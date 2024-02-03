Tam Boyutta Gör Bayraktar TB3’ün test süreci başarıyla devam ediyor. Son olarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testi gerçekleştirildi. Bayraktar TB3, 30.000 feet irtifada başarılı şekilde uçuş gerçekleştirdi.

TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, gerçekleştirilen yüksek irtifa uçuş testi sırasında yüksek irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testlerin tamamını başarıyla tamamladı.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=eNWsXEg5Kbo9

Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla dikkat çekiyor. Bu sayede TCG Anadolu SİHA gemisine 11 adet Bayraktar TB3 konuşlanabilecek. 2024 yılı içerisinde TCG Anadolu gemisi üzerinde testlere başlanması planlanıyor. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

Efsane Bayraktar TB2'nin üretim tesisini gezdik 4 gün önce eklendi

Bayraktar TB3 özellikleri

14 Metre Kanat Açıklığı

8,35 Metre Uzunluk

2,6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Bayraktar TB3 yerli motorla 30 bin feet irtifaya çıktı