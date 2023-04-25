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    Anlık Bildirim

    Oyun diske sığmadı: Star Wars Jedi: Survivor "indirme gerektirecek"

    Star Wars Jedi: Survivor'ın hem PC, hem de konsollarda aşırı miktarda yer kaplayacağı biliniyor. Oyunun fiziksel versiyonunu satın alanların hatırı sayılır miktarda bir indirme yapması gerekecek.
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    Oyun diske sığmadı: Star Wars Jedi: Survivor indirme gerektirecek Tam Boyutta Gör

    Star Wars Jedi: Survivor'ın fiziksel kopyaları belirli sayıda indirme yapılmasını gerektirecek. Bu durum üzerinde Download Required (İndirme Gerekli) ibaresinin yer aldığı disk fotoğraflarının internette düşmesinden kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

    Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonlarının yaklaşık 150 GB boyutunda olduğu biliniyor. Ultra-HD Blu-ray disklerin maksimum kapasitesi ise yaklaşık 100 GB. Oyunu fiziksel formatta satın alanların oldukça büyük miktarda bir indirme yapması gerekecek.

    Oyun diske sığmadı: Star Wars Jedi: Survivor indirme gerektirecek Tam Boyutta Gör

    İlk kez yaşanmıyor

    Öte yandan bu sektörde ilk kez yaşanan bir durum değil. Call of Duty: Modern Warfare II'nin fiziksel versiyonunun diskinde sadece 72 MB veri bulunuyordu ve oyunun tamamının indirmesini gerekiyordu. Star Wars Jedi: Survivor 28 Nisan'da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürülecek.

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    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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