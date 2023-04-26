Beats Studio Buds+ yeni şeffaf tasarım seçeneği ile ortaya çıktı: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör Apple'ın önümüzdeki ay piyasaya sürmeye hazırlandığı Beats Studio Buds+ kısa süre önce Amazon'da listelendi. Kablosuz kulaklıkla ilgili sayfa hemen yayından kaldırılsa da bir kopyası hala Internet Archive hizmetinde duruyor.

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Amazon sayfasında açıklanan bilgilere göre yeni model 18 Mayıs'tan itibaren 169.95 dolar karşılığında satışa sunulacak. Yani 2021'de piyasaya sürülen Studio Buds'tan 20 dolar daha pahalı bir fiyat etiketiyle çıkış yapacak.

Uzamsal sesi destekleyecek kulaklıklar şarj kutusunun desteği ile 36 saate kadar dinleme süresi sunacak. Ayrıca Beats Studio Buds+ ile birlikte dört farklı boyutta kulaklık ucu (XS, S, M ve L) verileceğini belirtelim.

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Şeffaf tasarım seçeneği

Kablosuz kulaklığın diğer özellikleri arasında daha büyük mikrofonlar ve daha güçlü bir Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sistemi yer alıyor. Ancak asıl değişiklik, hem kulaklıkların hem de şarj kutusunun içini gösteren yeni yarı şeffaf versiyon.

Bunun dışında Beats Studio Buds+ geleneksel Siyah ve Fildişi renklerinde de satışa sunulacak. Daha önce cihazın eşleştirilmiş cihazlar arasında otomatik geçişi destekleyeceği ve ayrıca "Hey Siri" ifadesine yanıt verebileceği bildirilmişti.

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Beats Studio Buds+ şeffaf tasarımla geliyor: İşte fiyatı