kalkış
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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