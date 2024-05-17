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Tam Boyutta Gör Baykar’ın katlanabilir kanatlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 SİHA’nın uçuş testleri tam gaz devam ediyor. Bu hafta üç farklı günde yapılan uçuş testleriyle Bayraktar TB3 SİHA, 40’ıncı uçuş testini tamamladı.

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Bugüne sistemlerin testi için 40 farklı uçuş testi gerçekleştiren Bayraktar TB3, bugüne kadar toplam 357 uçuş saatini geride bıraktı. Tamamlanan uçuş testleri arasında yüksek irtifa testleri ve tam yükle uçuş testleri de yer aldı.

Yerli motorla irtifa rekoru

Bayraktar TB3 ile yaklaşık iki hafta önce yapılan Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi’nde 33.000 feet irtifaya çıkarak bugüne kadar yerli motorla en yüksek irtifaya çıkan insansız hava aracı oldu. Bayraktar TB3, TEI tarafından yerli imkanlarla geliştirilen TEI PD-170 motordan güç alıyor.

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Kısa pistli gemilerden kalkış iniş yapan dünyanın ilk SİHA’sı

Bayraktar TB3 SİHA, bu sene TCG Anadolu’dan ilk uçuşunu yapacak. Katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra edebilecek. TCG Anadolu'dan ilk uçuşun 2024'te yapılması planlanıyor.

Bayraktar TB3 özellikleri

14 Metre Kanat Açıklığı

8,35 Metre Uzunluk

2,6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış

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