Tam Boyutta Gör Farklı bankalar arasında 7/24 anında para transferi için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hayata geçirilen FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde üst limit 5 bin TL’den 20 bin TL’ye yükseldi.

FAST limiti ne kadar?

FAST limiti geçen sene 14 Şubat tarihinde 2 bin liradan 5 bin liraya yükselmişti. Bugün yapılan artışla birlikte FAST işlem limiti 20 bin TL’ye yükseldi. FAST limiti 2023 yılı boyunca 20 bin TL olarak uygulanacak.

20 bin TL'ye kadarki para transferlerinde FAST seçeneğini kullanabilirsiniz. 20 bin TL'den daha fazla transferi yapmak isterseniz parça parça işlem yaparak FAST'ı kullanabilirsiniz.

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Tam Boyutta Gör FAST ile yapılan para transferleri birkaç saniye içinde gerçekleşiyor. Buna ek olarak FAST sayesinde uzun IBAN numarası derdi ortadan kalkıyor. Para göndereceğiniz kişinin FAST sistemine kayıtlı telefon numarasını veya e-posta adresini girerek para transferi yapabilirsiniz. Bu yılın ilk çeyreğinde FAST’a TR-Karekod özelliği gelecek. QR kodu okutarak şifresiz, kartsız ve temassız şekilde ödeme ve para transferi yapabileceğiz.

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FAST limiti ne kadar? FAST limiti 20 bin TL'ye yükseldi