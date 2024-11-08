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    Bayraktar TB3’ten TCG Anadolu’ya “gece yaklaşma” testi

    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının TCG Anadolu’ya inişi için testler sürüyor. Kısa bir süre önce ise gece yaklaşma testi ile önemli bir adım atıldı.
    Bayraktar TB3’ten TCG Anadolu’ya gece yaklaşma testi Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından yerli imkanlar dahilinde geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının testleri hız kesmeden sürüyor. Karadaki rampa kalkış testlerini tamamlayan Bayraktar TB3, halihazırda gözünü TCG Anadolu’ya (Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi) dikmiş durumda. Bu bağlamda Bayraktar TB3, kısa bir süre önce TCG Anadolu’ya yaklaşma testi gerçekleştirerek önemli bir adım daha attı.

    TCG Anadolu’ya yaklaşma testi

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz dönemde Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisinde denemelerine başlayacağını söylemişti. Şimdi ise Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu’ya gece yaklaşma testine dair bir video paylaşıldı. Gece yaklaşma testinde başarılı olan Bayraktar TB3’ün ilerleyen süreçte geminin pistine de iniş yapması bekleniyor.

    Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek şekilde geliştirildi. Katlanabilir kanat yapısıyla da bu amaca hizmet eden SİHA, zaten karada simüle edilmiş bir pistte defalarca iniş ve kalkış denemesi gerçekleştirmişti. Bayraktar TB3'ün bulunduğu TCG Anadolu, Türk karasularında önemli bir kuvvet çarpanı haline gelecek. 

    Bayraktar TB3 temel özellikleri

    Bayraktar TB3’ten TCG Anadolu’ya gece yaklaşma testi Tam Boyutta Gör

    • 14 Metre Kanat Açıklığı
    • 8.35 Metre Uzunluk
    • 2.6 Metre Yükseklik
    • 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
    • 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
    • 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 24+ Saat Havada Kalış Süresi
    • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
    • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
    • Otomatik İniş ve Kalkış

    Bayraktar TB3 teknik özellikleri

    • Servis Tavanı: 25.000 feet
    • Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
    • Operasyonel İrtifa: 20.000 feet
    • Havada Kalış Süresi: 24+ saat
    • İtki Tipi: 170 hp Turbo Dizel Motor
    • Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Otonom
    • Seyir - Maksimum Hız: 100-140 knot
    • Azami Kalkış Ağırlığı: 1.600 kg *Azami Kalkış Ağırlığı Donanma Varyantında değişiklik gösterebilir*
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 280 kg
    • Varyantlar: Kara ve Donanma
    • Faydalı Yük – Mühimmat: 6 Lazer Güdümlü, INS/GPS Güdümlü, IR Güdümlü ve Havadan Havaya Mühimmatlar
    • Faydalı Yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar, ELINT, Sonobuoy
    • Uzunluk: 8.35 m
    • Yükseklik: 2.6 m
    • Kanat Açıklığı: 14 m
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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