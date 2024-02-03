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    Anlık Bildirim

    Bayraktar TB3 yerli motorla 30 bin feet irtifaya çıktı

    Bayraktar TB3 son uçuş testinde yerli TEI PD-170 motor ile 30 bin feet irtifada başarılı şekilde uçuş gerçekleştirdi. Bayraktar TB3'ün test uçuşu görüntüleri haberimizde.
    Bayraktar TB3 yerli motorla 30 bin feet irtifaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bayraktar TB3’ün test süreci başarıyla devam ediyor. Son olarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi gerçekleştirildi. Bayraktar TB3, 30.000 feet irtifada başarılı şekilde uçuş gerçekleştirdi.

    TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, gerçekleştirilen yüksek irtifa uçuş testi sırasında yüksek irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testlerin tamamını başarıyla tamamladı.

    [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=eNWsXEg5Kbo9

    Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla dikkat çekiyor. Bu sayede TCG Anadolu SİHA gemisine 11 adet Bayraktar TB3 konuşlanabilecek. 2024 yılı içerisinde TCG Anadolu gemisi üzerinde testlere başlanması planlanıyor. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

    Bayraktar TB3 özellikleri

    • 14 Metre Kanat Açıklığı
    • 8,35 Metre Uzunluk
    • 2,6 Metre Yükseklik
    • 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
    • 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
    • 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 24+ Saat Havada Kalış Süresi
    • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
    • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
    • Otomatik İniş ve Kalkış
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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