Beklenen Intel Lunar Lake işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı

Lunar Lake geliyor
Intel tarafından yapılan açıklamaya göre Lunar Lake "Core Ultra 200V" işlemciler 3 Eylül tarihinde çıkışını yapacak. Bu işlemcileri kullanan cihazların piyasaya sürülmesi ise biraz daha vakit alabilir. Bu arada Intel’in yeni işlemcileri dizüstü bilgisayarlar, el konsolları ve Mini PC’ler gibi ince ve hafif platformlarda yer alacak.
Grafik birimi tarafında yeni Xe2 entegre grafik motoru ise yüzde 50 gibi ciddi bir performans artışı sergiliyor. Intel, yapay zeka iş yükleri için 48 TOPS performans sunan yeni nöral işlem birimini (NPU) de karışıma dahil ediyor. Lunar Lake ile RAM’ler de yongaya dahil ediliyor ve PDDR5x-8533 kalıplarıyla 16 GB ve 32 GB kapasiteleri sunuluyor. İşlemciler 17W ve 30W güç yapılandırmalarına sahip olacak.
Lunar Lake mimarisi hakkında daha önce tüm detaylara ayrıntılı şekilde bakmış ve Xe2 GPU’lardaki performansa değinmiştik. Genel olarak ARM tabanlı Qualcomm çiplerin gelişiyle X86 çiplerinin temelleri sarsılmıştı. Ancak Ryzen AI 300 ve Intel Lunar Lake, X86’nın sağlam olduğunu gösteriyor.Kaynakça https://wccftech.com/intel-lunar-lake-core-ultra-200v-launch-3rd-september/ https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/media-alert-intels-next-gen-core-ultra-launch-event.html#gs.cdtox6 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.