FAST limiti 20 bin TL'ye yükseldi

FAST limiti ne kadar?
FAST limiti geçen sene 14 Şubat tarihinde 2 bin liradan 5 bin liraya yükselmişti. Bugün yapılan artışla birlikte FAST işlem limiti 20 bin TL’ye yükseldi. FAST limiti 2023 yılı boyunca 20 bin TL olarak uygulanacak.
20 bin TL'ye kadarki para transferlerinde FAST seçeneğini kullanabilirsiniz. 20 bin TL'den daha fazla transferi yapmak isterseniz parça parça işlem yaparak FAST'ı kullanabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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