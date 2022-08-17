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    Windows 11’in beklenen 22H2 güncellemesi çok yakında yayınlanacak

    Microsoft'un beklenen Windows 11 22H2 güncellemesi için çok az bir süre kaldı. Windows 11 için çıkacak olan güncelleme, beraberinde yeni özellikler ve yenilikleri getirecek.
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    Beklenen Windows 11 22H2 güncellemesi çok yakında başlayacak
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    Microsoft, Windows 11 için bir sonraki büyük çaplı güncellemesi üzerinde çalışıyor. Microsoft’a yakın kaynaklara dayanan habere göre yazılım devi, Windows 11 22H2 güncellemesini önümüzdeki ay itibariyle dağıtmaya başlayacak.

    Windows Central tarafından aktarılanlara göre Microsoft, Windows 11 için önemli yenilik ve özellikler içeren 22H2 güncellemesi Eylül ayındayayınlayacak. Bu tarihin elbette değişme ihtimali bulunsa da Microsoft’un hedeflediği tarihin bu olduğu belirtiliyor.

    Windows 11 22H2 güncellemesi çıkış tarihi

    Aylardır test edilen Windows 11 22H2, sürüm 22621 derlemesiyle 20 Eylül'de dağıtılmaya başlanacak. Yeni büyük çaplı güncelleme pek çok yenilik ve özelliği de beraberinde getirecek. Başlat menüsü, Ayarlar, Görev Çubuğu ve Görev Yöneticisi'nde yapılacak değişiklikler başta olmak üzere dolu bir güncelleme olan 22H2, daha birçok yeniliği içinde barındıracak. Windows 11 22H2 ile birlikte gelecek olan yenilikler hakkında daha fazla detay almak için bu haberimize göz atabilirsiniz.

    Windows’un yeni güncellemesinden sonra Microsoft’un bu yıl içerisinde Dosya Gezgini sekmeleri ve bir takım başka özellikleri de getireceği belirtiliyor. Ayrıca, Microsoft’un Surface’in 10. Yıl dönümünü bu sonbaharda yeni ürünlerle kutlayacağı da söylenmekte. Yeni Surface cihazlara ek olarak 12-14 Ekim tarihinde Microsoft Ignite konferansı gerçekleştirilecek.

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