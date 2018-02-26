Beko, sesli komutla çalışan akıllı televizyonunu satışa sundu

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Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren ev elektroniği markası Beko, Türkiye’de tasarlayıp ürettiği sesli komut özelliğine sahip akıllı televizyonunu tüketiciyle buluşturdu. Şirketin tüketicinin beğenisine sunduğu bu televizyon, sesli komutla çalışabilen akıllı kumandası sayesinde konuşarak TV’yi kontrol etme imkanı sağlıyor.

Yaptıkları tüm yeniliklerin arkasında tüketicinin hayatını kolaylaştırmak olduğunu belirten Beko’nun yeni akıllı TV platformunda sesli komutla kanal değiştirme, içerik atama, uygulama başlatma, televizyonu açıp kapatma ve ses seviyesini ayarlama gibi pek çok işlem gerçekleştirilebiliyor.

Sesi kumanda algılıyor

Tüm bu işlemler Beko Quatro UHD+ TV’lerle birlikte sunulan üst seviye Türkçe komut algılama özelliğine ve hızlı tepki süresine sahip olduğu söylenen akıllı kumanda aracılığıyla gerçekleşiyor. Ayrıca bu TV’lerde bulunan Quick Smart platformu da tamamen kişiselleştirilebilir yapısı ile kullanıcılara ana menüyü istedikleri şekilde oluşturma imkanı veriyor.

Şirketin belirttiğine göre Quatro UHD+ TV’ler 4K UHD çözünürlük, HDR, Wide Color Gamut, Video Perfection Engine gibi görüntü özellikleri sayesinde kullanıcısına daha canlı renk ve akıcı görüntü sunuyor. Öne, arkaya ve aşağıya bakan 8 adet hoparlörüyle üç boyutlu ses teknolojisine sahip TV’lerin ses deneyimini önemli oranda geliştirdiği söyleniyor.

Sesli komutla kontrol edilebilen Beko akıllı televizyonların satış fiyatları;

B49L 9785 5S – 49 inç (123 ekran) Quatro UHD+ TV : 3,599 TL

B55L 9785 5S – 55 inç (139 ekran) Quatro UHD+ TV : 4,199 TL

B65L 9785 5S – 65 inç (165 ekran) Quatro UHD+ TV : 6,699 TL