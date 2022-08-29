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    BenQ ilk OLED oyuncu monitörünü duyurdu

    BenQ EX480UZ oyuncu monitör modeli premium sınıfta OLED ekran, 48 inçlik boyut, 10-bit renk desteği, KVM anahtarı, 120Hz tazeleme hızı gibi özelliklerle geliyor. 
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    BenQ EX480UZ
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    Oyuncu dünyasında vites yükseltmeye devam eden BenQ markası premium ürünleri de kataloğuna dahil ediyor. BenQ Mobiuz EX480UZ monitör premium oyuncu kitlesine hitap ediyor.

    BenQ Mobiuz EX480UZ özellikleri ve fiyatı

    BenQ Mobiuz EX480UZ firmanın ilk OLED panelli oyuncu monitörü olma özelliğine sahip. 48 inçlik 4K çözünürlüğündeki OLED ekran oyunculara çok daha derin ve canlı renk yelpazesi sunmayı amaçlıyor.

    Ekranın tazeleme hızı 120hz iken 0.1ms gibi ultra hızlı bir tepki süresi yer alıyor. True 10-bit renk desteğinin yanında True Black HDR 400 desteği de mevcut. AMD FreeSync Premium ile gecikmeler en aza indirilirken BenQ HDRi teknolojisi de HDR verimliliği sağlıyor.

    KVM anahtarı sayesinde iki ayrı fare-klavye kombinasyonu kontrol edilebilirken treVOLO hoparlörler, ışık ayarlayıcısı, ayarlarınızı kaydeden senaryo haritalama ve uzaktan kontrolü şeklinde diğer özellikler mevcut. BenQ Mobiuz EX480UZ monitör modeli 1999 Avro olarak satılacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 2 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 4 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 5 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 5 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 5 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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