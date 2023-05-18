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    Beats Studio Buds+ daha iyi gürültü engelleme ile geliyor

    Beats Studio Buds+ tam kablosuz kulaklık modeli daha gelişmiş gürültü engelleme ve büyüyen mikrofonlar sayesinde kullanıcılara en tatmin edici sunmayı amaçlıyor. 
    Oy Ver
    Beats Studio Buds+
    Bir yandan AirPods markası altında iddialı tam kablosuz kulaklıklar geliştiren Apple, diğer yandan Beats markası altında da rekabetçi ürünler çıkarmaya devam ediyor. Beats Studio Buds+ tüketicilere önemli bir alternatif olacak.

    Beats Studio Buds+ özellikleri ve fiyatı

    Beats Studio Buds+ sapsız tasarım ve şeffaf kutu ile geliyor. Yeni bir dinamik sürücü kullanan kulaklığın mikrofonları da büyümüş. Bu sayede daha iyi ses algılayarak görüşmelerde berraklık sağlıyor.

    Aktif gürültü engelleme iyileştirilmiş ve Studio Buds modelinden 1.6 kat daha güçlü hale gelmiş. Şeffaf mod da 2 kat daha verimli çalışıyor. Yenilenmiş ses yongası ve elden geçirilmiş havalandırma boşlukları bunda en büyük etken.

    Spatial Audio for Dolby Atmos sunulurken kafa takibi mevcut değil. Beats Proprietary Platform ile Hey Siri ve Cihazı Bul desteği sunulurken Google Fast Pair ve Audio Switch özellikleri de Android cihazlara hızlı bağlantı sağlıyor.

    Kulaklık tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabiliyor ve kutusu ile 36 saate çıkıyor. Hızlı şarj ile 5 dakikada 1 saatlik süre kazanılıyor. Beats Studio Buds+ modeli 170$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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