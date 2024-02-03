Bayraktar TB3 yerli motorla 30 bin feet irtifaya çıktı

TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, gerçekleştirilen yüksek irtifa uçuş testi sırasında yüksek irtifadaki sistem ve dayanım performansının ölçüldüğü testlerin tamamını başarıyla tamamladı.
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=eNWsXEg5Kbo9
Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla dikkat çekiyor. Bu sayede TCG Anadolu SİHA gemisine 11 adet Bayraktar TB3 konuşlanabilecek. 2024 yılı içerisinde TCG Anadolu gemisi üzerinde testlere başlanması planlanıyor. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.
Bayraktar TB3 özellikleri
- 14 Metre Kanat Açıklığı
- 8,35 Metre Uzunluk
- 2,6 Metre Yükseklik
- 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
- 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
- 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 24+ Saat Havada Kalış Süresi
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Otomatik İniş ve Kalkış
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.