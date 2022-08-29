BenQ ilk OLED oyuncu monitörünü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Oyuncu dünyasında vites yükseltmeye devam eden BenQ markası premium ürünleri de kataloğuna dahil ediyor. BenQ Mobiuz EX480UZ monitör premium oyuncu kitlesine hitap ediyor.

BenQ Mobiuz EX480UZ özellikleri ve fiyatı

BenQ Mobiuz EX480UZ firmanın ilk OLED panelli oyuncu monitörü olma özelliğine sahip. 48 inçlik 4K çözünürlüğündeki OLED ekran oyunculara çok daha derin ve canlı renk yelpazesi sunmayı amaçlıyor.

ŞOK aktüel ürünler neler? 2 gün önce eklendi

Ekranın tazeleme hızı 120hz iken 0.1ms gibi ultra hızlı bir tepki süresi yer alıyor. True 10-bit renk desteğinin yanında True Black HDR 400 desteği de mevcut. AMD FreeSync Premium ile gecikmeler en aza indirilirken BenQ HDRi teknolojisi de HDR verimliliği sağlıyor.

KVM anahtarı sayesinde iki ayrı fare-klavye kombinasyonu kontrol edilebilirken treVOLO hoparlörler, ışık ayarlayıcısı, ayarlarınızı kaydeden senaryo haritalama ve uzaktan kontrolü şeklinde diğer özellikler mevcut. BenQ Mobiuz EX480UZ monitör modeli 1999 Avro olarak satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

BenQ EX480UZ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı