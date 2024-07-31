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    Beklenen Intel Lunar Lake işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı

    Intel, yeni nesil Lunar Lake "Core Ultra 200V" işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı. Merakla beklenen Lunar Lake işlemciler yeni nesil CPU, GPU ve NPU ile birlikte büyük değişikliklerle geliyor.
    Beklenen Intel Lunar Lake işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un yeni Snapdragon Elite yongaları yapay zekalı dizüstü bilgisayarlara yön verirken artık AMD’nin Ryzen AI 300 platformu oyuna dahil olmuş durumda. Ve şimdi ise Intel, kod adı Lunar Lake olan yeni nesil Core Ultra dizüstü bilgisayar işlemcilerinin çıkış tarihini açıklayarak ben de varım diyor. Firma, Lunar Lake ile yeni nesil CPU, GPU ve NPU sunacak ve Copilot Plus PC ile AI PC segmentine giriş yapacak.

    Lunar Lake geliyor

    Intel tarafından yapılan açıklamaya göre Lunar Lake "Core Ultra 200V" işlemciler 3 Eylül tarihinde çıkışını yapacak. Bu işlemcileri kullanan cihazların piyasaya sürülmesi ise biraz daha vakit alabilir. Bu arada Intel’in yeni işlemcileri dizüstü bilgisayarlar, el konsolları ve Mini PC’ler gibi ince ve hafif platformlarda yer alacak.

    Beklenen Intel Lunar Lake işlemcilerin çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Intel için Lunar Lake oldukça önemli zira her alanda firma ciddi geliştirmeler yapıyor. Bu mimarideki çoğu şey aynı zamanda masaüstü Arrow Lake’e de taşınacak. Mimaride öne çıkan geliştirmelerden birisi verimlilik odaklı yeni Skymont E-core’larda (E-çekirdekleri) elde edilen yüzde 68’e varan IPC kazanımı. Performans odaklı Lion Cove P-core (P-çekirdekleri) tarafı ise ile yüzde 14’lük IPC kazanımıyla geliyor.

    Grafik birimi tarafında yeni Xe2 entegre grafik motoru ise yüzde 50 gibi ciddi bir performans artışı sergiliyor. Intel, yapay zeka iş yükleri için 48 TOPS performans sunan yeni nöral işlem birimini (NPU) de karışıma dahil ediyor. Lunar Lake ile RAM’ler de yongaya dahil ediliyor ve PDDR5x-8533 kalıplarıyla 16 GB ve 32 GB kapasiteleri sunuluyor. İşlemciler 17W ve 30W güç yapılandırmalarına sahip olacak.

    Lunar Lake mimarisi hakkında daha önce tüm detaylara ayrıntılı şekilde bakmış ve Xe2 GPU’lardaki performansa değinmiştik. Genel olarak ARM tabanlı Qualcomm çiplerin gelişiyle X86 çiplerinin temelleri sarsılmıştı. Ancak Ryzen AI 300 ve Intel Lunar Lake, X86’nın sağlam olduğunu gösteriyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/intel-lunar-lake-core-ultra-200v-launch-3rd-september/ https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/media-alert-intels-next-gen-core-ultra-launch-event.html#gs.cdtox6
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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