Bayraktar TB3 yakında TCG Anadolu’dan havalanacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Baykar tarafından yerli imkanlar dahilinde geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının testleri hız kesmeden sürüyor. Bayraktar TB3, bir süredir karada rampa kalkış testlerini icra ediyordu. Bu testlerin başarıyla geçilmesinin ardından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yakında Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisinde denemelerine başlayacağını söyledi.

Bayraktar TB3, TCG Anadolu’ya gidiyor

Bayraktar TB3, testler kapsamında bir süredir TCG Anadolu'daki piste benzer şartlarda hazırlanan bir platformdan havalanıyordu. 6 kez rampadan kalkış deneyen Bayraktar TB3, tüm testlerden başarıyla geçti. Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava açlarından birisi olacak.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'na katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, burada önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Bayraktar TB3’ün yakında TCG Anadolu'da testlere başlayacağını söyledi: "Şu an Bayraktar TB3 üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretimine geçtik, üretim aşamasını hızlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bayraktar TB3'ün prototip versiyonu ilk uçuşuna hazırlanıyor. İnşallah yakında Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da denemelerine başlayacak."

Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA emekli oldu 4 gün önce eklendi

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilmesi için geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyonlar da icra edebilecek. Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı, deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunuyor. Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilebiliyor.

Bayraktar TB3 temel özellikleri

Tam Boyutta Gör

14 Metre Kanat Açıklığı

8.35 Metre Uzunluk

2.6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış

Bayraktar TB3 teknik özellikleri

Servis Tavanı: 25.000 feet

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Operasyonel İrtifa: 20.000 feet

Havada Kalış Süresi: 24+ saat

İtki Tipi: 170 hp Turbo Dizel Motor

Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Otonom

Seyir - Maksimum Hız: 100-140 knot

Azami Kalkış Ağırlığı: 1.600 kg *Azami Kalkış Ağırlığı Donanma Varyantında değişiklik gösterebilir*

Faydalı Yük Kapasitesi: 280 kg

Varyantlar: Kara ve Donanma

Faydalı Yük – Mühimmat: 6 Lazer Güdümlü, INS/GPS Güdümlü, IR Güdümlü ve Havadan Havaya Mühimmatlar

Faydalı Yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar, ELINT, Sonobuoy

Uzunluk: 8.35 m

Yükseklik: 2.6 m

Kanat Açıklığı: 14 m

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Bayraktar TB3 yakında TCG Anadolu’dan havalanacak