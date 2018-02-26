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Beko, sesli komutla çalışan akıllı televizyonunu satışa sundu

Beko, tüketicilerine kullanım kolaylığı sağlamak için geliştirdiği Türkçe sesli komut özelliğine sahip Quatro UHD+ akıllı televizyonunu satışa sundu. Beko Quatro UHD+ TV özellikleri ve fiyatı:
1 yıl
3b
1
32
Televizyonlar
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Beko, sesli komutla çalışan akıllı televizyonunu satışa sundu
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Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren ev elektroniği markası Beko, Türkiye’de tasarlayıp ürettiği sesli komut özelliğine sahip akıllı televizyonunu tüketiciyle buluşturdu. Şirketin tüketicinin beğenisine sunduğu bu televizyon, sesli komutla çalışabilen akıllı kumandası sayesinde konuşarak TV’yi kontrol etme imkanı sağlıyor.

Yaptıkları tüm yeniliklerin arkasında tüketicinin hayatını kolaylaştırmak olduğunu belirten Beko’nun yeni akıllı TV platformunda sesli komutla kanal değiştirme, içerik atama, uygulama başlatma, televizyonu açıp kapatma ve ses seviyesini ayarlama gibi pek çok işlem gerçekleştirilebiliyor.

Sesi kumanda algılıyor 

Tüm bu işlemler Beko Quatro UHD+ TV’lerle birlikte sunulan üst seviye Türkçe komut algılama özelliğine ve hızlı tepki süresine sahip olduğu söylenen akıllı kumanda aracılığıyla gerçekleşiyor. Ayrıca bu TV’lerde bulunan Quick Smart platformu da tamamen kişiselleştirilebilir yapısı ile kullanıcılara ana menüyü istedikleri şekilde oluşturma imkanı veriyor.

Şirketin belirttiğine göre Quatro UHD+ TV’ler 4K UHD çözünürlük, HDR, Wide Color Gamut, Video Perfection Engine gibi görüntü özellikleri sayesinde kullanıcısına daha canlı renk ve akıcı görüntü sunuyor. Öne, arkaya ve aşağıya bakan 8 adet hoparlörüyle üç boyutlu ses teknolojisine sahip TV’lerin ses deneyimini önemli oranda geliştirdiği söyleniyor.

Sesli komutla kontrol edilebilen Beko akıllı televizyonların satış fiyatları;

  • B49L 9785 5S – 49 inç (123 ekran) Quatro UHD+ TV : 3,599 TL
  • B55L 9785 5S – 55 inç (139 ekran) Quatro UHD+ TV : 4,199 TL
  • B65L 9785 5S – 65 inç (165 ekran) Quatro UHD+ TV : 6,699 TL

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Kubilay A 1 yıl en beğenilen
sesten önce roket gibi kanal geçişi yapsınlar
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bluerdem 1 yıl
Sıcak fırsatlar bölümünde bu konu ne alaka acaba??
Zaten her yere 1000000 tane reklam koyduğunuz için forum geçilmez bi hal oldu, bi de böyle mi reklam koyalım diyorsunuz artık?

Sıcak fırsatlar bölümünde bu konu ne alaka acaba??Zaten her yere 1000000 tane reklam koyduğunuz için forum geçilmez bi hal oldu, bi de böyle mi reklam koya...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Saint Ralph 1 yıl
Beko ve Arçelik için Kastamonulu bilim adamları tarafından geliştirilen teknolojiler kullanılmaktadır.
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Guest-005109EE3 1 yıl
beko mu arçelik mi ?
televizyonu montajla ama yazılımı yerlerde sürünsün
bu kafa yüzünden türkiye gelişmiyor.
yazık
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yer_cekimi 1 yıl
2013 de aldığım LG LA serisi televizyonun sihirli kumandasına TARKAN dediğiniz zaman yotube den ilgili videoları. harici dick teki konu ile alakalı video ve muzikleri ayrıca web de tarkan ile alakalı aramaları ekrana getiriyor.
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byneo 1 yıl
Ömrüm boyunca beko ve arçelik markalarıyla büyüdüm bunun sebebi ise burdaki mağazaların açık hesap ile taksit yapması. Fiyatı piyasanın üstü ama kalite beş para etmez. Haa ayrıca kumandaya sesli komut vereceğimize neden tuşa basmayalım? Bu nasıl mantıktır arkadaş sesi tv algılasa amenna :D
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trkkrsy 1 yıl
Rez, ama buralar değerlenmez.
Bi nevi ölü yatırım.
Beko bitmiş !
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WeLtkLang 1 yıl trkkrsy
Dostum Beko bitmiş diyorsun ama övüp biteremediğiniz LG markası bile arçelik beko fabrikasından cıkıyor çok merak ediyorum hiç Grundig vlx9600 veya vlx9650 televizyonlarını inceledin mi denemeni tavsiye ederim..
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Tengrist 1 yıl
Bu fiyatlar ne böyle arkadaş yerli malı yurdun malı ama fiyat ecnebi yerli mallarından vergi almasın devletimiz ben evimde Beko Arçelik tv istiyorum ama bu fiyatlar la değil Vestel smart tv aldım anneme Ben Beko istiyorum 4k gücüm yetmiyor


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bradenburg 1 yıl
Doksanlı yılların başında yapılmıştı o yıllardaki televizyondaki reklamlarını hatırlıyorum
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oguz707 1 yıl
Şu tvyi bu özellikle apple çıkarsaydı fiyatida en az 9999 tl olsaydı tadindan yenmezdi değil mi?
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reactor1111 1 yıl
bu fiyatlarla lg, samsung gibi firmalarla rekabet edebilir mi acaba?
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bluerdem 1 yıl
Sıcak fırsatlar bölümünde bu konu ne alaka acaba??
Zaten her yere 1000000 tane reklam koyduğunuz için forum geçilmez bi hal oldu, bi de böyle mi reklam koyalım diyorsunuz artık?

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Chembond 1 yıl bluerdem
Reklam engelleyici yükleyin, adiblock diye aratınca çıkıyor (i yok tabi).
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beko, sesli komut ve
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