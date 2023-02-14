BDDK'den tüm temassız ödemeler için şifre kararı

Tam Boyutta Gör Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız ödeme işlemi için yeni bir düzenlemeye gitti. Bankalara gönderilen yazı ile tüm kartlardan ilk temassız ödeme işlemi için şifre istenmesi talimatı verildi.

BDDK’dan bankalara iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür.”

FAST limiti ne kadar? FAST limiti 20 bin TL'ye yükseldi 4 sa. önce eklendi

Kullanılmış kartlardan da ilk kullanımda şifre isteyecek

Söz konusu karar sadece OHAL ilan edilen illerdeki müşterileri değil tüm müşterileri ve tüm kartları kapstıyor. Enkazlarda ele geçirilen kartların haksız kullanımının önlenmesi için böyle bir düzenlemeye gidildi. Mevcut kartınızla daha önce temassız ödeme yapmış olsanız dahi bugün itibarıyla ilk temassız ödemelerinizde şifre istenecek. Sonraki işlemlerde şifre istemeyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

BDDK'den temassız ödemeler için şifre kararı