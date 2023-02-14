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    Anlık Bildirim

    FAST limiti 20 bin TL'ye yükseldi

    TCMB tarafından yapılan düzenleme ile FAST işlem limiti 5 bin liradan 20 bin liraya yükseldi. 20 bin liraya kadarki para transferlerinde FAST'ı kullanabilirsiniz.
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    FAST limiti ne kadar? FAST limiti 20 bin TL'ye yükseldi Tam Boyutta Gör
    Farklı bankalar arasında 7/24 anında para transferi için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hayata geçirilen FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde üst limit 5 bin TL’den 20 bin TL’ye yükseldi.

    FAST limiti ne kadar?

    FAST limiti geçen sene 14 Şubat tarihinde 2 bin liradan 5 bin liraya yükselmişti. Bugün yapılan artışla birlikte FAST işlem limiti 20 bin TL’ye yükseldi. FAST limiti 2023 yılı boyunca 20 bin TL olarak uygulanacak.

    20 bin TL'ye kadarki para transferlerinde FAST seçeneğini kullanabilirsiniz. 20 bin TL'den daha fazla transferi yapmak isterseniz parça parça işlem yaparak FAST'ı kullanabilirsiniz.

    FAST limiti ne kadar? FAST limiti 20 bin TL'ye yükseldi Tam Boyutta Gör
    FAST ile yapılan para transferleri birkaç saniye içinde gerçekleşiyor. Buna ek olarak FAST sayesinde uzun IBAN numarası derdi ortadan kalkıyor. Para göndereceğiniz kişinin FAST sistemine kayıtlı telefon numarasını veya e-posta adresini girerek para transferi yapabilirsiniz. Bu yılın ilk çeyreğinde FAST’a TR-Karekod özelliği gelecek. QR kodu okutarak şifresiz, kartsız ve temassız şekilde ödeme ve para transferi yapabileceğiz.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    2013 kez okundu.
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