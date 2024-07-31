Beklenen Intel Lunar Lake işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Qualcomm'un yeni Snapdragon Elite yongaları yapay zekalı dizüstü bilgisayarlara yön verirken artık AMD’nin Ryzen AI 300 platformu oyuna dahil olmuş durumda. Ve şimdi ise Intel, kod adı Lunar Lake olan yeni nesil Core Ultra dizüstü bilgisayar işlemcilerinin çıkış tarihini açıklayarak ben de varım diyor. Firma, Lunar Lake ile yeni nesil CPU, GPU ve NPU sunacak ve Copilot Plus PC ile AI PC segmentine giriş yapacak.

Lunar Lake geliyor

Intel tarafından yapılan açıklamaya göre Lunar Lake "Core Ultra 200V" işlemciler 3 Eylül tarihinde çıkışını yapacak. Bu işlemcileri kullanan cihazların piyasaya sürülmesi ise biraz daha vakit alabilir. Bu arada Intel’in yeni işlemcileri dizüstü bilgisayarlar, el konsolları ve Mini PC’ler gibi ince ve hafif platformlarda yer alacak.

Tam Boyutta Gör Intel için Lunar Lake oldukça önemli zira her alanda firma ciddi geliştirmeler yapıyor. Bu mimarideki çoğu şey aynı zamanda masaüstü Arrow Lake’e de taşınacak. Mimaride öne çıkan geliştirmelerden birisi verimlilik odaklı yeni Skymont E-core’larda (E-çekirdekleri) elde edilen yüzde 68’e varan IPC kazanımı. Performans odaklı Lion Cove P-core (P-çekirdekleri) tarafı ise ile yüzde 14’lük IPC kazanımıyla geliyor.

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Grafik birimi tarafında yeni Xe2 entegre grafik motoru ise yüzde 50 gibi ciddi bir performans artışı sergiliyor. Intel, yapay zeka iş yükleri için 48 TOPS performans sunan yeni nöral işlem birimini (NPU) de karışıma dahil ediyor. Lunar Lake ile RAM’ler de yongaya dahil ediliyor ve PDDR5x-8533 kalıplarıyla 16 GB ve 32 GB kapasiteleri sunuluyor. İşlemciler 17W ve 30W güç yapılandırmalarına sahip olacak.

Lunar Lake mimarisi hakkında daha önce tüm detaylara ayrıntılı şekilde bakmış ve Xe2 GPU’lardaki performansa değinmiştik. Genel olarak ARM tabanlı Qualcomm çiplerin gelişiyle X86 çiplerinin temelleri sarsılmıştı. Ancak Ryzen AI 300 ve Intel Lunar Lake, X86’nın sağlam olduğunu gösteriyor.

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Beklenen Intel Lunar Lake işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı