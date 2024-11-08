Bayraktar TB3’ten TCG Anadolu’ya “gece yaklaşma” testi

- TCG Anadolu’ya yaklaşma testi
- Bayraktar TB3 temel özellikleri
- Bayraktar TB3 teknik özellikleri
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TCG Anadolu’ya yaklaşma testi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz dönemde Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisinde denemelerine başlayacağını söylemişti. Şimdi ise Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu’ya gece yaklaşma testine dair bir video paylaşıldı. Gece yaklaşma testinde başarılı olan Bayraktar TB3’ün ilerleyen süreçte geminin pistine de iniş yapması bekleniyor.
Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek şekilde geliştirildi. Katlanabilir kanat yapısıyla da bu amaca hizmet eden SİHA, zaten karada simüle edilmiş bir pistte defalarca iniş ve kalkış denemesi gerçekleştirmişti. Bayraktar TB3'ün bulunduğu TCG Anadolu, Türk karasularında önemli bir kuvvet çarpanı haline gelecek.
Bayraktar TB3 temel özellikleri
- 14 Metre Kanat Açıklığı
- 8.35 Metre Uzunluk
- 2.6 Metre Yükseklik
- 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
- 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
- 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 24+ Saat Havada Kalış Süresi
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Otomatik İniş ve Kalkış
Bayraktar TB3 teknik özellikleri
- Servis Tavanı: 25.000 feet
- Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
- Operasyonel İrtifa: 20.000 feet
- Havada Kalış Süresi: 24+ saat
- İtki Tipi: 170 hp Turbo Dizel Motor
- Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Otonom
- Seyir - Maksimum Hız: 100-140 knot
- Azami Kalkış Ağırlığı: 1.600 kg *Azami Kalkış Ağırlığı Donanma Varyantında değişiklik gösterebilir*
- Faydalı Yük Kapasitesi: 280 kg
- Varyantlar: Kara ve Donanma
- Faydalı Yük – Mühimmat: 6 Lazer Güdümlü, INS/GPS Güdümlü, IR Güdümlü ve Havadan Havaya Mühimmatlar
- Faydalı Yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar, ELINT, Sonobuoy
- Uzunluk: 8.35 m
- Yükseklik: 2.6 m
- Kanat Açıklığı: 14 m
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über