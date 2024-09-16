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    Bayraktar TB3 yakında TCG Anadolu’dan havalanacak

    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının testleri sürüyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, testlerde TCG Anadolu’ya geçileceğini söyledi.
    Bayraktar TB3 yakında TCG Anadolu’dan havalanacak Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından yerli imkanlar dahilinde geliştirilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının testleri hız kesmeden sürüyor. Bayraktar TB3, bir süredir karada rampa kalkış testlerini icra ediyordu. Bu testlerin başarıyla geçilmesinin ardından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yakında Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisinde denemelerine başlayacağını söyledi.

    Bayraktar TB3, TCG Anadolu’ya gidiyor

    Bayraktar TB3, testler kapsamında bir süredir TCG Anadolu'daki piste benzer şartlarda hazırlanan bir platformdan havalanıyordu. 6 kez rampadan kalkış deneyen Bayraktar TB3, tüm testlerden başarıyla geçti. Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava açlarından birisi olacak.

    Bayraktar TB3 yakında TCG Anadolu’dan havalanacak Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'na katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, burada önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Bayraktar TB3’ün yakında TCG Anadolu'da testlere başlayacağını söyledi: "Şu an Bayraktar TB3 üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretimine geçtik, üretim aşamasını hızlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bayraktar TB3'ün prototip versiyonu ilk uçuşuna hazırlanıyor. İnşallah yakında Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da denemelerine başlayacak."

    Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilmesi için geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyonlar da icra edebilecek. Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı, deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunuyor. Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilebiliyor.

    Bayraktar TB3 temel özellikleri

    Bayraktar TB3 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • 14 Metre Kanat Açıklığı
    • 8.35 Metre Uzunluk
    • 2.6 Metre Yükseklik
    • 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
    • 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
    • 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 24+ Saat Havada Kalış Süresi
    • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
    • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
    • Otomatik İniş ve Kalkış

    Bayraktar TB3 teknik özellikleri

    • Servis Tavanı: 25.000 feet
    • Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
    • Operasyonel İrtifa: 20.000 feet
    • Havada Kalış Süresi: 24+ saat
    • İtki Tipi: 170 hp Turbo Dizel Motor
    • Kalkış/İniş/Seyir/Taksi: Otonom
    • Seyir - Maksimum Hız: 100-140 knot
    • Azami Kalkış Ağırlığı: 1.600 kg *Azami Kalkış Ağırlığı Donanma Varyantında değişiklik gösterebilir*
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 280 kg
    • Varyantlar: Kara ve Donanma
    • Faydalı Yük – Mühimmat: 6 Lazer Güdümlü, INS/GPS Güdümlü, IR Güdümlü ve Havadan Havaya Mühimmatlar
    • Faydalı Yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar, ELINT, Sonobuoy
    • Uzunluk: 8.35 m
    • Yükseklik: 2.6 m
    • Kanat Açıklığı: 14 m
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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