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    Belkin SoundForm Immerse tam kablosuz kulaklık duyuruldu

    Belkin SoundForm Immerse tam kablosuz kulaklık modeli büyük dinamik sürücüler, 3 mikrofonlu aktif gürültü engelleme, 30 saatten fazla kullanım gibi özelliklere sahip. 
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    Belkin SoundForm Immerse
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    Son kullanıcı aksesuarları ile tanıdığımız Belkin markası kulaklık pazarında da kendisine pay arıyor. Belkin SoundForm Immerse tam kablosuz kulaklık modeli fiyatına göre iddialı özelliklerle geliyor.

    Belkin SoundForm Immerse özellikleri ve fiyatı

    Belkin SoundForm Immerse sapsız yekpare bir tasarıma sahip. 12mm çift katmanlı sürücüler dinamik olarak optimize edilmiş. Dış kısımda dokunmatik kontroller yer alırken gürültü engelleme için atanmış bir tuş da yer alıyor.

    Her parçada yer alan 3 mikrofon aktif gürültü engelleme yapabiliyor. Atanmış tuş ile gürültü engelleme ve ortam sesleri arasında geçiş mümkün. Ayrıca çağrı esnasında berrak ses kalitesi sağlanıyor.

    Multipoint teknolojisi ile kulaklık birden fazla cihaza bağlanabiliyor. Google Fast Pair ile hızlı eşleşme sağlanırken Apple Cihazımı Bul ile de uyum sağlanmış. Tek şarj ile7 saat kullanılabilen kulaklıklar kutusu ile 24 saat daha ekstra süre kazanıyor. Ayrıca Qi kablosuz şarj özelliği de sunuluyor. Belkin SoundForm Immerse tam kablosuz kulaklık modeli 180$ fiyat etiketine sahip.

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