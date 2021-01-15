Bear Grylls'in başrolde olduğu, kararları sizin verdiğiniz interaktif Netflix filminden fragman yayınlandı

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Netflix'in daha önce Black Mirror: Bandersnatch ile yaptığı interaktif filmlerin bir yenisi daha geliyor. Bu sefer de başrolde çoğumuzun belgesellerden tanıdığı Bear Grylls bulunuyor.

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Bear Grylls'i çoğumuz Ultimate Survival isimli diziden tanıyoruz, kendisi hiçbir şeyi olmadan hayatta kalması zor yerlerde hayatta kalmaya çalışıyor. Bu süreçte de inanılmaz olaylar başına geliyor. Bear Grylls'i bu sefer de vahşi hayvanların kaçtığı bir koruma alanında izleyeceğiz. Ancak küçük bir farkla, bu sefer kararları biz vereceğiz.

Aynı Black Mirror: Bandersnatch'te olduğu gibi kritik an geldiğinde Bear Grylls'in ne yapması gerektiğini ekrandan biz seçeceğiz. 16 Şubat'ta yayınlanacak olan filmin fragmanını Türkçe altyazılı olarak aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca konusunu da detaylıca okuyabilirsiniz.

Konusu: Safari amaçlı bir hayvan koruma alanında elektrik kesilince Bear Grylls yardıma çağrılır. Ama onun da sizin yardımınıza ihtiyacı var. Durum çok vahim: Kaçan bir aslan yakınlardaki bir köye gidiyor, serbest kalan bir babun deniz kenarındaki uçurumlara doğru yol alıyor ve elektrik arızası daha fazla hayvan kaçmadan onarılmalı.

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