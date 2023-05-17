499 TL'lik Anker Soundcore R50i TWS kulaklık Türkiye'de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Anker’in fiyat/performans odaklı yeni tam kablosuz kulaklık modeli Anker Soundcore R50i ön siparişe açıldı. Hepsiburada üzerinden ön siparişe açılan kulaklığın gönderimlerine 30 Mayıs’ta başlanacak.

Anker Soundcore R50i fiyatı ne kadar? 🎵

Anker Soundcore R50i fiyatı 499,90 TL olarak belirlendi.

Anker Soundcore R50i özellikleri 🎧

Silikonlu yapıya sahip Anker Soundcore R50i, 10 mm sürücüleriyle öne çıkıyor. Mobil uygulama üzerinden 22 farklı önceden ayarlanmış ekolayzer modundan birisi seçilebiliyor veya dilerseniz kendi ekolayzerinizi yapabiliyorsunuz.

Tek şarjla tam şarjla 10 saate varan dinleme süresi sunuyor. Bu süre şarj kutusuyla birlikte 30 saate uzuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik dinleme sunuyor.

Görüşmeler için kulaklıkta iki adet mikrofon bulunuyor. Anker’in belirttiği bilgiye göre yapay zeka algoritması sayesinde telefon görüşmelerinde sesi net şekilde iletiyor.

Anker Soundcore R50i, IPX5 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Su sıçramalarına ve tere karşı kendini koruyor. Bu sayede sporda ve açık havada rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Anker Soundcore R50i’nin kutusu üzerindeki askı ipi sayesinde kulaklığı kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Mobil uygulama üzerindeki "Kulaklıklarımı Bul" özelliğine sahip olan kulaklık, kaybedilmesi halinde kolayca bulunabiliyor. Bluetooth 5.3 teknolojisini kullanan kulaklıkta aktif gürültü engelleme ve oyun modu teknolojileri bulunmadığını belirtelim.

Anker Soundcore R50i, siyah ve beyaz renk seçeneğiyle 499,90 TL’ye Hepsiburada’da ön siparişe sunuldu.

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Anker Soundcore R50i özellikleri ve fiyatı