Bayraktar TB3’ten TCG Anadolu’ya “gece yaklaşma” testi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından yerli imkanlar dahilinde geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının testleri hız kesmeden sürüyor. Karadaki rampa kalkış testlerini tamamlayan Bayraktar TB3, halihazırda gözünü TCG Anadolu’ya (Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi) dikmiş durumda. Bu bağlamda Bayraktar TB3, kısa bir süre önce TCG Anadolu’ya yaklaşma testi gerçekleştirerek önemli bir adım daha attı.

TCG Anadolu’ya yaklaşma testi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz dönemde Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisinde denemelerine başlayacağını söylemişti. Şimdi ise Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu’ya gece yaklaşma testine dair bir video paylaşıldı. Gece yaklaşma testinde başarılı olan Bayraktar TB3’ün ilerleyen süreçte geminin pistine de iniş yapması bekleniyor.

Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek şekilde geliştirildi. Katlanabilir kanat yapısıyla da bu amaca hizmet eden SİHA, zaten karada simüle edilmiş bir pistte defalarca iniş ve kalkış denemesi gerçekleştirmişti. Bayraktar TB3'ün bulunduğu TCG Anadolu, Türk karasularında önemli bir kuvvet çarpanı haline gelecek.

Bayraktar TB3 temel özellikleri

Tam Boyutta Gör

14 Metre Kanat Açıklığı

8.35 Metre Uzunluk

2.6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış

Bayraktar TB3 teknik özellikleri

Servis Tavanı: 25.000 feet

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Operasyonel İrtifa: 20.000 feet

Havada Kalış Süresi: 24+ saat

İtki Tipi: 170 hp Turbo Dizel Motor

Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Otonom

Seyir - Maksimum Hız: 100-140 knot

Azami Kalkış Ağırlığı: 1.600 kg *Azami Kalkış Ağırlığı Donanma Varyantında değişiklik gösterebilir*

Faydalı Yük Kapasitesi: 280 kg

Varyantlar: Kara ve Donanma

Faydalı Yük – Mühimmat: 6 Lazer Güdümlü, INS/GPS Güdümlü, IR Güdümlü ve Havadan Havaya Mühimmatlar

Faydalı Yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar, ELINT, Sonobuoy

Uzunluk: 8.35 m

Yükseklik: 2.6 m

Kanat Açıklığı: 14 m

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.