ŞOK marketlerde masajlı oyuncu koltuğu, monitör adaptörü ve çoklayıcılar var

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Perakende gıda marketlerinde zaman zaman çok farklı markalara ait oyuncu ürünleri karşımıza çıkıyor. Bu hafta ŞOK marketlerde NPO markasına ait biraz daha yükseğe konumlanan oyuncu ürünleri yer alıyor.

27 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

27 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında NPO markasına ait masajlı oyuncu koltuğu dikkat çekiyor. RGB LED aydınlatmalı ve amortisörlü olan koltuğun alt kısmında masaj yastığı da yer alıyor. Masaj yastığı için 10000mAh powerbank de hediye ediliyor. Fiyatı 3449TL iken daha önce raflara çıkan Rampage markasından bir tık daha pahalı.

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Diğer taraftan birden fazla ekranla çalışanlar için NPO dizüstü ve monitör standı bir arada 1619TL fiyat etiketine sahip. İki monitör tutan Vesa stand ise 1599TL. Tablet ve telefon tutucu ise 99TL olarak belirlenmiş.

Çoklayıcı tarafında 4K HDMI, 3x USB-PD 45W ve Ethernet bağlantısı sunan NPO küp istasyon 1039TL iken HDMI+VGA+ses-USB Tip-C dönüştürücüsü 209TL, standart USB Tip-C’den USB dönüştürücü 269TL ve USB Tip-C’den HDMI dönüştürücü 199TL şeklinde satılacak.

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