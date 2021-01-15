Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bear Grylls'in başrolde olduğu, kararları sizin verdiğiniz interaktif Netflix filminden fragman yayınlandı

    Netflix'in daha önce Black Mirror: Bandersnatch ile yaptığı interaktif film tarzında olan Doğaya Karşı Mücadele: Safari Macerası'ndan fragman yayınlandı.
    4 sa.
    808
    13
    2
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Bear Grylls'in başrolde olduğu, kararları sizin verdiğiniz interaktif Netflix filminden fragman yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Netflix'in daha önce Black Mirror: Bandersnatch ile yaptığı interaktif filmlerin bir yenisi daha geliyor. Bu sefer de başrolde çoğumuzun belgesellerden tanıdığı Bear Grylls bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "The Batman'in yönetmeninden kitaptan uyarlama bilim kurgu dizisi geliyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'den ilk fragman yayınlandı

    Bear Grylls'i çoğumuz Ultimate Survival isimli diziden tanıyoruz, kendisi hiçbir şeyi olmadan hayatta kalması zor yerlerde hayatta kalmaya çalışıyor. Bu süreçte de inanılmaz olaylar başına geliyor. Bear Grylls'i bu sefer de vahşi hayvanların kaçtığı bir koruma alanında izleyeceğiz. Ancak küçük bir farkla, bu sefer kararları biz vereceğiz. 

    Aynı Black Mirror: Bandersnatch'te olduğu gibi kritik an geldiğinde Bear Grylls'in ne yapması gerektiğini ekrandan biz seçeceğiz. 16 Şubat'ta yayınlanacak olan filmin fragmanını Türkçe altyazılı olarak aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca konusunu da detaylıca okuyabilirsiniz.

    Konusu: Safari amaçlı bir hayvan koruma alanında elektrik kesilince Bear Grylls yardıma çağrılır. Ama onun da sizin yardımınıza ihtiyacı var. Durum çok vahim: Kaçan bir aslan yakınlardaki bir köye gidiyor, serbest kalan bir babun deniz kenarındaki uçurumlara doğru yol alıyor ve elektrik arızası daha fazla hayvan kaçmadan onarılmalı.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Birak bu isleri bear sende bizi yiyosun allahsiz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Iyi de bu zaten vardi ne zamandir, devam mi cekmisler?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. Mars'ta 3000. gününü kutlayan Curiosity'den müthiş Kızıl Gezegen panoraması 1 sa. Intel RTX 2060’lı NUC 11'i duyurdu 1 sa. Intel H570 ve B560 anakartlarda RAM hız aşırtma desteği sunuyor 1 sa. WhatsApp’tan geri vites: Gizlilik sözleşmesi ertelendi 1 sa. +18 Mortal Kombat filminden ilk görseller paylaşıldı 2 sa. Nvidia kripto para kazısı odaklı kart üretebilir 2 sa. Araştırmalara göre kahve tüketimi prostat kanseri riskini azaltabilir 3 sa. Google Avusturalya yerel haberleri engellemekle suçlanıyor 3 sa. Intel’in yeni CEO’su Apple’ı işaret etti: Bir yaşam tarzı firmasından daha iyi işlemci üretmemiz gerekli 3 sa. Son çalışmalara göre ağır kovid enfeksiyonlarında plazma transfüzyonu etkisiz olabilir 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Bear Grylls'in başrolde olduğu, kararları sizin verdiğiniz interaktif Netflix filminden fragman yayınlandı Sonraki Naughty Dog 'çok özel' yeni bir proje üzerinde çalışıyor 4 sa. Haftalık Film Önerisi 10: Swiss Army Man 5 sa. Oppo Reno 4 Lite oyun testi - Performansı nasıl? 5 sa. Asus TUF Dash F15 oyuncu dizüstü tanıtıldı 5 sa. Kapsaisin güneş pillerinin verimliliğini artırabilir 5 sa. Ukrayna, Türkiye'den Ada sınıfı korvet satın alacak 6 sa. Tofaş, yapay zeka destekli araç içi sesli asistan geliştiriyor 6 sa. Obezite tedavisinde kullanılabilecek implant geliştirildi 6 sa. The Batman'in yönetmeninden kitaptan uyarlama bilim kurgu dizisi geliyor 7 sa. Ubisoft'un açık dünya Star Wars oyunundan yeni detaylar açığa çıktı 7 sa. 3 web kameralı ve aydınlatma halkalı dizüstü ile tanışın 7 sa. Kuzey Kore dünyanın en güçlü silahını sergileyerek gövde gösterisi yaptı 8 sa. Kia'dan elektrikli araç atağı: 2027'ye kadar 7 yeni model geliyor 8 sa. Çocuğunuzu arabada unutmaya son 8 sa. ROG XG Mobile harici grafik kutusu masanıza yakışacak 9 sa. Müziklerin ön planda olduğu platform oyunu Neon Beats, iOS için yayınlandı 9 sa. Alzheimer tedavisinde umut vadeden ilacın Faz 2 sonuçları yayımlandı 9 sa. Çocuklukta gelişen oto kontrol mekanizmalarının ileriki yaşamda başarıyla korele olduğu tespit edildi 10 sa. Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot 10 sa. Türkiye'de koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 500 bini geçti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız