BDDK'den tüm temassız ödemeler için şifre kararı

- BDDK’dan bankalara iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
- Kullanılmış kartlardan da ilk kullanımda şifre isteyecek
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BDDK’dan bankalara iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
“Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür.”
Kullanılmış kartlardan da ilk kullanımda şifre isteyecek
Söz konusu karar sadece OHAL ilan edilen illerdeki müşterileri değil tüm müşterileri ve tüm kartları kapstıyor. Enkazlarda ele geçirilen kartların haksız kullanımının önlenmesi için böyle bir düzenlemeye gidildi. Mevcut kartınızla daha önce temassız ödeme yapmış olsanız dahi bugün itibarıyla ilk temassız ödemelerinizde şifre istenecek. Sonraki işlemlerde şifre istemeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah