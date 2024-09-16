Bayraktar TB3 yakında TCG Anadolu’dan havalanacak

- Bayraktar TB3, TCG Anadolu’ya gidiyor
- Bayraktar TB3 temel özellikleri
- Bayraktar TB3 teknik özellikleri
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Bayraktar TB3, TCG Anadolu’ya gidiyor
Bayraktar TB3, testler kapsamında bir süredir TCG Anadolu'daki piste benzer şartlarda hazırlanan bir platformdan havalanıyordu. 6 kez rampadan kalkış deneyen Bayraktar TB3, tüm testlerden başarıyla geçti. Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava açlarından birisi olacak.
Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilmesi için geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyonlar da icra edebilecek. Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı, deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunuyor. Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilebiliyor.
Bayraktar TB3 temel özellikleri
- 14 Metre Kanat Açıklığı
- 8.35 Metre Uzunluk
- 2.6 Metre Yükseklik
- 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
- 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
- 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 24+ Saat Havada Kalış Süresi
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Otomatik İniş ve Kalkış
Bayraktar TB3 teknik özellikleri
- Servis Tavanı: 25.000 feet
- Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
- Operasyonel İrtifa: 20.000 feet
- Havada Kalış Süresi: 24+ saat
- İtki Tipi: 170 hp Turbo Dizel Motor
- Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Otonom
- Seyir - Maksimum Hız: 100-140 knot
- Azami Kalkış Ağırlığı: 1.600 kg *Azami Kalkış Ağırlığı Donanma Varyantında değişiklik gösterebilir*
- Faydalı Yük Kapasitesi: 280 kg
- Varyantlar: Kara ve Donanma
- Faydalı Yük – Mühimmat: 6 Lazer Güdümlü, INS/GPS Güdümlü, IR Güdümlü ve Havadan Havaya Mühimmatlar
- Faydalı Yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar, ELINT, Sonobuoy
- Uzunluk: 8.35 m
- Yükseklik: 2.6 m
- Kanat Açıklığı: 14 m
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.