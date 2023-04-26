Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Beats Studio Buds+ yeni şeffaf tasarım seçeneği ile ortaya çıktı: İşte fiyatı

    Apple'ın Mayıs ayında piyasaya süreceği Beats Studio Buds+ ortaya çıktı. Kablosuz kulaklık yeni şeffaf tasarım seçeneği ve iyileştirilmiş aktif gürültü engelleme özelliği ile geliyor.
    Oy Ver
    Beats Studio Buds+ şeffaf tasarımla geliyor: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın önümüzdeki ay piyasaya sürmeye hazırlandığı Beats Studio Buds+ kısa süre önce Amazon'da listelendi. Kablosuz kulaklıkla ilgili sayfa hemen yayından kaldırılsa da bir kopyası hala Internet Archive hizmetinde duruyor.

    Amazon sayfasında açıklanan bilgilere göre yeni model 18 Mayıs'tan itibaren 169.95 dolar karşılığında satışa sunulacak. Yani 2021'de piyasaya sürülen Studio Buds'tan 20 dolar daha pahalı bir fiyat etiketiyle çıkış yapacak.

    Uzamsal sesi destekleyecek kulaklıklar şarj kutusunun desteği ile 36 saate kadar dinleme süresi sunacak. Ayrıca Beats Studio Buds+ ile birlikte dört farklı boyutta kulaklık ucu (XS, S, M ve L) verileceğini belirtelim.

    Beats Studio Buds+ şeffaf tasarımla geliyor: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    Şeffaf tasarım seçeneği

    Kablosuz kulaklığın diğer özellikleri arasında daha büyük mikrofonlar ve daha güçlü bir Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sistemi yer alıyor. Ancak asıl değişiklik, hem kulaklıkların hem de şarj kutusunun içini gösteren yeni yarı şeffaf versiyon.

    Bunun dışında Beats Studio Buds+ geleneksel Siyah ve Fildişi renklerinde de satışa sunulacak. Daha önce cihazın eşleştirilmiş cihazlar arasında otomatik geçişi destekleyeceği ve ayrıca "Hey Siri" ifadesine yanıt verebileceği bildirilmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gui önyüklemesi nedir renault clio ekran açılmıyor didim akyeniköy nasıl bir yer yolcu beraberi kaydedilen cihaz kulaklık cızırtı sorunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T
    Xiaomi 11T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız