Oyun diske sığmadı: Star Wars Jedi: Survivor "indirme gerektirecek"

Star Wars Jedi: Survivor'ın fiziksel kopyaları belirli sayıda indirme yapılmasını gerektirecek. Bu durum üzerinde Download Required (İndirme Gerekli) ibaresinin yer aldığı disk fotoğraflarının internette düşmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıktı.
Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonlarının yaklaşık 150 GB boyutunda olduğu biliniyor. Ultra-HD Blu-ray disklerin maksimum kapasitesi ise yaklaşık 100 GB. Oyunu fiziksel formatta satın alanların oldukça büyük miktarda bir indirme yapması gerekecek.
İlk kez yaşanmıyor
Öte yandan bu sektörde ilk kez yaşanan bir durum değil. Call of Duty: Modern Warfare II'nin fiziksel versiyonunun diskinde sadece 72 MB veri bulunuyordu ve oyunun tamamının indirmesini gerekiyordu. Star Wars Jedi: Survivor 28 Nisan'da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)